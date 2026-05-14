PSG, gest de mare clasă pentru suporteri! Finala Champions League va putea fi urmărită pe Parc des Princes

Paris Saint Germain a pregătit un gest de mare clasă pentru proprii suporteri. Finala UEFA Champions League va putea fi urmărită de fani pe Parc des Princes.
Iulian Stoica
14.05.2026 | 17:29
Finala UEFA Champions League din acest an se va disputa între Paris Saint Germain și Arsenal, pe stadionul Puskás Aréna din Budapesta, Ungaria. Cum biletele sunt limitate, conducerea clubului francez vine în ajutorul suporterilor cu o opțiune mult mai la îndemână: vizionarea pe Parc des Princes.

PSG, gest de mare clasă pentru suporteri

Paris Saint-Germain este pentru a doua oară consecutiv în finala UEFA Champions League, astfel că fanii sunt în extaz la gândul că favoriții lor pot cuceri cel mai important trofeu continental pentru al doilea sezon la rând. Totuși, prea puțini susținători ai parizienilor vor putea asista la meci pe Puskás Aréna, astfel că oficialii clubului au venit cu o soluție.

La fel ca în sezonul trecut, clubul din capitala Franței va organiza o transmisiune live a finalei Ligii Campionilor împotriva lui Arsenal pe propriul stadion, Parc des Princes. Pentru a le oferi prioritate fanilor loiali, biletele vor fi puse în vânzare mai întâi pentru deținătorii de abonamente. În mijlocul terenului vor fi amplasate ecrane gigant, astfel că atmosfera se anunță una deosebită.

„Parc des Princes va vibra din nou în energia unei seri de neuitat. Sezonul trecut, acest eveniment unic a lăsat o impresie puternică datorită atmosferei memorabile”, s-a arătat în comunicatul oficial. Paris Saint-Germain va oferi mai multe informații despre eveniment joi, 14 mai, abonați clubului având prioritate.

Premieră absolută la finala PSG – Arsenal

Pe 30 mai, la Budapesta, nu vor fi prezente echipe din Spania în finală, însă limba spaniolă se va auzi pe băncile tehnice ale celor două formații. Luis Enrique și Mikel Arteta, antrenorii lui Paris Saint-Germain și Arsenal, se vor afla pentru prima dată față în față într-o finală de Liga Campionilor. Este o situație fără precedent în istoria competiției, deoarece niciodată până acum doi tehnicieni spanioli nu s-au duelat pentru trofeu.

Luis Enrique va încerca să cucerească a treia Ligă a Campionilor din carieră și a doua consecutivă alături de Paris Saint-Germain. De cealaltă parte, Mikel Arteta are șansa de a realiza cea mai importantă performanță de până acum, și anume să aducă primul trofeu UEFA Champions League din istoria lui Arsenal. „Tunarii” au mai ajuns o singură dată în finala competiției, în perioada în care echipa era pregătită de Arsene Wenger, însă au fost învinși.

Prezența a doi antrenori spanioli pe băncile tehnice într-o finală de Liga Campionilor reprezintă o premieră absolută. Un astfel de duel nu a avut loc nici măcar în edițiile în care trofeul s-a disputat între formații din Spania, precum Real Madrid și Atletico Madrid sau Real Madrid și Valencia.

Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
