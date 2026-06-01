PSG, pe urmele lui Real Madrid! Declarații de impact ale lui Desire Doue, după triumful din finala UEFA Champions League: „Încă ne e foame!”

Dragos Petrescu
01.06.2026 | 07:29
Desire Doue vrea să câștige de trei ori la rând Liga Campionilor cu PSG, similar celor de la Real Madrid în perioada 2016-2018 // FOTO: hepta.ro
PSG a câștigat un nou trofeu al Ligii Campionilor după ce s-a impus în marea finală de la Budapesta în fața lui Arsenal la lovituri de departajare, scor 4-3 (1-1 după 120 de minute). Pentru Desire Doue (20 de ani) este al doilea trofeu suprem pe plan european, după cel cucerit în urmă cu an tot alături de gruparea pariziană. La finalul meciului de pe Puskas Arena, tânărul fotbalist a oferit niște declarații savuroase, afirmând că trupa lui Luis Enrique este pe urmele lui Real Madrid.

Deși nu a marcat în timpul regulamentar al finalei de la Budapesta, Desire Doue a jucat un rol extrem de important în succesul lui Paris Saint-Germain, el izbutind să puncteze la „loteria penalty-urilor”. În total, pe parcursul campaniei recent încheiate din UEFA Champions League, fotbalistul francez a fost unul dintre oamenii providențiali ai trupei lui Luis Enrique, reușind să înscrie 5 goluri și să ofere 4 pase decisive.

La finalul partidei de pe Puskas Arena, Doue a vorbit despre performanța remarcabilă a echipei sale și despre planurile de viitor ale parizienilor, afirmând că gruparea de pe Parc des Princes este la apogeu în acest moment, iar în sezonul viitor vor să câștige din nou cea mai importantă competiție intercluburi din Europa, un eveniment ce ar egala borna impresionantă a celor de la Real Madrid, care au cucerit „urecheata” de trei ori la rând în perioada 2016-2018.

Suntem extrem, dar extrem de mândri în această seară. Foarte fericiți, foarte recunoscători, mai ales că a fost un meci dificil împotriva unei echipe foarte bune. Trebuie să îi felicităm pe cei de la Arsenal, pentru că au avut un sezon cu adevărat bun. Dar acum trebuie doar să ne bucurăm ca o echipă, ca o familie, pentru că eu cred că o merităm. Este o nebunie. O să ne bucurăm mai întâi, iar după aceea vom munci și iar vom munci, pentru că ne dorim mai mult. Faptul că am câștigat trofeul doi ani la rând nu înseamnă nimic, încă ne este foame (n.r – de succes). Suntem o echipă tânără și știm că suntem foarte ambițioși. Așa că sezonul următor trebuie să o luăm de la capăt”, a declarat Doue, citat de uefa.com

Desire Doue, prezent în lotul Franței la Cupa Mondială!

Până la startul stagiunii următoare însă, Desire Doue are șansa de a cuceri un nou trofeu important în cariera sa. Poate cel mai important. El a fost selecționat de Didier Deschamps pentru Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic, un turneu final la care Franța este considerată drept una dintre marile favorite. Mai jos, puteți vedea cei 26 de jucători pe care selecționerul „Cocoșului Galic” se bazează la competiția ce va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie 2026.

PORTARI: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

FUNDAŞI: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Al-Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Jules Kounde (FC Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munchen).

MIJLOCAŞI: N’Golo Kante (Fenerbahçe), Manu Kone (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG).

ATACANŢI: Maghnes Akliouche (AS Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembele (PSG), Desire Doue (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Michael Olise (Bayern Munchen), Kylian Mbappe (Real Madrid), Marcus Thuram (Inter Milano).

Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
Șeful CCA, avertisment uluitor pentru arbitri: 'Anul ăsta să nu vorbiți la telefon!'
