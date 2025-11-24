PSG nu renunță, dar Barcelona rămâne pe poziții: 1.000.000.000 de euro pentru transfer!

ADVERTISEMENT

Trupa pregătită de Luis Enrique a pus ochii pe un nou jucător al Barcelonei, asta după ce s-a ar putea reprezenta o țintă pentru gruparea de pe Parc des Princes.

PSG nu renunță! Fotbalistul Barcelonei pe care Luis Enrique îl vrea

Francezii îl urmăresc cu mare atenție pe Gavi, care este apreciat foarte tare de către antrenorul Luis Enrique, iar acesta ar dori să-l aibă sub comanda sa la PSG. Totuși, mutarea nu este atât de simplă, pentru că mijlocașul este unul dintre jucătorii favoriți și ai lui Hansi Flick, plus de asta a fost crescut la echipa catalană și nu este dornic să se despartă de club.

Joan Laporta are însă un mesaj clar pentru cei de la PSG, notează presa din Spania. Președintele Barcelonei se va despărți de jucător doar dacă vreo echipă achită clauza de reziliere a acestuia, în valoarea de 1.000.000.000 de euro. Suma aceasta ar face ca recordul de transfer, 222 de milioane de euro, stabilit de trecerea lui Neymar din La Liga în Ligue 1, în 2017, să fie spulberat de-a dreptul.

Gavi, absent o perioadă îndelungată din echipa Barcelonei

Gavi a avut mari probleme medicale în ultimele luni, iar o nouă accidentare îi dă bătăi de cap acestuia. Jucătorul spaniol a apucat să joace doar în două partide din actuala stagiune și este așteptat să revină pe teren în luna februarie a anului viitor. Până atunci, el nu poate să-și ajute colegii, care duc o luptă dură cu Real Madrid pentru primul loc din La Liga și au pierdut un meci important, pe Santiago Bernabeu, 1-2.

Fără mijlocașul de 21 de ani, Barcelona s-a bazat pe Frenkie de Jong și Marc Bernal pentru a acoperi golul de la mijlocul terenului. Totuși, absența lui Gavi s-a simțit, iar mulți specialiști sunt de părere că dacă era pe teren la El Clasico, rezultatul partidei de pe Santiago Bernabeu era altul și marea rivală a catalanilor nu reușea să se impună și să aibă avans în cursa pentru titlu din La Liga.

Fotbalistul care nu mai e dorit de Barcelona

Plecarea lui Gavi pare greu de crezut în acest moment, însă speculațiile cu privire la un alt jucător și viitorul său au devenit tot mai intense. Se pare că șefii Barcelonei îi caută un succesor lui Robert Lewandowski, atacantul polonez care a ajuns la 37 de ani și nu mai este considerat o soluție și pentru sezonul viitor, iar din această cauză nu i se va mai prelungi contractul.

Se pare că pe Camp Nou ar putea să ajungă un atacant de clasă mondială. Cele două ținte , și Julian Alvarez, de la Atletico Madrid. Englezul chiar ar avea o clauză de reziliere de 60 de milioane de euro ce devine valabilă la finalul stagiunii, în timp ce pentru sud-american suma de transfer ar trebui să fie de peste 100 de milioane de euro.