PSD şi-a prezentat Programul de Relansare Economică. Credite fiscale de până la 200% și prime lunare pentru tineri

Aşa cum Sorin Grindeanu anunţa încă de duminică, de la dezbaterea moţiunii de cenzură împotriva guvernului Bolojan, . Liderul social-democraţilor a dat asigurări că măsurile propuse nu au impact bugetar, ele bazându-se pe fonduri europene, facilități fiscale și scheme de garantare.

Premieră în România, creditul fiscal de 150% şi 200%

în domeniile cheie, de la agricultură şi sănătătate până la dezvoltarea de facilităţi energetice. Între măsurile care se vor implementate se află metoda „creditului fiscal”, destinat în special investiţiilor noi şi a celor în zonele defavorizate. Metoda presupune ca firmele care vor să investească să beneficieze de deducere din impozitul pe profit pe o perioadă de cinci ani, cu posibilitate de prelungire până la zece ani.

„Propunem modelul polonez: deducere suplimentară din baza impozabilă pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare, de 100% sau 200%. Cheltuielile eligibile se scad de două ori: o dată ca și costuri obișnuite, a doua oară ca deducere specială. Rezultă o deducere fiscală totală ce poate ajunge la 150 sau 200%”, se arată în programul PSD.

Social-democraţii consideră că România are nevoie urgentă de debirocratizarea investiţiilor, iar în acest context are în vedere să înfiinţeze „Ghişeul Unic pentru Investiţii”, o platformă digitală de pe care să poată fi descărcate toate avizele şi autorizaţiile necesare pentru începerea unei afaceri. Tot în sectorul investiţiilor se au în vedere garanţii de stat pentru creditele IMM-urilor. Această schemă este structurată astfel:

60% din plafon pentru investiții (echipamente, construcții, digitalizare);

40% pentru capital de lucru (stocuri, furnizori, cash-flow).

Acest pachet stimulează munca (firmele primesc stimulent doar dacă angajează şi formează), creşte productivitatea (răsplăteşte inovaţia şi investiţiile cu impact tehnologic) este pro-finanţare privată, dar şi responsabil bugetar (facilitățile sunt condiționate și recuperabile dacă țintele sunt ratate).

Prime lunare de stabilitate de 1.000 de lei pentru tinerii aflaţi la primul loc de muncă

Un alt instrument prin care să se realizeze relansarea economică a României îl reprezintă crearea unui cadru legal pentru susţinerea companiilor care investesc în cercetare-dezvoltare-inovare. „Într-o perioadă în care Inteligența Artificială devine o realitate cotidiană, vrem să creștem acea parte a economiei bazată pe proprietate intelectuală. România are o mulțime de oportunități și talente, iar datoria noastră este să le ajutăm să producă plus valoare pentru societate”, afirmă social-democraţii.

Între facilităţile propuse se numără un credit fiscal de până la 50% pentru investiții în centre de date și inteligență artificială, hardware, spații, software critic, o super-deducere de 200% pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare realizate în maxim cinci ani sau un credit fiscal de 30% pentru cheltuieli de cercetare-dezvoltare-inovare și acces la credite pentru cercetare cu cost redus. „Toate acestea se vor încadra în plafoanele ajutorului permise de regulile UE, cu audit tehnico-financiar și rezultate măsurabile: brevete, prototipuri, produse lansate pe piață”, dă asigurări PSD.

O altă componentă importantă a Planului de Relansare Economică al PSD îl reprezintă tinerii şi în acest sens se pune accentul pe tinerii care nu lucrează și nu sunt înscriși într-o formă de educație sau formare profesională. „Propunem acordarea unei prime de stabilitate de 1.000 de lei/ lună în primele 12 luni de la angajare și de 1.250 de lei/ lună în următorul an, acordată tinerilor din această categorie angajați pentru prima dată pe o perioadă nedeterminată”, se arată în planul conceput de PSD. Legat de acest punct, angajatorilor li se va cere să încheie contracte pe minimum 12 luni după finalizarea facilităţii, mentorat şi rapoarte de 6 şi 12 luni, dar şi interzicerea înlocuirii artificiale a personalului existent.

„Doar cu tăieri fără viziune vom ajunge la fundul sacului”

Ţintele asumate de PSD prin punctele enunţate mai sus sunt integrarea a cel puţin 25.000 de tineri pe piaţa muncii, dar şi sprijinirea a 1.000 de proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare şi minimum 200 produse/servicii noi lansate. Se estimează că prin schema de garanţii se vor acorda aproximativ 15 miliarde lei credite către IMM-uri, rata de defalut fiind sub media pieţei.

Planul de măsuri făcut public joi de PSD va fi prezentat partenerilor din coaliţia guvernamentală, pentru ca în următoarele 60 de zile să fie creat cadrul legislativ pentru implementarea lor.

„Românii trebuie să vadă că, dincolo de austeritate, există și posibilitatea de creștere economică, de a construi și ne dezvolta în continuare. Românii trebuie să vadă că actuala guvernare este capabilă de mai mult. Că poate să ofere și un plan viabil de relansare economică, și nu să livreze doar austeritate extremă.

Dacă vrem să oprim ascensiunea partidelor populiste, atunci creșterea economică este singura șansă. Doar cu tăieri fără viziune, vom ajunge la fundul sacului. Românii trebuie să simtă că țara merge înainte cu speranţă și viziune”, este mesajul transmis de PSD la lansarea Planului de Relansare Economică.