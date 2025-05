PSG -Inter, finala Champions League 2025, Munchen. Echipe de start alese de Luis Enrique și Simone Inzaghi

PSG și Inter se vor înfrunta în finala UEFA Conference League, partida fiind programată sâmbătă, 31 mai, de la ora 22:00. Atât parizienii, cât și nerazzurrii vor încerca să pună mâna pe prestigiosul trofeu european.

UPDATE: Echipele de start la meciul PSG – Inter

PSG: Donnarumma – Hakimi, Pacho, Marquinhos, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Doue, Dembele, Kvaratskhelia. Rezerve: Safonov, Tenas – Kimpembe, Goncalo Ramos, Lee, L. Hernandez, Mayulu, Barcola, Zaire-Emery, Beraldo, Mbaye. Antrenor: Luis Enrique.

Inter: Sommer – Pavard, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco – L. Martinez, Thuram. Rezerve: Di Gennaro, J. Martinez – De Vrij, Zielinski, Arnautovic, Frattesi, Asllani, Augusto, Bisseck, Darmian, Zalewski, Taremi. Antrenor: Simone Inzaghi.

Avancronică PSG vs Inter, Finala UCL

. Duelul se anunță a fi unul echilibrat, iar fanii fotbalului de pretutindeni se pot bucura de un adevărat spectacol. Partida va avea loc la Allianz Arena din München și este programată sâmbătă, 31 mai, de la ora 22:00.

PSG a terminat campionatul intern și s-a poziționat prima poziția a clasamentului, clasare ce îi asigură o prezență în „Faza Ligii” UEFA Champions League în stagiunea viitoare. Francezii vor să câștige UEFA Champions League pentru a-și trece în cont și un trofeu european, primul din istoria clubului.

De cealaltă parte, Inter a terminat pe treapta a doua în Seria A, în spatele lui Napoli, focusul italienilor fiind pe Liga Campionilor. Nerazzurri s-au focusat mult mai multe pe competiția inter-cluburi, unde au trecut de Barcelona în semifinale, iar campionatul a fost trecut pe plan secund.

Cum s-a calificat în finală PSG

Mai multe echipe importante din Europa au participat în acest sezon de UEFA Champions, însă doar PSG și Inter Milano au reușit să se mențină în competiție.

Parizienii au avut un parcurs mai fluctuant în UEFA Champions League. Clasată pe locul 15 în „Faza Ligii”, PSG a trecut pe rând de Brest, Liverpool, Aston Villa și Arsenal până în finală.

PSG a întâlnit echipele următoare în „Faza Ligii”: Girona (n.r. – victorie 1-0), Arsenal (n.r. – eșec 0-2), PSV (n.r. – egal 1-1), Atletico Madrid (n.r. – înfrângere 1-2), Bayern (n.r. – înfrângere 0-1), Salzburg (n.r. victorie 3-0), Manchester City (n.r. – victorie 4-2) și Stuttgart (n.r. – victorie 4-1). În play-off, parizienii au trecut de Brest (n.r. 10-0 în dublă manșă), Liverpool (n.r. 2-1 la general), Aston Villa (n.r. 5-4) și Arsenal (n.r. 3-1).

Cum a ajuns în finală Inter

Inter a terminat pe locul 4 în „Faza Ligii”, unde a acumulat nu mai puțin de 19 puncte în cele 8 etape disputate. În play-off, italienii au reușit să treacă de Feyenoord, Bayern și FC Barcelona.

Inter a evoluat cu următoarele formații în „Faza ligii”: Manchester City (n.r. – egal 0-0), Steaua Roșie Belgrad (n.r. – victorie 4-0), Young Boys (n.r. victorie 1-0), Arsenal (n.r. – victorie 1-0), RB Leipzig (n.r. – victorie 1-0), Leverkusen (n.r. – eșec 0-1), Sparta Praga (n.r. – victorie 1-0) și AS Monaco (n.r. – victorie 3-0). Scorurile din play-off au fost următoarele: Dublă victorie cu Feyenoord, 0-2, 2-1, victorie și remiză cu Bayern, 1-2, 2-2, și egal cu o victorie împotriva Barcelonei, 3-3, 4-3 (n.r. – după prelungiri).

Cine transmite la TV partida PSG- Inter

Partida PSG – Inter va putea fi urmărită atât la TV, cât și online. Canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1 vor fi responsabile de transmisiunea directă, alături de platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

Pe Fanatik.ro veți găsi toate informațiile despre meciul PSG – Inter. Declarațiile lui Luis Enrique și Simone Inzaghi, dar și a jucătorilor vor fi transmise în timp real pe site-ul nostru.

Munich Football Arena: oră de start, arbitru, condiții meteo

UEFA a decis ca finala din acest sezon din UEFA Champions League să se dispute pe Allianz Arena, din München, stadionul asistând pentru a doua oară la un act final de cupă europeană, după sezonul 2011/2012. Totodată, arena a găzduit meciuri de la Campionatul Mondial din 2006.

Bayern este echipa care își dispută în mod normal partidele oficiale pe frumoasa arenă din orașul München. Stadionul este situat în nordul orașului München, în Bavaria, Germania, iar iubitorii fotbalului vor fi cu siguranță încântați de atmosfera de dinaintea meciului.

Capacitatea stadionului ales pentru a găzdui finala UEFA Champions League, dintre PSG și Inter, este de 75.000 de spectatori, cu 57.343 locuri de șezut, 13.794 locuri de stat în picioare, 1.374 locuri de lojă, 2.152 locuri de Business Seats (inclusiv 102 locuri pentru membrii VIP) și 966 pentru sponsori.

România va fi și ea prezentă în finala UEFA Champions League. Istvan Kovacs a fost delegat pentru acest duel și astfel că centralul din Carei va reuși să reprezinte, alături de echipa sa, țara noastră în cel mai important meci al sezonului.

Cum a ajuns Istvan Kovac să arbitreze finala UCL

, dintre PSG și Inter. Născut la Carei, în România, centralul va încerca cu siguranță să se ridice la nivelul partidei.

Arbitrul român este obișnuit cu miza partidelor de cupă europeană. În actuala stagiune, Istvan Kovacs a fost la centru în 7 partide de UEFA Champions League și la un duel din UEFA Europa League.

Centralul arbitrează de obicei în campionatul României, iar acesta este cunoscut prin modul în care reușește să se impună în fața jucătorilor, cartonașele ieșind destul de ușor din buzunarul său.

Nu este pentru prima oară când Istvan Kovacs va arbitra o finală de cupă europeană. Centralul din Carei a fost la centru în ultimul act din UEFA Europa League de anul trecut, iar în urmă cu 3 ani a condus finala UEFA Conference League.

Echipe probabile în PSG – Inter

PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Barcola, Doue, Kvaratskhelia. Antrenor : Luis Enrique.

Inter : Sommer – Bisseck, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco – Martinez, Thuram. Antrenor : Simone Inzaghi.

LIVE Score, goluri și faze VAR

Toate detaliile legate de meciul de pe Allianz Arena, dintre PSG și Inter, sunt pe FANATIK.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.

De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor celor două echipe, inclusiv ale lui Luis Enrique, Simone Inzaghi, Dembele sau Martinez, pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!

Unde vezi finala: TV, live-stream, aplicații mobile

Statistici head-to-head și recorduri UCL

Deși ambele echipe participă în mod constant în cupele europene, până în acest moment nu a fost înregistrat un duel direct între PSG și Inter într-o partidă oficială.

În schimb, cele două formații s-au întâlnit în 5 partide amicale, iar PSG are un istoric mai bun în fața adversarei din finala UEFA Champions League din acest sezon. Concret, PSG s-a impus în 3 din cele 5 meciuri amicale în care s-au întâlnit, pe când Inter a câștigat doar unul, ultimul, iar o partidă s-a terminat la egalitate.

Atât PSG, cât și Inter sunt două echipe cu tradiție pe plan local, dar și european, prezența lor în cupele europene fiind constantă. Francezii nu au cucerit încă un trofeu în competițiile organizate de UEFA, însă italienii au avut parte de rezultate remarcabile.

Pentru PSG este doar pentru a 2-a oară când se află în postura de a juca o finală de cupă europeană. Parizienii au investit masiv în ultimii ani, însă trofeul Ligii Campionilor nu a fost câștigat până în acest moment.

Dacă PSG nu are performanțe notabile, Inter are doar motive de bucurie. Italienii se pot mândri cu trofeele UEFA Champions League din stagiunile 1963/1964, 1964/1965 și 2009/2010, la ultimul fiind legitimat și Cristi Chivu. Totodată, Inter are în palmares și trei Cupe UEFA, din sezoanele 1990/1991, 1993/1994 și 1997/1998.

Cotele la pariuri la meciul PSG – Inter

Favorită în această finală este văzută formația „gazdă”, PSG. Victoria parizienilor este cotată cu 2,27, în timp ce un succes al lui Inter este cotat cu 3,25.

Un eventual rezultat de egalitate pe Allianz Arena este cotat cu 3,30. Pentru cei care mizează pe goluri, varianta “ambele echipe marchează” (GG) are o cotă de 1,70.