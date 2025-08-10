News

PSD și USR continuă războiul declarațiilor. Cum au ajuns autostrăzile Moldovei subiect de dispută în coaliție

PSD și USR au găsit un nou motiv de ceartă: cele două autostrăzi din Moldova. Social democrații sunt din nou nemulțumiți de Guvernul Bolojan
Laurentiu Sirbu
10.08.2025 | 08:56
Un nou scandal în cadrul coaliției. Sursa foto: colaj Fanatik

După ce funeraliile fostului președinte Ion Iliescu au născut un conflict deschis între PSD și USR, pretext folosit de PSD pentru a lua în discuție ieșirea din coaliție, cele două partide au găsit un nou subiect de ceartă. De această dată este vorba de autostrăzile Moldovei, social-democrații acuzând Guvernul Bolojan că „frânează dezvoltarea Moldovei”.

PSD, acuzații noi la adresa Guvernului Bolojan

Liderul PSD Iași, deputatul Bogdan Cojocaru, a acuzat Guvernul Bolojan că frânează dezvoltarea Moldovei după ce, în ultima ședință de guvern, s-a discutat prioritizarea investiţiilor la autostrăzi şi plasarea A7 şi A8 la ”coada listei”. Liderul PSD amenință că social democrații „nu vor sta deoparte” în privința celor două proiecte strategice.

„A8 şi A7 nu sunt mofturi, sunt coloana vertebrală a conectării Moldovei cu restul ţării. Fără ele, regiunea Nord-Est rămâne captivă subdezvoltării. Este inadmisibil ca Iaşiul şi Moldova să fie lăsate din nou la coada listei. Nu vom sta deoparte în faţa unei astfel de discriminări regionale”, a declarat deputatul Bogdan Cojocaru.

Acesta a criticat pachetul II de măsuri fiscale pregătit de Executiv, susținând că măsurile vizate nu vor face decât să blocheze dezvoltarea locală.

„În loc să sprijine comunităţile locale, Guvernul vine cu restricţii şi schimbări care paralizează activitatea administraţiilor. Pachetul al doilea nu aduce eficienţă, ci blocaj. Este o abordare de laborator, ruptă de realităţile din teren, care loveşte direct în capacitatea primăriilor de a livra proiectele de care oamenii au nevoie”, a mai spus acesta.

USR acuză PSD că stă la originea problemelor economice

Răspunsul pentru deputatul PSD a venit din partea senatorului USR Marius Bodea, care a susținut că social democrații sunt cei care au pierdut finanțările din PNRR pentru construcția celor două autostrăzi. El a spus că PSD dă dovadă de „neobrăzare” în această privință, fiind asemenea unui piroman care dă foc casei și apoi nu vrea să cheme pompierii.

„Definiţia neobrăzării: 1. Guvernul Ciolacu a pierdut banii europeni pentru A7 şi A8. 2. Azi, PSD acuză Guvernul Bolojan că nu dă bani pentru cele două autostrăzi. Unii social-democraţi sunt precum un piroman care îţi dă foc la casă, apoi te ceartă că de ce chemi Pompierii şi Poliţia, stai liniştit, că nu vei arde. După ce casa s-a făcut scrum, îi acuză pe pompieri că nu au fost în stare să te salveze”, i-a răspuns senatorul Marius Bodea, într-o postare pe Facebook.

Mai mult, acesta a subliniat că cele două autostrăzi nu au fost construite timp de 35 de ani, timp în care PSD a fost la guvernare circa 25 de ani. Acesta spune că este un act de ipocrizie ca acum PSD să critice guvernul pentru măsurile luate pentru a repara o situație creată chiar de guvernele PSD.

„Unde eraţi, domnule Cojocaru, când activiştii se luptau cu guvernele PSD care refuzau să aloce bani pentru cele două autostrăzi? De ce aţi tăcut când colegii dumneavoastră din ministere pierdeau finanţarea? Moldova este ţinută în subdezvoltare de 35 de ani, din care vreo 25 au fost guverne PSD. Atunci nu vă durea sufletul de moldoveni? V-a apucat grija abia acum, când aţi aruncat povara la alţii. Aşa arată obrăznicia!”, a mai spus senatorul USR.

Laurentiu Sirbu
Laurentiu Sirbu
Și-a început cariera în mediul ONG, la Agenția de Monitorizare a Presei, apoi a debutat ca jurnalist la Adevărul.ro, lucrând apoi și la Ziare.com. Scrie pe teme de social, justiție și sănătate.
