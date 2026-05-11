PSG și Barcelona se luptă pentru „transferul verii”! Superstarul vrea să schimbe clubul

Julian Alvarez, atacantul argentinian în vârstă de 26 de ani al celor de la Atletico Madrid, va fi unul dintre cei mai „vânați” fotbaliști în următoarea perioadă de mercato. Clubul de pe Metropolitano va încerca cu toate puterile să-l păstreze, însă PSG și vin tare din urmă, iar jucătorul este cu adevărat tentat de o nouă provocare, anunță presa spaniolă.

PSG și Barcelona se luptă pentru transferul lui Julian Alvarez! Parizienii pleacă din pole-position

Conform informațiilor oferite de Pedro Fulana, jurnalist la radioul Cadena SER, se pare că starul argentinian intenționează să plece de pe Metropolitano în această vară, agenții săi făcând demersuri serioase în a-i găsi fotbalistului un nou club. Oficialii lui Atletico nu sunt însă deloc suprinși. Fulana a explicat că șefii grupării „rojiblanco” se așteaptă de câteva luni bune că Alvarez să solicite plecarea, însă acest lucru nu s-a întâmplat, cel puțin până acum.

Totuși, acest moment pare să reprezinte doar o chestiune de timp, dat fiind faptul că reprezentații lui Alvarez au început deja negocierile cu FC Barcelona și, mai nou, a intrat pe fir și PSG. Ba mai mult, se pare că deținătoarea trofeului UEFA Champions League le-ar fi luat fața catalanilor în topul preferințelor fotbalistului, însă nici Atletico nu cedează. „Los Colchoneros” vor să-și păstreze starul și nu vor permite plecarea acestuia în nicio circumstanță care ar fi avantajoasă pentru potențialul cumpărător.

„Mulți oficiali de la Atleti presimt că Julian vrea să plece de la echipă în această vară. Și nu cred acest lucru de ieri de azi. Dacă el va veni și va spune că vrea să plece, sau va apărea o ofertă așa și așa, clubul nu-i va facilita plecarea. Atletico vrea mulți bani ”, a declarat Fulana, citat de sportal.bg.

Julian Alvarez, numărul unu la Atletico în acest sezon!

Motivul pentru care madrilenii țin cu dinții de Alvarez este unul extrem de ușor de justificat. În actuala stagiune, fotbalistul argentinian a fost cel mai important om de atac al lui Diego Simeone, reușind 20 de goluri și 9 pase decisive în cele 49 de meciuri disputate în toate competițiile. Așadar, dintre toți fotbaliștii ofensivi ai lui Atleti, Alvarez are cele mai multe contribuții de gol în acest sezon (29), clasându-se peste Antoine Griezmann (20) și Alexander Sorloth (20).

Acesta a semnat cu Atletico Madrid în vara lui 2024, fiind transferat de la în schimbul a nu mai puțin de 75 de milioane de euro. În prezent, cota sa de piață este de 90 de milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.com, reprezentând cel mai scump fotbalist din lotul echipei lui „Cholo” Simeone.