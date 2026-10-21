PSG și Liverpool se luptă pentru ”perla” Germaniei: Clubul cere minim 30 de milioane pentru un executant perfect de panalty-uri

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Paris Brunner (20 de ani), atacantul celor de la AS Monaco, a impresionat giganții fotbalului european și ar putea părăsi trupa din Sud. O mutare a atacantului ar putea avea loc în iarna acestui an.

Borussia Dortmund poate deturna transferul lui Paris Brunner

, iar departamentele de scouting a celor două cluburi caută soluții pentru a întări lotul. Interesele ambelor echipe s-au intersectat chiar în campionatul francez. Paris Brunner a devenit o țintă de transfer și evoluțiile sale sunt atent monitorizate de oficiali, potrivit .

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AS Monaco i-ar fi setat deja suma de transfer a puștiului ce a făcut furori în Principat. Paris Brunner ar putea fi cedat pentru cel puțin 30 de milioane de euro în perioada de transferuri din iarnă. Totuși, mutarea sa pe Anfield sau Parc des Princes ar putea fi deturnată chiar de fostul său club, Borussia Dortmund.

Paris Brunner a crescut în academia germanilor și a fost vândut, în august 2024, la AS Monaco pentru numai 4 milioane de euro. Totuși, vicecampioana din Bundesliga a ajuns, la momentul respectiv, la un acord scris cu francezii pentru a avea întâietate la un posibil transfer al atacantului. Astfel, în cazul în care Borussia Dortmund va egala suma oferită de oricare alt club, Paris Brunner va fi nevoit să revină pe Signal Iduna Park.

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15.000.000 de euro este cota de piață a lui Paris Brunner, potrivit

Paris Brunner a renăscut la AS Monaco

Ajuns la AS Monaco în vara anului 2024, Paris Brunner a fost împrumutat timp de un sezon la echipa belgiană Cercle Brugge. Alături de ”verzi” nu a reușit calificarea în play-off-ul campionatului, iar atacantul german a avut un parcurs dificil în Jupiler. Pentru Cercle Brugge, Paris Brunner a marcat doar 6 goluri în 28 de meciuri și nu i-a convins pe oficialii clubului să forțeze un transfer definitiv.

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Revenit la AS Monaco, germanul a fost o prezență pasageră în lotul din sezonul trecut. După ce nu a fost inclus, în repetate rânduri, pe foaia de joc a monegascilor, stagiunea s-a încheiat cum nu se putea mai rău. În martie, Paris Brunner a suferit o accidentare la nivelul tendonului popliteu și a fost indisponibil până în ultima etapă.

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Totuși, actualul sezon a adus în fața fanilor lui Monaco o altă față a lui Brunner. Atacantul a făcut furori în duelul contra lui , din etapa 2, semnând o ”dublă”. Germanul și-a continuat forma bună și în celelalte dueluri, ajungând la 7 reușite în 8 partide. Dintre acestea, 3 goluri au fost marcate în Conference League.

Brunner, campion mondial și european în același an

Atacantul a șocat lumea fotbalului în 2023. Atunci, a câștigat atât Campionatul Mondial U17 cât și Campionatul European U17 în decurs de câteva luni. Performanțele sale au fost senzaționale în ambele turnee finale. Paris Brunner a fost desemnat drept cel mai bun jucător al competiției la finalul ambelor întreceri.

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Atacantul lui AS Monaco se poate lăuda cu o performanță senzațională la nivel de juniori. Acesta are o rată perfectă de reușită de la punctul cu var: 14 goluri marcate din penalty din tot atâtea execuții. Paris Brunner a reușit 8 pentru echipa de tineret a Borussiei Dortmund, 5 pentru naționalele de juniori ale Germaniei și 1 pentru Cercle Brugge.