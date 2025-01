PSG riscă excluderea din UEFA Champions League! Problemele cu care se confruntă campioana Franței

Campioana Franței are o datorie către fostul ei jucător, Kylian Mbappe, de 55.4 milioane de euro, pe care nu i-a mai plătit-o după

PSG riscă să fie exclusă din următorul sezon de Champions League

Divergența dintre Kylian Mbappe și PSG va urma să fie judecată de UEFA. Chiar dacă internaționalului francez i s-a dat dreptate în mai multe rânduri, atât din partea Comisia Juridică a Ligii franceze, cât și din partea Comisiei Mixte de Apel, clubul parizian refuză să îi plătească ce-i 55 de milioane de euro atacantului lui Real Madrid.

Suma de 55 de milioane de euro include prima de transfer, salarii și premii specificate în contractul ce s-a încheiat în vara anului 2024, când Kylian Mbappe a ajuns gratis la echipa antrenată de Carlo Ancelotti.

Principala echipă a orașului de pe Sena a apelat la diferite trucuri pentru a nu mai plăti datoria către jucător. UEFA a intervenit și a lansat o anchetă pentru a verifica dacă clubul parizian a urmat reglementările în vigoare. Dacă PSG va fi găsită vinovată, echipa riscă sancțiuni severe, inclusiv posibilitatea excluderii din ediția următoare a Ligii Campionilor.

De ce riscă PSG această pedeapsă

Aceste sancțiuni pot apărea datorită faptului că UEFA impune cluburilor să nu aibă niciun fel de datorie către angajații săi. În articolul 82 din regulile forului continental se indică următoarele:

„La data de 15 iulie, 15 octombrie și 15 ianuarie ale sezonului de licență, titularul de licență nu trebuie să aibă restanțe la plată către personalul său rezultate din contract sau obligații legale, care nu sunt scadente până la 30 iunie, 30 septembrie și, respectiv, 31 decembrie”.

„Beneficiarul licenței trebuie să întocmească și să prezinte, în termenul și în modul comunicat de UEFA, o declarație prin care se confirmă totalul datoriilor față de personal, precum și absența sau existența întârzierii plăților.

Fiecare beneficiar de licență trebuie să declare că nu are restanțe la plată pe 15 iulie și 15 octombrie. Dacă un beneficiar al unei licențe are restanțe la plată pe 15 iulie sau 15 octombrie, dacă a amânat datorii la 15 octombrie sau dacă ICFC (n.r – organul de control financiar al clubului) o solicită, acesta trebuie să declare, de asemenea, că nu are restanțe la 15 ianuarie”, este precizat în regulamentul UEFA.

PSG ar putea păstra banii pentru transferul lui Mohamed Salah

Mohamed Salah are un sezon incredibil la FC Liverpool și este foarte probabil cel mai în formă fotbalist al momentului. Între egiptean și clubul de pe Anfield pare să se fi produs o rupere, cele două părți neajungând la un acord comun pentru prelungirea contractului. „Faraonul” a intrat în ultimele șase luni de contract și este liber să semneze cu oricine își dorește.

În prezent, Salah câștigă la Liverpool 21 de milioane de euro în fiecare an.