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Clubul PSG a decis să interzică pe viață accesul suporterilor din grupul „Parias Cohortis”, secțiune importantă a „Collectif Ultras Paris” (CUP) din „Virage Auteuil”, la meciurile organizate pe „Parc des Princes”. De asemenea, fanii respectivi au de acum interdicție și de a face deplasări alături de restul galeriei formației pariziene, informează AFP.

PSG a interzis pe viață grupul ultras „Parias Cohortis” în „Virage Auteuil” de pe „Parc des Princes”

Hotărârea a venit ca urmare a unor incidente violente petrecute între facțiuni diferite din „Virage Auteuil” în luna aprilie pe autostrada A11 din Hexagon, în apropiere de La Ferte-Bernard (Sarthe), într-un spațiu de servicii, înaintea unui meci disputat de campioana Europei în deplasare cu Angers în Ligue 1, relatează și Un autocar care transporta o parte dintre suporterii lui PSG a fost atacat cu pietre, iar geamurile și ușa au fost astfel sparte.

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În urma acestui episod, câteva sute de fani din „CUP” care se deplasau spre Angers s-au întors din drum și deci nu au mai ajuns la acea partidă. Ulterior, după ce au fost analizate și imaginile surprinse pe camerele de filmat din zona respectivă, s-a ajuns la concluzia că responsabili pentru acest eveniment nefericit au fost cei din facțiunea „Parias Cohortis”.

Suporterii respectivi au primit interdicție și în deplasări

La scurt timp, conducerea lui a decis să îi suspende pe aceștia în mod provizoriu. Această sancțiune urma să fie ridicată dacă se respectau anumite condiții. În primul rând, grupul respectiv, care are în prezent aproximativ 80 de membri, fusese somat să îi elimine pe cei care au provocat atunci acele incidente.

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De asemenea, mai era nevoie și ca facțiunea să se mute în alt loc din „Virage Auteuil” la meciurile de pe . Cei din „Parias Cohortis” au refuzat însă să îi dea afară pe colegii lor violenți, astfel încât sancțiunea temporară de la acel moment s-a transformat acum într-o suspendare pe viață pentru întreg grupul, atât la partidele de pe teren propriu, cât și la meciurile din deplasare disputate de PSG. Această informație a fost de asemenea confirmată și de jurnaliștii de la și de la