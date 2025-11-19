PSD, sabotat la alegerile pentru Primăria Capitalei?! „Face la fel ca Ponta”. Sondajul pe care Mitică l-a făcut personal

ADVERTISEMENT

Au mai rămas două săptămâni şi jumătate până la scrutinul în urma căruia va fi ales noul primar general al Capitalei, iar bătălia electorală este din ce în ce mai intensă. Ultimul sondaj de opinie indică o diferenţă de sub două procente între principalii patru candidaţi, dar Dumitru Dragomir are propriul său sondaj legat de alegerile pentru Bucureşti.

„Teodorovici este pentru Băluţă ce a fost Ponta pentru Crin Antonescu”

În total sunt 17 candidaţi aprobaţi de Biroul Electoral Muncipal şi ale căror nume vor apărea pe buletinele de vor ce le vor fi înmânate alegătorilor în 7 decembrie. Dumitru Dragomir a comentat la „Profeţiile lui Mitică” ultimele mişcări de pe scena politică, dar şi impactul pe care-l vor avea ultimii înscrişi în cursă asupra rezultatului votului.

„Au apărut două nume noi. Unul este Eugen Teodorovici, care e un timp foarte deştept. El îi pune piedică celui care a fost şi este, după părerea mea, pe primul loc în cursa pentru Primăria Capitalei, lui Daniel Băluţă. Teodorovici este pentru Băluţă ce a fost Ponta pentru Crin Antonescu la ultimele alegeri prezidenţiale. PSD-ul n-a avut diplomaţia de a-l face pe Ponta să ţină cu partidul, iar acesta l-a curăţat pe Crin Antonescu, în timp ce acum n-are diplomaţia să-i ofere ceva lui Teodorovici, să-l lase în pace pe Băluţă”, a spus Dumitru Dragomir.

Celălalt candidat la care face referire „Oracolul de la Bălceşti” este , fost acţionar la Dinamo şi Universitatea Craiova şi afacerist de succes. „Neţoiu, un gospodar absolut de premiat, premiant în organizare, a venit cu ceva nou. A venit cu doi artişti comici vestiţi, Ţociu şi Palade, a venit cu taraf… ceva inedit. Dacă nu ştia lumea de el, acum a aflat toată ţara de Gigi Neţoiu. Iar la lansare a fost lume foarte bună. Dacă vrei să-i vezi valoarea lui Neţoiu te duci şi-i faci o vizită acasă (…) E greu să ia voturi, pentru că nu are partide, dar să ştii că ar merita să fie primar, la ce organizator e. Să nu fii angajatul lui, că stai numai în joc de glezne”, l-a caracterizat Dragomir pe Neţoiu.

„Ciucu n-are nicio şansă, din cauza lui Bolojan”

Fostul deputat a dezvăluit la „Profeţiile lui Mitică” şi rezultatele sondajelor pe care le-a făcut în ultimele săptămâni în cercul lui de prieteni. El a explicat şi metodologia prin care le realizează. „Marţea mă întâlnesc cu cei 11-12 ai mei. Lunea mă întâlnesc cu ziariştii… Suntem vreo 35. Şi i-am rugat: ‘Aveţi încredere în sondaje? Hai să facem un nou tip de sondaj. Ne întâlnim din trei în trei sau din cinci în cinci zile şi fiecare dintre noi întreabă 11 persoane despre cine cred ele că va fi primarul general al Capitalei'”, a afirmat Dragomir.

Rezultatele sunt destul de surprinzătoare, cu schimbări de la o săptămână la alta. „Acum două săptămâni Drulă era pe primul loc. Acum o săptămână pe primul loc erau Băluţă cu Anca Alexandrescu. Aseară (n.r. – marţi seară) pe primul loc era Anca Alexandrescu, la bătaie cu Băluţă. Mai e o doamnă, Ciceală. Trece de 5%, fiţi atenţi aici la ce vă spun. Teodorovici a venit foarte târziu. În ultimele zece zile cel mai spectaculos a crescut Anca Alexandrescu. Nu ştiu de ce a pierdut Drulă, că el a pierdut foarte mult”, este constatarea lui Dragomir. În opinia sa Anca Alexandrescu şi , în timp ce nu-i dă nicio şansă lui Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6, în ciuda faptului că îl consideră un profesionist excepţional. „Ciucu e unul dintre cei mai capabili primari de sector, fără nicio şansă de câştig, din cauza lui Bolojan”, este poza de moment pe care i-o face Dragomir candidatului liberal.