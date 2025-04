PSG este din nou campioana Franței! Echipa lui Luis Enrique a cucerit titlul cu 6 etape înainte de finalul Ligue 1

PSG a câștigat cu 1-0 pe teren propriu în fața lui Angers și a devenit, matematic, campioana Franței. Echipa din capitala Hexagonului și a apărat astfel trofeul cucerit în sezonul trecut și a bifat titlul cu numărul 13.

PSG, din nou campioana Franței! Parizienii au luat titlul cu 6 etape înainte de finalul sezonului

PSG a luat cel de-al 13 lea titlu de campioană după partida cu Angers, programată în runda cu numărul 28 din Ligue 1. Echipa antrenată de Luis Enrique s-a impus cu 1-0, grație golului marcat de Desire Doue, în minutul 55. Astfel, Paris Saint-Germain a devenit matematic regina Hexagonului cu șase etape înainte de final.

Vechea și noua campioană a Franței a strâns 74 de puncte în 24 de etape și are un golaveraj de 80 la 26. PSG are un avans de 24 de puncte față de AS Monaco, formație aflată pe locul 2 și care are un meci mai puțin disputat. Cu 23 de victorii și 5 remize, Paris Saint-Germain e singura echipă care până acum n-a pierdut niciun meci în Ligue 1.

Acesta este al patrulea titlu consecutiv câștigat de Paris Saint-Germain și al 11-lea de la Gruparea din capitala Franței pare să fi dat lovitura cu numirea lui Luis Enrique pe banca tehnică. Antrenorul catalan e și el la al doilea campionat la rând, după ce a fost numit principal în vara lui 2023.

Nicio echipă din Ligue 1 nu a terminat campionatul fără înfrângere

PSG speră să devină prima echipă din istoria Franței care termină sezonul intern fără eșec, performanță care nu a mai fost realizată până în prezent de nicio altă formație din Hexagon.

Mai mult, parizienii pot realiza tripla la finalul sezonului, campionat – cupă – Liga Campionilor. Cu titlul deja acontat și calificată în finala Cupei Franței, echipa lui Enrique se poate concentra acum pe

„Sunt recorduri care nu m-au interesat până astăzi. Dar de acum înainte, nu cred că există o motivație mai bună pentru noi decât să încercăm să rămânem neînvinși pe tot parcursul campionatului. Suntem deja practic campioni, iar menținerea acestui record de invincibilitate ne va ajuta să fim pregătiți în Cupa Franței, a cărei finală va avea loc la sfârșitul lunii mai, dar și în Liga Campionilor, dacă reușim să ajungem în semifinale”, a declarat Luis Enrique, înaintea meciului cu Angers.