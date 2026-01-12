Sport

PSG, lovitură uriașă în orgoliu! Campioana Europei, învinsă în Cupa Franței de marea rivală din oraș, o nou promovată. Video

PSG a părăsit Cupa Franței în faza 16-imilor. Deținătoarea trofeului a fost învinsă cu 1-0 de rivala din oraș, Paris FC, iar reușita decisivă a fost înscrisă de un fotbalist format în academia campioanei Europei.
Bogdan Mariș
13.01.2026 | 01:03
PSG lovitura uriasa in orgoliu Campioana Europei invinsa in Cupa Frantei de marea rivala din oras o nou promovata Video
ULTIMA ORĂ
PSG a fost eliminată din Cupa Franței de rivala locală Paris FC. FOTO: X
ADVERTISEMENT

După un sezon 2024-2025 fabulos, în care a cucerit aproape toate trofeele puse în joc, PSG a ratat deja primul obiectiv din actuala stagiune. Gruparea antrenată de Luis Enrique a cedat cu 0-1 chiar pe Parc des Princes contra rivalei din oraș, Paris FC, și a părăsit Cupa Franței încă din faza 16-imilor.

PSG, eliminată din Cupa Franței de rivala din oraș

Luis Enrique a aliniat o formulă oarecum experimentală pentru meciul cu Paris FC, fără vedete precum Ousmane Dembele, Nuno Mendes, Marquinhos, Desire Doue sau Joao Neves, însă chiar și acest context campioana Europei pornea ca mare favorită contra lui Paris FC, grupare nou-promovată care ocupă momentan locul 15 în Ligue 1.

ADVERTISEMENT

PSG a dominat jocul din toate punctele de vedere, având o posesie superioară, dar și mai multe faze periculoase decât adversara, însă nu a reușit să înscrie. În minutul 64, Luis Enrique a efectuat o triplă schimbare, pe teren intrând Doue, Mendes și „Balonul de Aur” Ousmane Dembele, însă oaspeții au fost cei care au marcat. Ilan Kebbal i-a pasat în careu lui Jonathan Ikone, iar acesta l-a învins pe Chevalier și a înscris golul care avea să aducă prezența în optimi.

Așadar, PSG va mai evolua pe doar două fronturi în acest sezon, Ligue 1 și UEFA Champions League. În campionat, parizienii sunt pe locul 2 după 17 etape, la un punct în urma liderului Lens, iar în Champions League ocupă poziția a 3-a cu două runde înainte de finalul fazei ligii.

ADVERTISEMENT
Slovacia oprește întreg ajutorul pe care-l acorda Ucrainei
Digi24.ro
Slovacia oprește întreg ajutorul pe care-l acorda Ucrainei

PSG, învinsă de fostul ei jucător

Jonathan Ikone nu a sărbătorit reușita, din respect pentru clubul la care s-a format. Ikone a ajuns la academia lui PSG în 2010, la vârsta de 12 ani, și a debutat la prima echipă în 2016, într-un meci de Champions League contra lui Ludogorets. După un sezon și jumătate petrecut la Montpellier sub formă de împrumut, Ikone a părăsit-o pe PSG și a semnat cu Lille, alături de care avea să cucerească titlul în Ligue 1 în 2021.

ADVERTISEMENT
Două nume pe listă: Kremlinul îi alege înlocuitorul după ce a intrat în...
Digisport.ro
Două nume pe listă: Kremlinul îi alege înlocuitorul după ce a intrat în comă!

În perioada 2022-2025, Ikone a evoluat în Serie A, pentru Fiorentina, fiind împrumutat la Como în returul sezonului trecut. În vara acestui an, fotbalistul cu 4 selecții și un gol la naționala Franței a decis să revină în țara natală și a semnat cu Paris FC, grupare pentru care a jucat în 11 partide până acum, marcând 4 goluri.

Își strică Mbappe relația cu Florentino Perez la Real Madrid? Ce mesaj a...
Fanatik
Își strică Mbappe relația cu Florentino Perez la Real Madrid? Ce mesaj a transmis după plecarea lui Xabi Alonso
Absolut șocant! Fostul președinte al lui Adrian Mutu a fost asasinat când se...
Fanatik
Absolut șocant! Fostul președinte al lui Adrian Mutu a fost asasinat când se afla la înmormântarea mamei sale!
Olimpiu Moruțan la Rapid? Ce spune Victor Angelescu
Fanatik
Olimpiu Moruțan la Rapid? Ce spune Victor Angelescu
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Adrian Mutu, afectat după ce fostul său conducător a fost ucis cu sânge...
iamsport.ro
Adrian Mutu, afectat după ce fostul său conducător a fost ucis cu sânge rece: 'Era un om extraordinar'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!