Champions League optimi de finală, marți, 15 februarie. Pochettino și Ancelotti au prefațat marele meci PSG – Real Madrid. Video

Marți, 15 februarie, se joacă primele două partide din cadrul manșei tur a Champions League, meciurile PSG – Real Madrid și Sporting Lisabona – Manchester City. Sunt două partide care promit goluri și spectacol de calitate, pentru că vorbim de echipe superofensive, cu atac de mare calitate, în special la PSG, Real Madrid și Manchester City.

Programul optimilor de finală tur în Champions League marți, 15 februarie

ora 22:00 PSG – Real Madrid

PSG – Real Madrid ora 22:00 Sporting Lisabona – Manchester City

Miercuri, 16 februarie, se vor juca, de la aceeași oră, alte două optimi tur: Salzburg – Bayern Munchen și Inter – Liverpool, următorul calup de patru meciuri urmând a avea loc săptămâna viitoare, tot marți și miercuri, atunci urmând a se întâlni Villarreal – Juventus, Atletico Madrid – Man. United, Chelsea – Lille și Benfica – Ajax.

Toate jocurile programate în această fază sunt deosebit de interesante, pentru că au ajuns aici echipe foarte bune, singurele surprize fiind Sporting Lisabona, în locul Borussiei Dortmund și Lille, în locul spaniolilor de la Sevilla.

ADVERTISEMENT

Al patrulea duel PSG – Real Madrid în Champions League

PSG – Real Madrid este, alături de Inter – Liverpool, ceea ce putem numi cireașa de pe tortul Champions League în faza optimilor. Ar fi putut fi oricând finala competiției, dar pentru a doua oară hazardul face să le așeze față în față atât de devreme.

Cele două echipe și-au mai măsurat forțele de trei ori până acum în Champions League. Prima dată în 2015, în grupe, și a fost 1-0 pentru spanioli acasă și 0-0 la Paris. În 2018 a fost singura întâlnire într-o dublă eliminatorie, în optimi, iar atunci Realul, cu ultimele apariții ale lui Cristiano Ronaldo, avea să câștige trofeul, după 3-1 în finală cu Liverpool.

ADVERTISEMENT

PSG nu a avut atunci nici o șansă, cedând cu 3-1 pe “Bernabeu” și cu 2-1 pe “Parc des Princes”. Următorul an, fără Cristiano Ronaldo, madrilenii au scos cu greu un 2-2 acasă și au fost executați fără drept de apel în capitala Franței, cu 3-0, tot în faza grupelor.

Neymar, înclus în lot

, deoarece știe sigur că Sergio Ramos nu va putea conduce defensiva, fiind accidentat, iar dacă și Neymar și Di Maria ar fi rămas în infirmierie atunci lucrurile se complicau. Din fericire argentinianul și-a revenit, iar brazilianul, care nu a mai jucat de două luni, e și el în lot, dar nu se știe câte minute îi vor fi acordate.

ADVERTISEMENT

Sporting Lisabona – Manchester City, duel disproporţionat

La prima vedere al doilea meci din turul optimilor de finală din Champions League, Sporting Lisabona – Manchester City, pare disproporționat valoric, în sensul în care dream-team-ul lui Pep Guardiola ar trebui să ia lejer o opţiune de calificare încă din meciul tur.

Nu avem cum să tragem linie de comparație între loturile celor două echipe și valoarea acestora, deși nici portughezii nu sunt fără cote bune. Însă tehnicianul catalan refuză să privească lucrurile cu lejeritate, declarând că echipa sa trebuie să fie conștientă că nu o va aștepta o plimbare prin Lisabona.

ADVERTISEMENT

Petrecărețul Grealish e out pentru acest meci

Experimentatul antrenor iberic știe că subevaluarea adversarului e întotdeauna foarte periculoasă și, în plus, are și ceva probleme de efectiv. Petrecărețul Jack Grealish are o accidentare la piciorul stâng, iar fundașul Kay Walker, amicul său de pahar, e suspendat pentru cartonaș roșu. Și atacantul brazilian Gabriel Jesus are ceva probleme la genunchi, dar medicii speră să îl recupereze pentru joc.

La Sporting atmosfera este una foarte relaxantă, pentru că se știe că Manchester City este mare favorită. De aceea nu există nici o presiune și echipa va căuta să facă o figură cât mai frumoasă. În 2012, în Europa League, Sporting pleca, tot în optimi, drept victimă sigură în fața lui City. A bătut cu 1-0 la Lisabona, dar la retur toată lumea aștepta măcelul din partea echipei lui Roberto Macini, cu Aguero și Balotelli în atac. Nu a fost deloc așa, pentru că oaspeții au avut 2-0 la pauză și au pierdut dramatic, cu 3-2, dar au mers mai departe pe regula golurilor din deplasare.