PSG – Bayern Munchen a intrat în istoria fotbalului!

Cele mai spectaculoase echipe din fotbalul european, PSG și Bayern Munchen, se luptă pentru un loc în finala UEFA Champions League, iar prima manșă, disputată la Paris, a stabilit un nou record. Parizienii s-au impus la limită, scor 5-4 și cu cele 9 goluri marcate în meci, PSG – Bayern a devenit semifinala cu cel mai mare număr de goluri din istoria Ligii Campionilor UEFA.

PSG – Bayern a intrat în istoria fotbalului

Paris Saint-Germain și Bayern Munchen au oferit un adevărat „festival” în meciul disputat pe Parc des Princes. Parizienii conduceau cu 3-2 la finalul primelor 45 de minute, iar duelul din prima manșă a semifinalelor a stabilit un nou record. Conform Opta, este primul meci din această fază în care s-au înscris 5 goluri în prima repriză.

8 – At 5-3 to PSG, this is now the highest scoring semi-final match overall in UEFA Champions League history. Fest. — OptaJoe (@OptaJoe)

Mai apoi, până în minutul 70 s-au mai înscris alte 4 goluri, iar astfel meciul a depășit recordul pentru cele mai multe reușite într-o partidă din semifinalele Champions League. Kvaratshelia și Dembele au punctat pentru parizieni, dar apoi Upamecano și Luis Diaz au redus din diferență, iar tabela arăta un uluitor 5-4. Recordul a fost depășit încă de la a opta reușită.

Cum s-au înscris cele 5 goluri din prima repriză a meciului PSG – Bayern

Bayern a deschis scorul în minutul 17 al , prin Harry Kane, care a transformat o lovitură de la 11 metri după un fault comis în careu asupra lui Luis Diaz. Apoi, parizienii au egalat prin Khvicha Kvaratskhelia, care l-a învins pe Neuer cu un șut excelent după o acțiune personală. PSG avea să treacă în avantaj pentru prima dată în minutul 33.

Joao Neves a fost cel care a înscris golul de 2-1, cu o lovitură de cap după un corner executat de Dembele. Bayern a egalat din nou situația pe tabelă prin Michael Olise, însă ultimul cuvânt al reprizei a aparținut tot echipei antrenate de Luis Enrique. PSG a beneficiat de un penalty după ce Davies a blocat cu mâna o centrare a lui Dembele, iar .

Kvaratskhelia și Dembele au reușit „dubla” în repriza secundă

Repriza secundă a fost la fel de dinamică. La 10 minute de la startul părții secunde, Kvaratshkelia a izbutit să marcheze și, astfel, și-a trecut în cont „dubla”. Atacantul georgian a fost urmat, la doar două minute distanță, de Balonul de Aur, Ousmane Dembele. Speranțele bavarezilor pentru meciul retur au fost reaprinse de Upamecano, care a marcat cu o lovitură de cap, și Luis Diaz. Atacantul columbian și-a ridicat adversarul cu o preluare fantastică și l-a executat pe Safonov.

