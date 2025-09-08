PSD vrea să modifice Pachetul 1 de măsuri fiscale. Mamele, veteranii și foștii deținuți politici, scutiți de CASS

PSD a anunțat luni că adoptat de guvernul Bolojan prin asumarea răspunderii, în urmă cu aproape două luni. Social-democrații vor să scutească de la plata plății CASS mamele aflate în concediu de creştere a copilului, veteranii de război şi foştii deţinuţi politici.

CASS-ul pentru mame va duce la scăderea natalităţii

Proiectele de lege legate de mame, veteranii de război şi foştii deţinuţi politici au fost depuse luni la parlament. PSD consideră că scutirea de la plata contribuţiilor la sănătate a mamelor aflate în concediu de creştere a copilului ar reprezenta nu doar o măsură de protecţie socială, ci şi una care ar putea stimula natalitatea.

„În fața unui declin demografic alarmant și a efectelor sale directe asupra pieței muncii, sistemului de pensii și atractivității economice a României, menținerea scutirii de la plata contribuției CASS pentru mamele aflate în concediu de creștere copil nu este doar o măsură de protecție socială, ci o politică publică esențială pentru asigurarea viitorului acestei țări”, se arată în expunerea de motive a proiectului PSD.

Vicepreşedintele PSD, Victoria Stoiciu, a explicat: „Considerăm că această măsură din pachetul 1 va duce şi la o degradare a stării de sănătate a mamei, implicit a copilului, dar şi la o scădere a natalităţii, dacă este menţinută. Menţionez că 30% din mamele aflate în concediul de creştere a copilului au o îndemnizaţie în jur de 1.600 de lei. Premierul Ilie Bolojan a spus că e puţin 10%, 160 de lei. Este puţin dacă ai un salariu de 5.000, de 6.000 de lei. Dacă ai 1.600, credeţi-mă, 160 de lei este foarte mult, este echivalentul la aproximativ 150 de scutece pentru bebeluşi. Deci considerăm că se repară o nedreptate care s-a făcut în pachetul 1″, a declarat aceasta.

Marius Budăi: „Mi se pare nedrept ca 418 veterani de război să mai plătească această contribuţie”

Referitor la proiectul care îi priveşte pe veterani, foştii deţinuţi politici, dar şi pe călugări, social-democraţii spun că măsura se justifică atât prin impactul bugetar scăzut, cât şi prin importanţa sa de ordin moral şi umanitar. „Ni se pare nedrept ca 418 oameni din România să mai plătească această contribuție”, a spus fostul ministru al muncii, Marius Budăi, acesta fiind numărul veteranilor şi al văduvelor de război care primesc ajutor de la statul român.

Separat de aceste două proiecte, un proiect care să îi includă în categoria plătitorilor de asigurări de sănătate şi pe refugiaţii ucraineni care primesc indemnizaţie din partea statului român.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, crede că liberalii vor fi de acord cu aceste măsuri, chiar dacă nu s-a ajuns la un consens în această privinţă în ultimele săptămâni în şedinţele coaliţiei. „Pentru mine, acel moment în care n-au fost acceptate aceste amendamente, săptămâna trecută, a fost unul dintre momentele grele, le-am şi spus colegilor mei, în sensul de a mai rămâne sau nu în partea acestei coaliţii, fiindcă nu văd rostul pentru care aceste amendamente nu au fost acceptate”, a declarat liderul social-democrat.

„Eu nu cred că colegii de la PNL nu vor vota un proiect de lege care se referă la scutirea CASS pentru deținuții politici. Sunt măsuri reparatorii, niște excese care trebuie reparate”, a adăugat Grindeanu.