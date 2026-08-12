PSG – Aston Villa 2-1, LIVE VIDEO în Supercupa Europei. Parizienii câștigă trofeul pentru a doua oară la rând

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PSG și Aston Villa își dispută primul trofeu european al sezonului, în Supercupa Europei 2026. Campioana UEFA Champions League și câștigătoarea UEFA Europa League se întâlnesc la Salzburg într-un duel care le aduce față în față pe echipele pregătite de Luis Enrique și Unai Emery. FANATIK vă oferă toate informațiile despre meciul de pe Red Bull Arena: formații, brigada de arbitri, statisticile confruntării, cotele la pariuri și detaliile despre transmisiunea TV.

Final de meci!

Min. 63: Replica englezilor! Safonov a intervenit la șutul lui Hemmings.

Min. 61: Golul marcat de Doue este anulat pe motiv de offside! După analiza VAR, reușita a fost validată!

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Min. 51: Ocazie Aston Villa! Safonov blochează șutul lui McGinn!

A început repriza secundă!

Finalul primei reprize!

Min. 45: GOL ASTON VILLA! Madjo marchează până la urmă, cu un șut din cădere sub bară în plin duel cu Hakimi, după o nouă centrare perfectă furnizată de McGinn!

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Min. 44: Incredibil! Madjo ratează din nou! De această dată, trimite în bară după un duel corp la corp câștigat cu Pacho!

Min. 43: Încă o ocazie pentru Aston Villa! Safonov a intervenit excelent la o lovitură de cap trimisă din careu.

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Min. 41: O nouă ocazie de gol pentru Madjo! Tânărul atacant a trimis peste poartă cu o lovitură de cap din doar câțiva metri.

Min. 35: Aston Villa, din nou în atac! Același Madjo a fost iar aproape de gol! De data aceasta a trimis pe lângă poartă cu un șut cu interiorul piciorului drept în diagonală.

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Min. 28: Englezii, aproape de egalare! Madjo a trimis puțin pe lângă poartă cu o lovitură de cap din poziție excelentă, după o centrare perfectă furnizată de McGinn din partea dreaptă.

Min. 20: GOL PSG! Kvaratskhelia l-a păcălit pe portar cu un șut puternic cu piciorul drept la colțul scurt, sub bară!

Min. 13: Ocazie Aston Villa! Kamara a șutat pe lângă poartă de la distanță.

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A început meciul de la Salzburg!

PSG: Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Neves – Akliouche, Doue, Kvaratskhelia. Rezerve: Chevalier – Beraldo, Barcola, Dembele, Digne, D. Fernandez, L. Hernandez, Mayulu, Mbaye, Ndjantou, Ruiz, Zabarnyi. Antrenor: Luis Enrique

Aston Villa: Bizot – Cash, Lindelof, Torres, Maatsen – Kamara, J. Gomes – McGinn, Hemmings, Buendia – Madjo. Rezerve: Asemota, Wright – Abraham, Alysson, Barkley, Bogarde, Burrowes, Cisse, Lynch, Mings, Nedeljkovic, Rowe. Antrenor: Unai Emery

PSG – Aston Villa, live video în Supercupa Europei

PSG și Aston Villa se întâlnesc în Supercupa Europei 2026, competiție care pune față în față câștigătoarele principalelor competiții europene, Champions și Europa League. PSG – Aston Villa se joacă miercuri, 12 august 2026, de la ora 22:00 (ora României), pe Red Bull Arena din Salzburg, Austria. Rămâneți pe FANATIK pentru toate detaliile legate de partida PSG – Aston Villa din Supercupa Europei.

Cine arbitrează PSG – Aston Villa și ce brigadă a fost delegată

UEFA l-a delegat la centru pe arbitrul somalez Omar Artan, ajutat de Liban Abdoulrazack Ahmed (Djibouti) și Stephen Eleazar Onyango Yiembe (Kenya). Rolul de al patrulea oficial îi revine slovenului Rade Obrenovič. În camera VAR se vor afla italianul Marco Di Bello și spaniolul Guillermo Cuadra Fernández.

Delegarea lui Omar Artan reprezintă una dintre cele mai discutate decizii ale UEFA din această vară. Arbitrul somalez fusese selectat pentru Cupa Mondială din 2026, însă a ratat competiția după ce autoritățile americane i-au refuzat accesul în Statele Unite, deși deținea o viză valabilă. după consultări cu Confederația Africană de Fotbal (CAF).

Istoricul meciurilor PSG – Aston Villa. Statistică oficială

PSG și Aston Villa s-au întâlnit anterior în sferturile de finală ale UEFA Champions League 2024-2025. Paris Saint-Germain a câștigat turul cu 3-1, iar Aston Villa s-a impus în retur cu 3-2, însă francezii au mers mai departe cu scorul general de 5-4. Francezii aveau să câștige Liga Campionilor la finalul sezonului respectiv.

Pentru PSG, duelul de la Salzburg reprezintă șansa de a câștiga a doua Supercupă consecutivă, după succesul obținut în 2025. De partea cealaltă, Aston Villa încearcă să repete performanța din 1982, când și-a adjudecat singurul trofeu în această competiție.

Cine transmite la TV meciul PSG – Aston Villa

Partida PSG – Aston Villa din Supercupa Europei 2026 va fi transmisă în direct în România de Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Fluierul de start este programat pentru ora 22:00, iar confruntarea de la Salzburg va putea fi urmărită și pe platformele online ale deținătorilor de drepturi TV. Pe FANATIK vei putea urmări LIVE TEXT-ul partidei, fazele importante, reacțiile antrenorilor și declarațiile de după meci.

Cote pariuri PSG – Aston Villa în Supercupa Europei

Cu spaniolul pe bancă, francezii au câștigat două Ligi ale Campionilor consecutive, Supercupa Europei 2025, dar și FIFA International Cup 2025, plus un argint la Campionatul Mondial al Cluburilor 2025. Nu este, deci, de mirare, că PSG are prima șansă în fața lui Aston Villa. Cotele la acest meci sunt 1,80 pentru „1”, 3,80 pentru „X” și 4,35 pentru „2”.

Pe de altă parte, însă, PSG a avut o vară lejeră, în care le-a permis jucătorilor odihna binemeritată, mai ales că mulți dintre ei au fost la Mondialul din America. Francezii au disputat doar două amicale și n-au câștigat niciunul, 0-3 cu Mallorca și 1-1 cu Manchester United. În schimb, Aston Villa a început meciurile de pregătire pe 21 iulie și a bifat nu mai puțin de 6, trei victorii și trei înfrângeri. Practic, a câștigat jocurile ușoare, cu Walsall (5-0), All-star Indonesia (3-1) și Pathum din Thailanda (3-1). Dar le-a pierdut pe cele cu adversari de calibru: FC Porto (1-2), Real Sociedad (2-4) și, cel mai recent, FC Bayern (1-2). Pentru PSG – Aston Villa, merită încercat un „ambele marchează și peste 2,5 goluri”, la cotă 2,30.