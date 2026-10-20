PSG – Barcelona, cel mai valoros duel din Liga Campionilor: Loturile celor două echipe depășesc 2,6 miliarde de euro!

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Paris Saint-Germain primește vizita lui FC Barcelona, pe Parc des Princes, marți, 20 octombrie, în etapa 3 din faza principală a Ligii Campionilor. Cele două formații se află printre pretendentele pentru câștigarea celui mai râvnit trofeu european. După mai multe incertitudini legate de posibilitatea amânării partidei, din cauza protestelor din Franța, .

Jucătorii lui PSG și Barcelona depășesc 2,6 miliarde de euro

Duelul din Capitala Franței va aduna multe dintre vedetele fotbalului european. Partida va aduce față în față cele mai scumpe loturi ale competiției. Per total, starurile celor două formații valorează nu mai puțin de 2,66 miliarde de euro.

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Efectivul deținătoarei trofeului, PSG, este mai bine cotat decât al adversarei: 1,36 miliarde de euro. Luis Enrique are la dispoziție 5 fotbaliști a căror valoare de piață depășește pragul de 100 de milioane de euro. Trei dintre aceștia sunt cotați la 140 de milioane: Vitinha, Kvicha Kvaratskhelia și Joao Neves. Lista este completată de internaționalul francez Desire Doue (120 de milioane de euro) și câștigătorul Balonului de Aur 2025, Ousmane Dembele (100 de milioane de euro).

Tabăra catalanilor este mai slab cotată cu 60 de milioane de euro. Cel mai scump jucător este pretendentul la Balonul de Aur 2026, Lamine Yamal: 220 de milioane de euro. Topul celor 5 cei mai valoroși jucători ai lui Hansi Flick este completat de: Pedri (150 de milioane de euro), Fermin Lopez (110 milioane de euro), Pau Cubarsi (100 de milioane de euro) și Anthony Gordon (80 de milioane de euro). Aceasta este distribuția valorii totale a jucătorilor din fiecare compartiment:

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Portari: 52.3 milioane de euro (PSG) – 49.8 milioane de euro (Barcelona)

52.3 milioane de euro (PSG) – 49.8 milioane de euro (Barcelona) Fundași: 354 milioane de euro (PSG) – 320 milioane de euro (Barcelona)

354 milioane de euro (PSG) – 320 milioane de euro (Barcelona) Mijlocași: 445 de milione de euro (PSG) – 470 de milioane de euro (Barcelona)

445 de milione de euro (PSG) – 470 de milioane de euro (Barcelona) Atacanți: 511 milioane de euro (PSG) – 451 de milioane de euro (Barcelona)

Luis Enrique ”a suflat” doi jucători la Barcelona

Luis Enrique ar putea arunca în luptă doi fotbaliști care au trecut prin curtea catalanilor. Este vorba despre Ferran Torres și Dro Fernandez. Amândoi au sosit la Paris în acest an, însă din posturi diferite. Primul menționat a semnat, în august, cu PSG, în schimbul a 48.5 milioane de euro și este unul dintre oamenii de bază ai parizienilor. Ferran Torres a semnat 7 goluri și o pasă decisivă în cele 9 meciuri disputate în toate competițiile. Internaționalul spaniol a fost autorul unui hat-trick, împotriva lui Slovan Bratislava, în prima etapă a fazei principale din Liga Campionilor, 6-1. Valoarea de piață a atacantului este de 55 de milioane de euro, conform .

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În cazul lui Dro Fernandez, situația stă diferit față campionul mondial cu Spania. , după ce îi oferise motive de încredere lui Hansi Flick. Plecarea sa a fost neașteptată și l-a înfuriat pe tehnician, declarând, la momentul respectiv, pentru publicația spaniolă că: ”Este cea mai mare dezamăgire din viața mea!”. În actuala stagiune, mijlocașul a strâns 249 de minute în 7 meciuri, iar în 4 dintre acestea a fost introdus de Luis Enrique în ultimul sfert de oră. Dro Fernandez are o medie de 35 de minute jucate per meci și nu a contribuit la nicio reușită a lui PSG. Totuși, ibericul este văzut drept o promisiune pentru viitorul echipei de pe Parc de Princes.

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