PSG, lovitură uriașă în orgoliu! Campioana Europei, învinsă în Cupa Franței de marea rivală din oraș, o nou promovată. Video

După un sezon 2024-2025 fabulos, în care a cucerit aproape toate trofeele puse în joc, PSG a ratat deja primul obiectiv din actuala stagiune. Gruparea antrenată de Luis Enrique a cedat cu 0-1 chiar pe Parc des Princes contra rivalei din oraș, Paris FC, și a părăsit Cupa Franței încă din faza 16-imilor.

PSG, eliminată din Cupa Franței de rivala din oraș

Luis Enrique a aliniat o formulă oarecum experimentală pentru meciul cu Paris FC, fără vedete precum Ousmane Dembele, Nuno Mendes, Marquinhos, Desire Doue sau Joao Neves, însă chiar și acest context campioana Europei pornea ca mare favorită contra lui Paris FC, grupare nou-promovată care ocupă momentan locul 15 în Ligue 1.

PSG a dominat jocul din toate punctele de vedere, având o posesie superioară, dar și mai multe faze periculoase decât adversara, însă nu a reușit să înscrie. În minutul 64, Luis Enrique a efectuat o triplă schimbare, pe teren intrând Doue, Mendes și , însă oaspeții au fost cei care au marcat. Ilan Kebbal i-a pasat în careu lui Jonathan Ikone, iar acesta l-a învins pe Chevalier și a înscris golul care avea să aducă prezența în optimi.

🚨🇫🇷 | GOAL: JONATHAN IKONE OPENS THE SCORING FOR PARIS FC IN THE COUPE DE FRANCE! PSG 0-1 Paris FC. — TheGoalsZone (@TheGoalsZone)

Așadar, PSG va mai evolua pe doar două fronturi în acest sezon, Ligue 1 și UEFA Champions League. În campionat, parizienii sunt pe locul 2 după 17 etape, la un punct în urma liderului Lens, iar .

PSG, învinsă de fostul ei jucător

Jonathan Ikone nu a sărbătorit reușita, din respect pentru clubul la care s-a format. Ikone a ajuns la academia lui PSG în 2010, la vârsta de 12 ani, și a debutat la prima echipă în 2016, într-un meci de Champions League contra lui Ludogorets. După un sezon și jumătate petrecut la Montpellier sub formă de împrumut, Ikone a părăsit-o pe PSG și a semnat cu Lille, alături de care avea să cucerească titlul în Ligue 1 în 2021.

În perioada 2022-2025, Ikone a evoluat în Serie A, pentru Fiorentina, fiind împrumutat la Como în returul sezonului trecut. În vara acestui an, fotbalistul cu 4 selecții și un gol la naționala Franței a decis să revină în țara natală și a semnat cu Paris FC, grupare pentru care a jucat în 11 partide până acum, marcând 4 goluri.