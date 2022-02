Ajutor la nivel înalt pentru PSG ca să-l păstreze pe Kylian Mbappe. Cine se implică în rămânerea atacantului la clubul franzez

Atacantul francez Kylian Mbappe nu a dat niciun indiciu cu privire la clubul la care va evolua în sezonul viitor, spunând că dorește să se implice total în realizarea obiectivelor de către PSG.

Emmanuel Macron se implică în rămânerea lui Kylian Mbappe la PSG

Kylian Mbappe în meciul cu Real Madrid, din prima manșă a optimilor Champions League, iar la finalul partidei a menținut suspansul în ceea ce privește viitorul lui.

„Nu, acest meci nu-mi va influența viitorul. Știu că joc la una dintre cele mai bune echipe din lume. O să dau totul pentru PSG în restul sezonului. Nu m-am hotărât asupra viitorului meu”, a spus Kylian Mbappe.

„Suntem fericiți. Am făcut un meci grozav, a fost foarte important. Am ținut ritmul jocului, am lucrat împreună, dar este doar un singur meci. Suntem pregătiți pentru retur”, .

Conform ziarului El Mundo, citat de , Emmanuel Macron, președintele Franței, încearcă să medieze personal această situație, pentru ca Mbappe să-și reînnoiască contractul cu PSG, care expiră în vară.

Pentru că se află în ultimele șase luni de contract, atacantul francez poate negocia, de la 1 ianuarie, cu oricine dorește. Dar el a declarat, de mai multe ori, că nu este interesat să negocieze cu niciun club.

„Chiar dacă sunt liber să fac orice vreau în acest moment, nu voi discuta cu adversarii sau ceva de genul. Sunt concentrat să câştig meciul cu Real Madrid şi să fac diferenţa. Vom vedea apoi ce se va întâmpla”, a spus Kylian Mbappe .

Nicolas Sarkozy ar fi intervenit ca Mbappe să continue la PSG

Dar Emmanuel Macron nu este singura persoană dispusă să se implice pentru ca Mbappe să rămână la PSG. Astfel, conform presei catalane, și fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, ar avea un cuvânt de spus.

El este foarte apropiat de Nasser Al-Khelaïfi, președintele clubului PSG, și ar fi intervenit în acest sens pentru ca atacantul francez să rămână la PSG și în sezonul viitor.

Tensiuni mari între PSG și Real Madrid din cauza lui Kylian Mbappe

Diriguitorii clubului francez au fost atât de deranjați de atitudinea lui Real Madrid în ceea ce privește plecarea lui Kylian Mbappe la clubul spaniol, încât au încălcat, parțial, protocolul UEFA.

Din motive necunoscute, întrevederea oficială între președinții lui PSG și Real Madrid, programată în seara de dinaintea meciului, a fost anulată de clubul francez, fără să invoce vreun motiv.

Totuși, , dar președinții celor două grupări, Nasser al-Khelaifi și Florentino Perez, au ajuns la locul stabilit la distanță de 45 de minute unul de altul, spaniolul punând întârzierea pe seama traficului.