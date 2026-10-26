„PSG Craiova!” Marius Mitran, entuziasmat după „manita” oltenească de la Sf. Gheorghe: „Fotbal șampanie!”

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După cinci victorii consecutive în Superliga României, deținătoarea titlului, Universitatea Craiova, a reușit să o obțină și pe cea de-a șasea, învingând cu 5-0 la Sfântu Gheorghe, mult mai clar decât o arată scorul. Știința a urcat pe locul 2, la un singur punct în urma lui Dinamo, și vrea să încheie turul sezonului ca lider. Nimeni nu-i poate da gol în tot acest timp!

Marius Mitran scrie după Sepsi – Universitatea Craiova 0-5

Campioana a demonstrat, încă o dată, că se află într-o stare de grație care pare a nu se mai sfârși. Și ce bine că-i așa! În urmă cu mai bine de o jumătate de veac, suporterii Științei, adunați în centru, pe Lipscani, povesteau tuturor și lor înșiși că echipa lui Oblemenco era, de fapt, Ajax-ul lui Cruyff. Sunt imagini care dovedesc asta și fotografii din tribuna de pe Central cu craiovenii care defilau cu drapelele uriașe pe care scriseseră cele patru litere: A J A X. Olandezii zburători erau campionii Europei, iar oltenii mei de acasă erau cei ai României. La fel precum supercampionii de azi!

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Doar că astăzi, Parisul e orașul fotbalului total, nu Amsterdam! Iar Don Filipe știe asta! Și știe multe altele… La Sfântu Gheorghe, abia întoarsă în țară, Universitatea nu a aruncat haina europeană în care e îmbrăcată încă din primele zile ale lui iulie și a jucat ca o ambasadoare continentală în compania lui SEPSI. După două minute conducea prin golul lui Romanchuk, după un corner bătut de Mora, iar peste încă o jumătate de oră de un fault asupra lui Băluță. Haină europeană, joc fără greșeală, dacă nu socotim cumva la acest capitol o bară a lui Baiaram, și el în formă, cu stil, abnegație și dăruire totală!

Așa arată Universitatea Craiova „azi”

O formulă perfectă de echipă, devenită de o bună perioadă clasică și un antrenor profund dedicat și sclipitor, cam asta e Știința noastră de azi. Iar acest “azi” ține de exact un an, de când echilibrul ca al unui șahist cu un coeficient ELO maxim al lui Filipe Coelho a impus un joc aproape imposibil de contracarat.

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Craiova are cel mai bun atac al Superligii, golgheterul competiției, Elisor, dar și cea mai bună apărare dintre toate cele 16. Cum Assad Al Hamlawi a marcat și “la reluare”, după doar patru minute, cu o piruetă a la Trezeguet, s-a încheiat, practic, după numai 50 de minute. Semn că există și conceptul de “odihnă activă”, dar, bineînțeles, nu e pentru toată lumea! Imediat, ca să confirme, Roux intră în locul lui Stevanovic, și Joao Lameira în locul lui Tudor Băluță. La fel de buni toți, titularii, cei veniți de pe bancă, cei din tribune și cei ce visează la tot ce e mai bun pentru această echipă care pare a-și găsi cu foarte mare greutate un adversar în competiție. Deocamdată.

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Deocamdată? Mai vedem. Elisor și Tavares în locul lui Assad Al Hamlawi și Baiaram, iar Simon Elisor ce să facă? Ce să facă, introdus fiind cu 20 de minute înainte de final? Păi, să înscrie după numai 20 de secunde, hai 30! Șut din întoarcere, sub bară! 0-4! Și acum să intre și extraordinarul Mihnea Rădulescu! Iese Screciu.

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Craiova 5-0. Normal, Elisor, da data aceasta cu capul! Centrare Mihnea Rădulescu, de pe stânga. Bravo, kid! Bară și Matei. Ocazie mare Mora. Craiova cântă, râde și dansează! Scuzați: și marchează! Șase victorii la rând, niciun gol primit! Fotbal șampanie! Șampanie franțuzească, monsieur!