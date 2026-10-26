PSG i-a găsit înlocuitor lui Kvaratskhelia! Cine sunt jucătorii care se află pe lista campioanei europei

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Planurile celor de la Paris Saint-Germain au fost date complet peste cap după ce Khvicha Kvaratskhelia (25 de ani) a devenit indisponibil până la finalul actualului sezon. Accidentarea gravă a starului georgian, combinată cu indisponibilitatea temporară a lui Ousmane Dembélé, îl obligă pe să găsească soluții rapide pentru benzile atacului, iar campioana Europei are de gând să reintre în forță pe piața transferurilor.

Cum funcționează opțiunea „joker” și ce nume sunt pe lista parizienilor

Pentru a acoperi de urgență golul lăsat de PSG ia în calcul activarea mecanismului „joker”, regulă care permite cluburilor din Franța să legitimeze un singur fotbalist în afara perioadei oficiale de mercato, cu condiția ca acesta să fie cumpărat tot din eșaloanele interne (Ligue 1 sau Ligue 2). Presa din Hexagon notează că o variantă analizată atent este Paris Brunner de la AS Monaco.

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În cazul în care conducerea va aștepta totuși fereastra din iarnă, oferta devine mult mai generoasă la nivel european. Pe lista scurtă a parizienilor se află nume importante precum Nico Williams (Athletic Bilbao), Mathis Albert (Borussia Dortmund), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) sau puștiul minune JJ Gabriel de la Manchester United, cel din urmă fiind în mijlocul atenției în ultimele săptămâni după conflictul pe care îl are cu clubul britanic, conform Marca.

Răsturnare financiară spectaculoasă pe Parc des Princes

Spre deosebire de anii trecuți în care cheltuielile scăpau sub control sub conducerea Qatar Sports Investments, PSG se află într-o situație financiară impecabilă. După ce în vara anului 2023 înregistra un deficit de 297 milioane de euro pe piața transferurilor, clubul parizian a încheiat ultima campanie cu un profit uriaș de aproximativ de 180 milioane de euro. Deși a investit 152 de milioane de euro, PSG a încasat nu mai puțin de 333 milioane din cedările unor jucători ca Bradley Barcola (125 mil.), Gonçalo Ramos (55 mil.), Randal Kolo Muani (41mil.) și Kang-in Lee (35 mil.).

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Soluțiile din lotul actual pentru Luis Enrique

Până la o eventuală achiziție, tehnicianul spaniol caută variante de avarie în propria curte. Pe lângă polivalența oferită de Désiré Doué, Ferran Torres, Maghnes Akliouche sau Mika Godts, o opțiune luată în calcul este urcarea lui Nuno Mendes într-o poziție mai ofensivă în banda stângă. Totodată, Luis Enrique este pregătit să acorde mai multe minute tinerilor precum Senny Mayulu sau Quentin Ndjantou, doi fotbaliști de perspectivă crescuți în academia clubului.