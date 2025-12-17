PSG – Flamengo, LIVE VIDEO în finala Cupei Intercontinentale 2025. Suma de bani incredibilă pusă la bătaie

ADVERTISEMENT

PSG – Flamengo este finala Cupei Intercontinentale 2025. Partida se va desfășura miercuri, 17 decembrie. Vezi pe FANATIK.ro toate detaliile legate de meciul care pune în joc 5 milioane de dolari pentru câștigătoare.

PSG – Flamengo în finala Cupei Intercontinentale 2025

PSG și Flamengo dispută un trofeu important la finalul acestui an. Gruparea pariziană, care este câștigătoarea Ligii Campionilor din sezonul trecut, a fost trimisă direct în finală. Brazilienii, în schimb, au avut nevoie de două meciuri pentru a ajunge în ultimul act al competiției.

Flamengo deține și ea un trofeu prestigios, după ce după 1-0 contra celor de la Palmeiras, dar și după triumful din campionat, pe care l-a câștigat cu 79 de puncte.

Cupa Intercontinentală reunește câștigătoarele celor șase Confederații, într-un format restrâns, diferit de Campionatul Mondial al Cluburilor, competiție desfășurată o dată la patru ani și a cărei ultime ediții, unde au participat 32 de echipe,

Cine transmite la TV PSG – Flamengo, în finala Cupei Intercontinentale 2025

Deși este un eveniment destul de important, mai ales la nivel internațional, drepturile de televizare pentru finala Cupei Intercontinentale nu au fost achiziționate de nicio televiziune din România. Așadar, din păcate, nu veți putea urmări din fața ecranului TV acest meci.

Site-ul FANATIK.ro vă va oferi însă acest meci, cu care veți putea fi la curent datorită formatului LIVE TEXT. Rămâne de văzut cine se va impune în prima finală europeană din startul acestui sezon.

Ce cote de piață au formațiile din finala Cupei Intercontinentale

PSG are un lot cotat la peste 1 miliard de euro în care se regăsesc 3 jucători cu valori de peste 100 de milioane de euro și alți 8 cu valori de peste 50 de milioane de euro. Flamengo, în schimb, are un lot cotat la aproximativ 188 milioane de euro, iar cel mai scump jucător este Samuel Lino (20 de milioane de euro).

Cotele la pariuri pentru confruntarea PSG – Flamengo

Favorita caselor de pariuri, desigur, este PSG. Echipa lui Luis Enrique are o cotă de 1.69 pentru un succes, în timp ce Flamengo are o cotă de 5.75 în cazul unei victorii. Pentru iubitorii de goluri, varianta „peste 1.5 goluri” are o cotă de 1.29.

Vezi live video PSG – Flamengo, în Finala Cupei Continentale. Formații de start, actualizări în timp real, rezumat și declarații

Toate detaliile legate de meciul din Qatar, la Al Rayyan, pe „Ahmad bin Ali Stadium” dintre PSG și Flamengo, sunt pe FANATIK.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.

De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor celor două echipe pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!