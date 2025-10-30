PSD susține majorarea salariului minim în România, la fel ca în Germania. Mesaj pentru Ilie Bolojan: ”Premierul să citească această știre”

ADVERTISEMENT

Majorarea salariului minim în România continuă să producă tensiuni și discuții între partenerii de Coaliție. Dacă Ilie Bolojan înclină să păstreze înghețat venitul, PSD forțează și susține că majorarea acestui salariu ar trebui să aibă loc de la 1 ianuarie 2026.

Va crește salariul minim în România? PSD cere premierului Bolojan să urmeze exemplul Germaniei, unde venitul se majorează

Telenovela din jurul salariului minim pe economie din România continuă. De la vârful Guvernului, semnalele sunt destul de negative pentru milioanele de cetățeni care au acest venit și speră să-l vadă majorat de anul viitor. Miercuri, Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social a discutat, la Palatul Victoria, despre valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. A fost prezent și prim-ministrul Ilie Bolojan. Acesta a spus, după întâlnire, că și în 2026 salariile din sectorul public rămân la valoarea din 2025.

Partidul Social Democrat susține că o majorare a salariului minim nu este echivalentă și cu o creștere a deficitului bugetar. ”Este o falsificare grosolană a realității! La deficitul bugetar este exact pe dos! Atenuează deficitul bugetar și sprijină consumul, care ajută mediul de afaceri și pune economia în mișcare!”, susține, pe Facebook, Marius Budăi.

Fostul ministru social-democrat al muncii prezintă o informație din Germania, acolo unde, atât în 2026, cât și în 2027, . Budăi îi recomandă premierului Ilie Bolojan să citească această știre și să copieze modelul și la noi în țară.

”Dacă Germania consideră că se impune majorarea salariului minim, atunci, cu atât mai mult, se impune o astfel de măsură și în România. Sper ca această știre să fie citită și de domnul prim-ministru Ilie Bolojan. Și sper să nu mai insiste că majorarea salariului minim crește salariile bugetarilor și deficitul bugetar”, notează Budăi.

PSD cere partenerilor de Coaliție din USR să susțină planul privind majorarea salariului minim

de anul viitor, PSD face un apel la USR să susțină măsura. Marius Budăi îi cere liderului acestui partid, Dominic Fritz, să se uite la ceea ce se întâmplă în țara sa de origine.

”Germania, țara de origine a președintelui USR Dominic Fritz, a anunțat că majorează salariul minim pe economie! Nu doar în 2026, ci și în 2027! Ar fi un bun motiv ca USR să se alăture PSD în Coaliție pentru a susține creșterea salariului minim din România, începând de anul viitor.

Iar dacă tot ne uităm la Germania ca la o icoană a bunelor practici din economie, ar trebui să urmăm și acest exemplu. Mai ales că, la paritatea puterii de cumpărare, salariul minim din Germania este al doilea cel mai mare din Uniunea Europeană, după cel din Luxemburg”, punctează social-democratul.

Ce argumente mai aduce PSD pentru a-l convinge pe Ilie Bolojan să majoreze salariul minim

Pentru a reduce deficitul și a crește veniturile bugetare, România a majorat cota TVA de la 19 la 21%. Cu toate acestea, țara noastră încă are probleme mari cu deficitul și o inflație uriașă, cea mai mare din UE. Același Marius Budăi mai notează că Germania nu a recurs la această măsură cu TVA-ul. Aici, puterea de cumpărare a cetățenilor nu a fost deloc afectată, precum în România.

”Trebuie precizat că în Germania, guvernul nu a majorat TVA-ul, iar inflația nu e fost cea mai mare din UE, ca în România. Deci puterea de cumpărare a salariaților germani nu a fost nici pe departe atât de afectată, ca în cazul salariaților români.

Așadar, dacă Germania consideră că se impune majorarea salariului minim, atunci, cu atât mai mult, se impune o astfel de măsură și în România!”, mai scrie același din PSD.