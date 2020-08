PSG – Bayern Munchen 0-1 s-a jucat în finala Ligii Campionilor. Bavarezii au cucerit trofeul, a şasea oară în istorie, cu ajutorul golului maract de Kingsley Coman (59), surpriza lui Hansi Flick în primul “11”.

Campioana Germaniei a suferit pe finalul meciului, când Choupo-Moting a tras pe lângă poartă în minutul 90+2.

PSG – Bayern Munchen 0-1 (Coman 59) – VEZI AICI CELE MAI IMPORTANTE FAZE

UPDATE, 24 august, ora 00:10 / Bayern Munchen a primit trofeul Ligii Campionilor.

Min. 90+2 / Choupo-Moting a ratat o ocazie uriaşă să egaleze.

Min. 59 / GOOOOL Bayern Munchen!!! Kingsley Coman deschide scorul cu o lovitură de cap.

GOAL Bayern Munich! Kingsley Coman scores with a beautiful header. #UCLfinal #PSGBayern

pic.twitter.com/QLeAhrFJIo

Min. 44 / Kylian Mbappe ratează o ocazie uriaşă. Francezul a tras pe mijlocul porţii din 8 metri, iar Neuer a reţinut mingea.

Min. 30 / Robert Lewandowski a ratat o nouă ocazie uriaşă. Keylor Navas a fost pe fază şi a respins în extremis.

Keylor Navas with a great save to deny Lewandoski #UCLfinal #PSGBayern

pic.twitter.com/RJ3r14X1Es

Min. 25 / Boateng s-a accidentat şi a fost înlocuit cu Sule.

Min. 21 / Robert Lewandowski a lovit bara cu un şut din 12 metri.

Min. 17 / Manuel Neuer reuşeste o paradă de zile mari în faţa lui Neymar. Brazilianul nu a putut să-l învingă din 4 metri.

Min. 10 / Cele două echipe se tatonează în startul finalei Ligii Campionilor.

UPDATE / Au fost anunţate echipele de start pentru finala Ligii Campionilor:

PSG: Navas – Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat – Herrera, Marquinhos, Paredes – Mbappé, Di Maria, Neymar. Antrenor: Thomas Tuchel.

Bayern Munchen: Neuer – Kimmich, Boateng (Sule 25), Alaba, Davies – Goretzka, Thiago – Coman, Muller, Gnabry – Lewandowski. Antrenor: Hansi Flick

Finală de cinci stele în Champions League, între PSG, un club cu un uriaş potenţial financiar, dar fără nici o reuşită pe plan european şi Bayern Munchen, unul dintre coloşii cupelor europene all time, cu 5 succese din zece în Champions, câte unul în Cupa Cupelor şi în Cupa UEFA şi Supercupa Europei.

Este meciul perfect şi ca reţetă financiară pentru a încheia cel mai neobişnuit sezon de Champions League şi care cu siguranţă ar fi umplut pe loc cele peste 70.000 de locuri ale stadionului Da Luz din Lisabona, dacă ar fi fost permis accesul spectatorilor in tribune.

PSG – Bayern Munchen Live Stream Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus

Partida PSG – Bayern Munchen se joacă duminică, 23 august, de la ora 22:00, pe stadionul Da Luz din Lisabona, în finala ediţiei 2019-2020 a Champions League şi va fi arbitrată de italianul Daniele Orsato. Rezerva sa este românul Ovidiu Haţegan. Meciul este transmis în direct pe canalele Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Plus.

PSG şi Bayern au obţinut succese la indigo în semifinale, rivalele Leipzig şi Lyon, în această dublă încrucişată franco-germană nefiind nici pe departe sparring-partneri, dar în timp ce învingătoarele au punctat sec din ocaziile avute, învinsele au ratat enorm, în special Lyon, şi au fost pedepsite.

Doi antrenori germani faţă în faţă

Vor fi faţă în faţă doi antrenori germani. Unul deja consacrat, cel al francezilor, Thomas Tuchel, altul o adevărată revelaţie, Hans Flick, cel care de când a devenit principal la bavarezi a schimbat mult în bine faţa jocului, devenit mult mai spectaculos, mai direct pe poartă.

La PSG singura absenţă ,dar destul de importantă, este cea a portarului titular Keylor Navas, costaricanul accidentându-se de unul singur, absolut stupid, în timpul sfertului de finală cu Atalanta. În locul său a intrat între buturi spaniolul Sergio Rico şi acest meci ne va arăta valorea fostului goalkeeper de la Sevilla.

Bayern e favorita bookmakerilor

La Bayern e foarte probabil să lipsească fundaşul central Jerome Boateng, medicii urmând să se pronunţe dacă acesta poate face acest efort sau va trebui păstrat Niklas Sule, cel care a jucat cu Lyon în semifinale.

Casele de pariuri merg pe mâna bavarezilor, cărora le acordă cotă de 2,20 la victorie, faţă de 3,40 pentru Neymar şi Mbappe. Bayern pare a fi totuşi mai echipă ca şi joc colectiv, organizare în teren, faţă de parizieni care au valori indiscutabile, Mbappe, Neymar, Di Maria sau Verratti, dar nu şi un joc colectiv de calitate.