PSG e gata să dea lovitura: 120.000.000 de euro pentru transferul campionului mondial

ADVERTISEMENT

PSG vrea să-l transfere pe Julian Alvarez, atacantul lui Atletico Madrid. Șeicii de la PSG au obișnuit cu larghețea de care dau dovadă când e vorba de transferuri și sumele plătite, primele două locuri în privința recordului de transfer fiind ocupate de Neymar și Kylian Mbappe, ambii ajunși la Paris în trecut.

PSG îl vrea pe starul lui Atletico Madrid

Zona ofensivă a celor de la PSG a fost lovită de probleme cu accidentările, iar acolo au jucat mai mult tineri din academie, foarte talentați, dar care nu prezintă totuși niște garanții atât de mari pe cât ar vrea Luis Enrique. Tocmai din acest motiv, la PSG se pregătește aducerea lui Julian Alvarez, atacantul de la Atletico Madrid, care în 2022 devenea campion mondial alături de

ADVERTISEMENT

Acesta a reușit să aibă evoluții de cel mai înalt nivel în La Liga, asta după ce ibericii au plătit în schimbul său, celor de la Manchester City, nu mai puțin de 95.000.000 de euro. Sud-americanul a preferat să plece de la trupa antrenată de Pep Guardiola, asta pentru că vârful echipei, omul pe care toate mingile erau date, era și este Erling Haaland, golgheterul norvegian care face senzație în continuare în fotbalul mondial prin evoluțiile sale.

Atletico Madrid i-a stabilit prețul lui Julian Alvarez

Conform , se pare că au existat deja tatonări cu privire la transferul lui Julian Alvarez, iar cei de la PSG au aflat și prețul exact pe care trebuie să-l plătească pentru a-l transfera pe atacantul argentinian. Spaniolii vor în schimbul său 120.000.000 de euro și mutarea s-ar putea face în vara viitoare, pentru că și jucătorul este dornic să schimbe aerul și să se lupte pentru trofee.

ADVERTISEMENT

De notat că tocmai și-a schimbat acționarul majoritar, iar strategia clubului ar putea să fie alta pe viitor și jucătorii de mare valoare să nu fie lăsați să plece foarte ușor. Un fond de investiții din Statele Unite a preluat echipa și planurile sunt clare: Atletico Madrid să devină un brand global, care să producă rezultate sportive de cel mai înalt nivel și să se asigure astfel că suporterii sunt mulțumiți și fericiți cu echipa.