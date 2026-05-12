PSD, ținut în viață pentru a opri AUR? Ce strategie ar trebui să adopte social-democrații pentru a evita prăbușirea partidului. „Nu mai e o surpriză”

ADVERTISEMENT

Criza pe care o traversează PSD-ul de după alegerile din 2024 ridică o întrebare tot mai prezentă în spațiul public. Se încearcă susținerea formațiunii politice pentru a împiedica ascensiunea AUR? Social-democrații au recunoscut în trecut că au pierdut electorat la AUR, însă ce ar trebui să facă pentru a opri acest trend.

Cum a ajuns AUR să „amenințe” PSD-ul

După alegerile din 2024, PSD a pierdut din electorat. Amintim că atunci în fruntea partidului se afla Marcel Ciolacu, ce a candidat pentru fotoliul de la Cotroceni. Cu toate acestea, liderul de atunci al social-democraților a fost primul candidat din istoria PSD din ultimii 35 de ani care nu prindea turul doi (19,14%). Atunci, pe poziția a doua s-a clasat Elena Lasconi, iar pe primul loc în preferințele românilor Călin Georgescu, candidat independent.

ADVERTISEMENT

Ulterior, s-au anulat alegerile și s-au organizat din nou, unde George Simion, președintele AUR, a reușit să intre în turul al doilea, pierzând cu doar 7,2% în fața lui Nicușor Dan. Odată cu trecerea timpului, o parte din electoratul PSD s-a mutat la AUR. Și sondajele arată faptul că AUR se poziționează mult mai bine decât PSD când vorbim de intenția de vot. În criza politică actuală, în spațiul public a apărut tot mai des ideea că menținerea PSD ca partid puternic ar fi o soluție de echilibru împotriva ascensiunii AUR.

PSD a recunoscut că a pierdut electorat spre AUR

Nu este un secret. Chiar președintele PSD, Sorin Grindeanu, a recunoscut că o parte din electoratul social-democraților a migrat către . Cu toate acestea, el menționează faptul că și unii votanți PNL s-au convertit, iar AUR a câștigat din urma mai multor partide, nu numai de la ei.

ADVERTISEMENT

„În mod evident, în acest moment, și nu doar de la noi. AUR a fost un partid care a apărut în Parlament în 2020. N-a existat până atunci. În 2020, dacă nu mă înșel, a avut 7-8% vot la alegerile parlamentare. Acum, în 2024, undeva 17-18%. Acele procente au venit de undeva. Au venit și de la PSD, au venit și de la PNL, au venit și de la alte partide, dar evident că există o redistribuire la nivel național și de undeva acest bazin electoral al AUR s-a format. Și de la PSD, evident”, a declarat Grindeanu, conform RRA.

ADVERTISEMENT

Se încearcă menținerea PSD pentru a împiedica AUR să crească?

FANATIK a discutat cu sociologul Vladimir Ionaș pe această temă. Acesta a declarat faptul că nu e o surpriză faptul că oamenii nu au mai votat PSD și s-au orientat către AUR. Cu toate acestea, oamenii care au rămas în continuare cu social-democrații sunt cei care sunt interesați de politicile de stânga și de cele economice și sociale.

ADVERTISEMENT

„Evident că avem la bază o realitate și anume că o parte a electoratului, care în trecut a votat PSD, a migrat către AUR, în special electoratul din perioada 2016-2017, perioada Liviu Dragnea. Nu mai e o surpriză că a avut loc această migrație, dacă ne uităm la discursul pe care PSD avea în acea perioadă, în timpul domnului Dragnea.

Acum, ce poate fi spus e dacă electoratul de la PSD ar migra cu aceeași ușurință tot către AUR, pentru că, în general, electoratul care a rămas alături de Partidul Social Democrat este acel electorat care are nevoie sau se uită, așteaptă, are obiective de stânga, are obiective care țin de implicarea statului în economie și așa mai departe, lucruri care nu se regăsesc deloc în programul sau ideologia AUR”, a declarat Vladimir Ionaș.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, sociologul a menționat că atunci când e vorba de direcțiile pro-occidentale se va miza mai mult pe menținerea PSD și se va împiedica o creștere a curentului promovat de AUR, deci se poate vorbi despre o strategie în care se încearcă „salvarea” PSD-ului. Expertul menționează că tot liderii social-democrați se pot stabiliza.

„Da, România are nevoie de un partid care să știe pe reprezentante și acel electorat, care, de-a lungul timpului, a demonstrat că atunci când e vorba de teme importante de politica externă, alinierea la UE, alinierea la NATO și așa mai departe, este un partid care întotdeauna se aliniază acestor direcții pro-occidentale, să le spunem. Necunoscutul pe care l-aduce AUR în această privință ar putea reprezenta un nivel de teamă destul de ridicat pentru orice om de bună credință și atunci, evident, putem vorbi despre astfel de strategie.

Dar, repet, cred că strategia aceasta de a nu scădea și mai mult, de a nu dispărea ține mai mult de capacitatea liderilor PSD să se întoarcă, cel puțin la nivel de discurs, către cetățeni, către popor.”, a mai declarat sociologul Ionaș.

Cum ar putea PSD să iasă din criză

Întrebat ce soluții ar avea la dispoziție pentru a putea ieși din această criză, sociologul a punctat faptul că sunt foarte multe lucruri pe care ar trebui să le facă în perioada următoare, printre care și o recalibrare a strategiei pe termen mediu și lung. Foarte importantă este comunicarea cu electoratul. Cât despre o repoziționare ideologică, el afirmă că acest subiect nu este atât de important în România, iar oamenii nu la asta sunt atenți.

„În primul rând să schimbe modul în care comunică cu electoratul, liniile pe care comunică, care sunt mesajele pe care le transmitem electoratului. Sunt foarte, foarte multe lucruri pe care ar trebui să le facă în perioada următoare. Evident că acum, având această criză politică, toată lumea este atentă la ce se întâmplă cu Guvernul, cu președintele și așa mai departe.

Dar, ulterior, Partidul Social Democrat trebuie să recalibreze puțin strategia pe termen mediu și lung. Poziționarea ideologică în România contează foarte puțin. Oamenii nu se uită neapărat la asta, se uită mai degrabă la mesajele și liniile de mesaje pe care le ai, subiectele pe care le abordezi”, a punctat sociologul Vladimir Ionaș pentru FANATIK.