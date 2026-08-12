PSG – Aston Villa, meci de milioane de euro! Suma pusă în joc în Supercupa Europei

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Paris Saint-Germain și Aston Villa se întâlnesc miercuri, 12 august, în Supercupa Europei. Câștigătoarea Champions League și deținătoarea Europa League se luptă pentru primul trofeu al noului sezon. Partida va începe la ora 22:00, ora României.

PSG – Aston Villa în Supercupa Europei 2026!

Meciul se va disputa pe Stadion Salzburg, arena pe care își joacă partidele de acasă FC Salzburg. Este pentru prima dată când stadionul din Austria găzduiește o finală organizată de UEFA. Arena a fost însă una dintre gazdele Campionatului European din 2008 și a găzduit atunci trei partide.

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ajunge la Salzburg din postura de câștigătoare a Champions League. Formația lui Luis Enrique a trecut de Arsenal în finala de la Budapesta, după loviturile de departajare. Parizienii au câștigat pentru al doilea sezon consecutiv cea mai importantă competiție intercluburi din Europa și vor acum să-și apere și Supercupa Europei cucerită în 2025.

De cealaltă parte, Echipa lui Unai Emery a învins-o cu 3-0 pe Freiburg în finala de la Istanbul. Pentru clubul din Birmingham a fost primul trofeu european după o așteptare de peste patru decenii. Villa are deja în palmares și Supercupa Europei, cucerită în 1982, după o dublă cu Barcelona.

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Câți bani sunt în joc în Supercupa Europei

Supercupa nu se apropie de premiile oferite în Champions League, dar meciul de la Salzburg mai aduce câteva milioane de euro în conturile celor două cluburi. Calificarea în Supercupa Europei le garantează celor două participante aproximativ 4 milioane de euro.

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Câștigătoarea partidei primește încă un milion de euro. Astfel, formația care ridică trofeul poate ajunge la aproximativ 5 milioane de euro din această competiție. Banii sunt însă extrem de puțini dacă raportăm situația la premiile din Champions League.

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PSG a fost echipa care a câștigat cei mai mulți bani din Champions League în sezonul 2025-2026. Potrivit calculelor publicate după finală, campioana Europei a ajuns la aproximativ 145,5 milioane de euro.