PSG – Bayern Munchen a intrat în istoria fotbalului!

Partida extrem de spectaculoasă dintre Paris Saint-Germain și Bayern Munchen, din prima manșă a semifinalelor din UEFA Champions League, a intrat în istorie.
Bogdan Mariș
28.04.2026 | 23:53
PSG și Bayern Munchen au stabilit un record fabulos în partida din prima manșă a semifinalei de Champions League. FOTO: Bayern (X)
Cele mai spectaculoase echipe din fotbalul european, PSG și Bayern Munchen, se luptă pentru un loc în finala UEFA Champions League, iar prima manșă, disputată la Paris, a stabilit un nou record. Parizienii s-au impus la limită, scor 5-4 și cu cele 9 goluri marcate în meci, PSG – Bayern a devenit semifinala cu cel mai mare număr de goluri din istoria Ligii Campionilor UEFA.

PSG – Bayern a intrat în istoria fotbalului

Paris Saint-Germain și Bayern Munchen au oferit un adevărat „festival” în meciul disputat pe Parc des Princes. Parizienii conduceau cu 3-2 la finalul primelor 45 de minute, iar duelul din prima manșă a semifinalelor a stabilit un nou record. Conform Opta, este primul meci din această fază în care s-au înscris 5 goluri în prima repriză.

Mai apoi, până în minutul 70 s-au mai înscris alte 4 goluri, iar astfel meciul a depășit recordul pentru cele mai multe reușite într-o partidă din semifinalele Champions League. Kvaratshelia și Dembele au punctat pentru parizieni, dar apoi Upamecano și Luis Diaz au redus din diferență, iar tabela arăta un uluitor 5-4. Recordul a fost depășit încă de la a opta reușită.

Cum s-au înscris cele 5 goluri din prima repriză a meciului PSG – Bayern

Bayern a deschis scorul în minutul 17 al partidei cu PSG, prin Harry Kane, care a transformat o lovitură de la 11 metri după un fault comis în careu asupra lui Luis Diaz. Apoi, parizienii au egalat prin Khvicha Kvaratskhelia, care l-a învins pe Neuer cu un șut excelent după o acțiune personală. PSG avea să treacă în avantaj pentru prima dată în minutul 33.

Joao Neves a fost cel care a înscris golul de 2-1, cu o lovitură de cap după un corner executat de Dembele. Bayern a egalat din nou situația pe tabelă prin Michael Olise, însă ultimul cuvânt al reprizei a aparținut tot echipei antrenate de Luis Enrique. PSG a beneficiat de un penalty după ce Davies a blocat cu mâna o centrare a lui Dembele, iar deținătorul Balonului de Aur a transformat lovitura de la 11 metri și s-a revanșat astfel după ce ratase o ocazie imensă.

Kvaratskhelia și Dembele au reușit „dubla” în repriza secundă

Repriza secundă a fost la fel de dinamică. La 10 minute de la startul părții secunde, Kvaratshkelia a izbutit să marcheze și, astfel, și-a trecut în cont „dubla”. Atacantul georgian a fost urmat, la doar două minute distanță, de Balonul de Aur, Ousmane Dembele. Speranțele bavarezilor pentru meciul retur au fost reaprinse de Upamecano, care a marcat cu o lovitură de cap, și Luis Diaz. Atacantul columbian și-a ridicat adversarul cu o preluare fantastică și l-a executat pe Safonov.

  • Borussia Dortmund – Legia Varsovia 8-4 (22.11.2016) e meciul cu cele mai multe goluri marcate in UCL
