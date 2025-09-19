News

PSD, un nou ultimatum pentru Ilie Bolojan. Olguţa Vasilescu: „Nu va fi nicio criză. Guvernul rămâne acelaşi, se schimbă doar premierul”

Lia Olguţa Vasilescu spune că guvernul Bolojan va cădea în cazul în care premierul nu schimbă modul în care vrea să facă reforma administraţiei publice locale.
Daniel Spătaru
19.09.2025 | 14:04
Ilie Bolojan a stârnit nemulţumirea partenerilor de la PSD şi UDMR Foto: Hepta

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, îi solicită premierului Ilie Bolojan să schimbe modul în care intenţionează să facă reforma administraţiei, ameninţând că în caz contrar guvernul pe care acesta îl conduce va cădea.

„Procedurile pot să dureze 3-5 zile”

Lia Olguţa Vasilescu, care este şi preşedintele Asociaţiei Municipiilor din România, spune că primarii şi preşedinţii de Consilii Judeţene nu au înţeles ce vrea să facă exact guvernul.

„Partea proastă este că noi nu am înţeles varianta finală a Guvernului, că noi pentru asta ne-am dus. Adică am solicitat să vină cu altă variantă. Aşteptam să aflăm care este acesta. N-am aflat-o, pentru că tot ce ne-a zis Cseke (n.r. – Cseke Attila, ministrul dezvoltării), la un momendat, noi l-am întrebat dacă este şi varianta premierului, la care el a răspuns că nu poate vorbi în numele premierului”, a spus aceasta, cu referire la întâlnirea de la guvern, unde prim-ministrul Bolojan nu a mai ajuns.

„Toţi cei care am venit acolo ştiam că ne întâlnim cu Bolojan. N-avea niciun rost să ne întâlnim cu Cseke pentru că ştim părerea lui. Dar s-a bifat o dezbatere publică ce trebuia făcută”, a mai spus Lia Olguţa Vasilescu. Totuşi, întrebată dacă va cădea guvernul în cazul în care Bolojan nu schimbă modul în care vrea să facă reforma administraţiei, ea a răspuns răspicat: „Da!”. Olguţa Vasilescu consideră că nu va fi o criză dacă va pica actualul guvern, apreciind că un nou guvern se poate forma în câteva zile.

„PNL va fi invitat ca să-și desemneze imediat un prim-ministru care să își asume responsabilitatea guvernării. Deci, nu văd nicio criză politică. Guvernul se poate face imediat. De fapt, guvernul rămâne același, doar prim-ministrul se schimbă. Procedurile pot să dureze 3-5 zile”, a mai afirmat Olguţa Vasilescu, într-o intervenţie la Digi 24.

„Bolojan n-o să facă aşa cum vrea dumnealui”

Domnul Bolojan ne-a anunțat că dacă nu se face așa cum vrea dumnealui, își dă demisia. N-o să facă, așa cum a spus cel puțin până acum, că putem să ajungem la o înțelegere și modificările noastre pe acest pachet de lege să fie acceptate, să se ajungă la același rezultat, dar pe cu totul alte căi, prin cu totul altă modalități. Noi, politicienii, trebuie să fim cu picioarele înfipte în pământ. Nu trebuie să avem rolul ăsta mesianic, nu se poate fără noi, numai noi le știm pe toate. Nu, politica este arta compromisului. Și până la urmă, ce ne interesează? Să iasă ceva bun din toată povestea asta, atât cât se poate. Păi și de ce nu facem treaba asta”, a continuat edilul social-democrat.

Mărul discordiei în reforma administraţiei locale este planul lui Ilie Bolojan de a tăia 10% din posturile ocupate în primării şi Consilii Judeţene. PSD şi UDMR se opun acestei măsuri şi propun, la rândul lor, tăierea cu 10% a cheltuielilor.

Anterior, fostul premier social-democrat Mihai Tudose îl acuza pe Ilie Bolojan că nu a câştigat un concurs de premier pe persoană fizică. „Nu dispare ţara dacă pleacă Bolojan”, spunea Tudose. Un alt subiect de disensiunii este legat de intenţia lui Bolojan de a elimina plafonarea la alimentele de bază, PSD şi UDMR fiind, de asemenea, împotriva măsurii.

