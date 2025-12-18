PSD și PNL, ținuți în șah de USR pe moțiunile AUR. Acuzații grave la adresa lui Cătălin Predoiu: „Este deturnare de fonduri”

ADVERTISEMENT

Ce va face USR în Parlamentul României când se vor vota moțiunile propuse de AUR împotriva miniștrilor Radu Marinescu și Cătălin Predoiu, după ce PSD a votat moțiunea simplă a taberei lui George Simion împotriva Dianei Buzoianu? Partidul îi ține în șah pe colegii de la guvernare, iar unul din cei mai vizibili deputați USR vine cu acuzații grave la adresa lui Predoiu.

USR îi ține în șah pe colegii de la PSD și PNL: AUR, moțiuni împotriva miniștrilor Marinescu și Predoiu

FANATIK a stat de vorbă cu doi aleși ai USR, Diana Stoica și Emanuel Ungureanu, pentru a afla cum se poziționează partidul din care fac parte cu privire la moțiunile pe numele miniștrilor justiției și internelor. Oficial, nu există nicio decizie, ne spune Stoica, urmând ca ea și colegii să se întrunească zilele viitoare pentru a stabili ce vor face. „Nu e un subiect care a fost abordat încă în partid. Vom decide în cadrul comitetului politic zilele astea”, a declarat Diana Stoica, pentru FANATIK.

Un alt deputat USR, Emanuel Ungureanu, ne-a spus că decizia va fi analizată în funcție de concluziile pe care PSD și PNL le vor trage cu referire la activitățile celor doi miniștri. Dacă ar fi după el, Ungureanu ar vrea ca demnitarii să plece mâine de pe funcții, însă, ne spune el, spre deosebire de PSD, USR își dorește să nu renunțe la principiile lor și să se răzbune, căci protocolul trebuie respectat de toată lumea.

Deputat USR, acuzații grave la adresa lui Cătălin Predoiu. O unitate de elită a polițiștilor, în care s-au băgat fonduri europene, nu e lăsată să lucreze

În protocolul coaliției de guvernare s-a scris, negru pe alb, că fiecare partid decide ce se întâmplă cu ministrul din guvern și că nu se votează moțiunile depuse de opoziție, atunci când apar probleme. Ungureanu a lansat, cu această ocazie, acuzații grave la adresa ministrului de interne, despre care spune că împiedică lupta împotriva corupției ținând pe bară polițiștii pregătiți cu fonduri europene pentru asta.

„Există un protocol pe care PSD l-a încălcat. Noi spunem că PNL și PSD trebuie să evalueze foarte serios dacă aceste două persoane au competențe pentru ministerele de care răspund. Uitați-vă la Interne că nimeni nu înțelege de ce DGA nu mai are competențe pe zona anticorupție, în condițiile în care Ministerul de Interne a investit milioane de euro în pregătirea acestor oameni, vorbim de un corp de elită de 700 de polițiști care stau pe bară.

Cum justifică domnul Predoiu faptul că nu folosește un corp de elită în lupta anticorupție în care a investit bani europeni? Doar în 2025 s-au dat peste un milion de euro în pregătirea polițiștilor. Trebuie întrebat de ce pune frâne. El o să invoce faptul că există o decizie a ÎCCJ care nu permite DGA să mai lucreze în dosarele de mare corupție, asta e dată de Savonea, adică prietena domnului Predoiu, dar există o altă decizie acum cinci ani în sens contrar, care le permite celor de la DGA să lupte în dosarele de mare corupție. Avem cazul Buzatu, unde flagrantul s-a realizat și cu ajutorul DGA.

DGA nu lucrează ca un serviciu secret, nu asta e ideea, ci alături de procurori, sunt un fel de poliție judiciară într-un dosar penal. Acești 700 de polițiști pot să intervină pentru orice fel de infracțiuni cu vinovăție. Am pus un proiect de lege care a fost respins de PSD și PNL. Domnul Marinescu și domnul Predoiu trebuie să dea explicații concrete de ce au frânat acest proces cu dovezi. Cred că este corect ca partidele acestor domni să ia o decizie pentru ei, noi fiind la guvernare”, a declarat Emanuel Ungureanu, pentru FANATIK.

„Este o deturnare de fonduri”

„Eu am depus o lege în Parlament care să susțină DGA împotriva unei decizii a Curții Supreme, care e samavolnică, iar PSD și PNL au votat până acum în comisii împotriva proiectului meu de a da dinți unei structuri pregătite. E ca și cum tu pregătești un câine de vânătoare, dar nu-l lași să meargă la vânătoare. Ce paradox! Mi se pare chiar o deturnare de fonduri. Este o deturnare de fonduri. DGA, pe site, a pus în 2025 câte sute de polițiști au fost pregătiți pentru lupta anticorupție. Deci ai băgat 650 de polițiști, ai cheltuit milioane de euro și tu îi lași pe bară? Să explice domnul Bolojan, am făcut o interpelare parlamentară, i-am cerut și sprijinul lui Nicușor Dan, căci e o decizie aiuritoare și a CSAT în ceea ce privește rolul DGA. Vorbim de o anticorupție ținută pe linie moartă. Procurorii n-au cu cine lucra, pentru că DGA nu mai are voie să sprijine DNA”, continuă

Una din variantele care va fi pe masa discuțiilor de la USR este ca parlamentarii să lipsească de la votarea moțiunilor, în semn de protest

Ungureanu ne-a mai spus că nu e normal ca membrii coaliției de guvernare să voteze împotriva miniștrilor. Totodată, se întreabă de ce toată lumea așteaptă de la USR să facă ceva, având în vedere că partidul a obținut, la vot, un scor care nu îi oferă o putere decisivă în anumite contexte.

„Noi avem oricum 12%, nu cu noi se face majoritatea, ci împreună cu celelalte patru partide. Mi s-ar părea răzbunare, răzbunarea e arma prostului. Eu personal nu aș participa la acel vot, în semn de protest, dar nici n-aș vota ca AUR, pentru că avem un protocol. Dacă rupem înțelegerea, fiecare face ce vrea”, a completat Ungureanu, pentru FANATIK.