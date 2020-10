PSG – Manchester United, derby-ul debutului UEFA Champions League. Focarul de coronavirus și răzbunarea lui Cavani, grijile lui Tuchel

PSG și Manchester United își propun să ofere cel mai spectaculos meci al începutului de UEFA Champions League, sezonul 2020-2021. Antrenorul francezilor, Thomas Tuchel, are mari probleme în a își pregăti echipa pentru vizita „diavolilor roșii”. Înaintea debutului în Liga Campionilor, campioana Franței a fost lovită de un nou focar de coronavirus.

Ultimul infectat este Ander Herrera (31 de ani), fost jucător al oaspeților de pe Parc des Princes. Mijlocașul basc nu își va înfrunta fosta echipă pentru care a evoluat în perioada 2014-2019. Prin urmare, Herrera li se alătură lui Mauro Icardi, Marquinhos, Marco Verratti, Julian Draxler și Thilo Kehrer, toți depistați pozitiv cu noul coronavirus.

Nici cea mai recentă achiziție a lui PSG, Danilo Pereira, nu va putea juca în meciul cu United. Mijlocașul lusitan vine de la naționala Portugaliei, acolo unde a intrat în contact cu Cristiano Ronaldo, fotbalist găsit și el pozitiv la testul pentru COVID-19. Noile cazuri de COVID-19 de la PSG au venit la numai o lună și jumătate de la primul focar, atunci când pe lista infectaților cu noul coronavirus s-au numărat Neymar, Di Maria, Paredes, Mbappe și același Marquinhos.

PSG – Manchester United, derby special pentru Cavani. Atacantul revine ca adversar după șapte ani petrecuți la Paris

Edinson Cavani (33 de ani) a evoluat pentru Paris Saint-Germain în perioada 2013-2020. În acest interval, vârful uruguayan și-a trecut palmares șase titluri de campion, patru Cupe ale Franței, cinci Cupe ale Ligii Franței și șapte Supercupe ale Franței cu echipa pe care o antrenează în prezent Thomas Tuchel.

Lăsat de PSG să plece liber de contract în vara lui 2020, Cavani rămâne un nume greu de înlocuit la Paris. În cele șapte sezoane petrecute de Parc des Princes, „El Matador” a reușit să devină cel mai bun marcator din istoria clubului: 200 de goluri marcate, în 301 apariții pentru parizieni.

Dorit înainte de plecarea de la PSG de cluburi precum Atletico Madrid sau Benfica, Edinson Cavani a luat decizia de a evolua în Premier League, la Manchester United, club al cărui jucător va fi cel puțin până în vara lui 2021. Interesant este faptul că, uruguayanul a fost convins să vină pe Old Trafford chiar de către doi foști colegi de-ai săi de la PSG: Angel Di Maria și Ander Herrerea, care și ei au îmbrăcat în trecut tricoul „diavolilor roșii”.

„Vorbesc mult cu Ander, la fel și cu Angel Di Maria. În ultima clipă l-am sunat pe Ander să stăm de vorbă. Îl admir și am considerat că vorbele lui mă vor ajuta. După ce am încheiat discuția, am semnat cu Manchester United”, a declarat Edinson Cavani conform dailymail.co.uk.

PSG are coșmaruri de la ultima întâlnire cu Manchester United

PSG și Manchester United sunt adversare în grupa H a Ligii Campionilor, grupă din care mai fac parte RB Leipzig și Istanbul BB. Pentru finalista din sezonul trecut și echipa lui Ole Gunnar Solskjaer, confruntarea de marți, 19 octombrie, va fi prima după cea din 2019, atunci când PSG și United s-au duelat în optimile UEFA Champions League.

În manșa tur, disputată pe Old Trafford, parizienii s-au impus cu scorul de 2-0, grație reușitelor lui Kimpembe și Mbappe. În retur însă, deși puțină lume le mai dădea șanse englezilor, aceștia au întors rezultatul și au obținut calificarea în sferturi. Man United s-a impus la Paris cu scorul de 3-1, golurile „diavolilor” fiind marcate de Lukaku, de două ori, și de Rashford, din penalty, în timp ce pentru francezi a punctat Bernat.

