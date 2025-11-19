News

PSD, sabotat la alegerile pentru Primăria Capitalei?! „Face la fel ca Ponta”. Sondajul pe care Mitică l-a făcut personal

Dumitru Dragomir a făcut o analiză a luptei electorale care se duce pentru Primăria Capitalei şi a dezvăluit rezultatele propriului sondaj pentru alegerile din 7 decembrie.
Daniel Spătaru
19.11.2025 | 22:07
PSD sabotat la alegerile pentru Primaria Capitalei Face la fel ca Ponta Sondajul pe care Mitica la facut personal
EXCLUSIV FANATIK
Dumitru Dragomir spune de unde vine cel mai mare pericol pentru candidatul PSD, Daniel Băluţă, la alegerile din 7 decembrie Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Au mai rămas două săptămâni şi jumătate până la scrutinul în urma căruia va fi ales noul primar general al Capitalei, iar bătălia electorală este din ce în ce mai intensă. Ultimul sondaj de opinie indică o diferenţă de sub două procente între principalii patru candidaţi, dar Dumitru Dragomir are propriul său sondaj legat de alegerile pentru Bucureşti.

„Teodorovici este pentru Băluţă ce a fost Ponta pentru Crin Antonescu”

În total sunt 17 candidaţi aprobaţi de Biroul Electoral Muncipal şi ale căror nume vor apărea pe buletinele de vor ce le vor fi înmânate alegătorilor în 7 decembrie. Dumitru Dragomir a comentat la „Profeţiile lui Mitică” ultimele mişcări de pe scena politică, dar şi impactul pe care-l vor avea ultimii înscrişi în cursă asupra rezultatului votului.

ADVERTISEMENT

„Au apărut două nume noi. Unul este Eugen Teodorovici, care e un timp foarte deştept. El îi pune piedică celui care a fost şi este, după părerea mea, pe primul loc în cursa pentru Primăria Capitalei, lui Daniel Băluţă. Teodorovici este pentru Băluţă ce a fost Ponta pentru Crin Antonescu la ultimele alegeri prezidenţiale. PSD-ul n-a avut diplomaţia de a-l face pe Ponta să ţină cu partidul, iar acesta l-a curăţat pe Crin Antonescu, în timp ce acum n-are diplomaţia să-i ofere ceva lui Teodorovici, să-l lase în pace pe Băluţă”, a spus Dumitru Dragomir.

Celălalt candidat la care face referire „Oracolul de la Bălceşti” este independentul Gigi Neţoiu, fost acţionar la Dinamo şi Universitatea Craiova şi afacerist de succes. „Neţoiu, un gospodar absolut de premiat, premiant în organizare, a venit cu ceva nou. A venit cu doi artişti comici vestiţi, Ţociu şi Palade, a venit cu taraf… ceva inedit. Dacă nu ştia lumea de el, acum a aflat toată ţara de Gigi Neţoiu. Iar la lansare a fost lume foarte bună. Dacă vrei să-i vezi valoarea lui Neţoiu te duci şi-i faci o vizită acasă (…) E greu să ia voturi, pentru că nu are partide, dar să ştii că ar merita să fie primar, la ce organizator e. Să nu fii angajatul lui, că stai numai în joc de glezne”, l-a caracterizat Dragomir pe Neţoiu.

ADVERTISEMENT
George Simion pune egal între moartea conspiraționistei Flavia Groșan și cea a eroului...
Digi24.ro
George Simion pune egal între moartea conspiraționistei Flavia Groșan și cea a eroului Ilie Ilașcu

„Ciucu n-are nicio şansă, din cauza lui Bolojan”

Fostul deputat a dezvăluit la „Profeţiile lui Mitică” şi rezultatele sondajelor pe care le-a făcut în ultimele săptămâni în cercul lui de prieteni. El a explicat şi metodologia prin care le realizează. „Marţea mă întâlnesc cu cei 11-12 ai mei. Lunea mă întâlnesc cu ziariştii… Suntem vreo 35. Şi i-am rugat: ‘Aveţi încredere în sondaje? Hai să facem un nou tip de sondaj. Ne întâlnim din trei în trei sau din cinci în cinci zile şi fiecare dintre noi întreabă 11 persoane despre cine cred ele că va fi primarul general al Capitalei'”, a afirmat Dragomir.

ADVERTISEMENT
Neașteptat! Cum a apărut în văzul tuturor singurul fiu rămas în viață al...
Digisport.ro
Neașteptat! Cum a apărut în văzul tuturor singurul fiu rămas în viață al soților Elena și Nicolae Ceaușescu, la 77 de ani

Rezultatele sunt destul de surprinzătoare, cu schimbări de la o săptămână la alta. „Acum două săptămâni Drulă era pe primul loc. Acum o săptămână pe primul loc erau Băluţă cu Anca Alexandrescu. Aseară (n.r. – marţi seară) pe primul loc era Anca Alexandrescu, la bătaie cu Băluţă. Mai e o doamnă, Ciceală. Trece de 5%, fiţi atenţi aici la ce vă spun. Teodorovici a venit foarte târziu. În ultimele zece zile cel mai spectaculos a crescut Anca Alexandrescu. Nu ştiu de ce a pierdut Drulă, că el a pierdut foarte mult”, este constatarea lui Dragomir. În opinia sa Anca Alexandrescu şi Daniel Băluţă sunt favoriţii alegerilor din 7 decembrie, în timp ce nu-i dă nicio şansă lui Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6, în ciuda faptului că îl consideră un profesionist excepţional. „Ciucu e unul dintre cei mai capabili primari de sector, fără nicio şansă de câştig, din cauza lui Bolojan”, este poza de moment pe care i-o face Dragomir candidatului liberal.

PSD, sabotat la alegerile pentru Primăria Capitalei?! "Face la fel ca Ponta". Sondajul pe care Mitică l-a făcut personal

Imagini incredibile din Facultatea de Medicină din București! Bucăți uriașe de tavan, prăbușite...
Fanatik
Imagini incredibile din Facultatea de Medicină din București! Bucăți uriașe de tavan, prăbușite chiar la intrarea în instituție: ”Se ține la secret!”
„Nu ai voie să te atingi de ei niciodată!” Reacție dură după ce...
Fanatik
„Nu ai voie să te atingi de ei niciodată!” Reacție dură după ce reforma pensiilor în Justiție a fost respinsă de CSM
Cine este fiica doctoriței Flavia Groșan. Ce nume surprinzător poartă și în ce...
Fanatik
Cine este fiica doctoriței Flavia Groșan. Ce nume surprinzător poartă și în ce domeniu a dat lovitura
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
S-A SĂTURAT! Ion Țiriac a renunțat la proiect: 'Îi mulțumesc public lui Ilie...
iamsport.ro
S-A SĂTURAT! Ion Țiriac a renunțat la proiect: 'Îi mulțumesc public lui Ilie Bolojan'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!