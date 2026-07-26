PSG și Real Madrid, război total! Parizienii vor să dea lovitura după ce „galacticii” l-au furat pe Diomande

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Real Madrid a ajuns la un acord în ceea ce privește transferul ivorianului Yan Diomande (19 ani)! Clubul de pe Santiago Bernabeu a bătut palma atât cu agenții fotbalistului, cât și cu oficialii lui RB Leipzig, iar mutarea va fi oficializată în scurt timp, anunță presa internațională. Acest lucru i-a scos din sărite pe șefii lui PSG, care plănuiesc să le răspundă „galacticilor” cu aceeași monedă.

Yan Diomande semnează cu Real Madrid! PSG vrea să se răzbune transferându-l pe Rodri!

Concretizarea transferului lui Yan Diomande la PSG părea doar o chestiune de timp, având în vedere că șefii campioanei Europei și impresarii fotbalistului ivorian se puseseră de acord în privința contractului în timpul Campionatului Mondial. Totuși, lucrurile au luat o întorsătură de 180 de grade, iar atacantul va ajunge în cele din urmă la Real Madrid, asta după ce „galacticii” au intrat pe fir în urmă cu doar câteva zile.

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🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: 𝐑𝐄𝐀𝐋 𝐌𝐀𝐃𝐑𝐈𝐃 𝐑𝐄𝐀𝐂𝐇 𝐀𝐆𝐑𝐄𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐖𝐈𝐓𝐇 𝐋𝐄𝐈𝐏𝐙𝐈𝐆 𝐅𝐎𝐑 𝐃𝐈𝐎𝐌𝐀𝐍𝐃𝐄 🤝 An agreement in principle has been reached, reports 🗞️ Yan Diomande had already agreed personal terms with Real Madrid on a contract until 2031… — 433 (@433)

Astfel, vicecampioana Spaniei i l-a „suflat” pe Diomande lui PSG în ultima secundă, ivorianul urmând să semneze cu Real Madrid un contract valabil până în 2031. Șefii grupării de pe Parc des Princes nu plănuiesc nicidecum însă să lase lucrurile așa. Potrivit jurnaliștilor de la „Madrid Zone”, se pare că PSG răspunde cu aceeași monedă, încercând să-l „fure” pe Rodri, Balonul de Aur din 2024 și proaspăt campion mondial cu Spania, .

Totuși, transferul nu a fost încă realizat 100%, deoarece clubul „blanco” trebuie să ajungă la un acord și cu Manchester City pentru suma de transfer, iar aici este punctul cheie al afacerii. Madrilenii nu intenționează să plătească mai mult de 60 de milioane de euro pentru Rodri, în timp ce parizienii plănuiesc să le pună bețe în roate rivalilor, oferindu-le „cetățenilor” mai mulți bani. Fotbalistul va fi însă greu de întors din drum, dat fiind faptul că acesta își dorește să îmbrace tricoul Realului, dar PSG ar putea să forțeze gruparea de pe Bernabeu să scoată mai mulți bani din buzunar. Așadar, există trei scenarii posibile: fie PSG îl „fură” pe Rodri, fie o face pe Real să plătească mai mulți bani, fie anulează complet transferul, iar spaniolul va rămâne la Manchester City.

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🚨💣 BREAKING: PSG are VERY ANGRY that Real Madrid are signing Yan Diomandé. PSG felt like the player was THEIRS, after reaching an agreement with him weeks ago. This is why PSG are now getting involved in the RODRI deal, with the aim of complicating things for Real Madrid, and… — Madrid Zone (@theMadridZone)

Real Madrid, mai activă ca oricând pe piața transferurilor!

Vara lui 2026 a fost și continuă să fie una extrem de intensă pentru gruparea „blanco”. Până în prezent, echipa de pe Santiago Bernabeu a semnat oficial patru fotbaliști de top, mai exact Bernardo Silva, Marc Cucurella, Denzel Dumfries și Ibrahima Konate, însă acesta pare să fie doar începutul. Actualmente, șefii lui Real Madrid negociază activ cu Manchester City și Inter Milano pentru a finaliza transferule lui Rodri, respectiv , în condițiile în care în scurt timp va fi anunțată oficial și venirea lui Yan Diomande.

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De asemenea, pe lângă revoluția din teren, „galacticii” au mutat curajos și pe banca tehnică, acolo unde l-au reinstalat pe „The Special One” – Jose Mourinho. Portughezul a revenit pe Santiago Bernabeu după 13 ani, obiectivul său fiind acela de a redresa echipa, care vine după două sezoane consecutive fără niciun trofeu major câștigat, una dintre cele mai nefaste perioade din istoria clubului din acest punct de vedere.