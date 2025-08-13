PSG – Tottenham, în Supercupa Europei. Parizienii, favoriți la victorie contra echipei lui Drăgușin

Campioana din Champions League, PSG, o va întâlni pe Tottenham, câștigătoarea din Europa League, în Supercupa Europei. Meciul se anunță a fi unul de foc, iar jucătorii pregătiți de Luis Enrique sunt favoriți să ridice trofeul deasupra capului.

PSG – Tottenham, în Supercupa Europei. Parizienii, favoriți la victorie

Meciul dintre PSG și Tottenham, din Supercupa Europei, se va disputa miercuri, 13 august, de la ora 22:00. Favorită este echipa „gazdă”, însă și colegii lui Radu Drăgușin pot emite pretenții la victorie.

. Parizienii vor să continue trendul ascendent și să se impună și în Supercupa Europei.

De cealaltă parte, Tottenham a reușit să pună mâna pe trofeul UEFA Europa League după o finală în fața rivalilor de la Manchester United. Cu , londonezii speră că vor obține un nou trofeu în acest debut de sezon.

Cine transmite la TV PSG – Tottenham, în Supercupa Europei

Meciul dintre PSG și Tottenham poate fi urmărit de către microbiști atât la TV, cât și în mediul online. Posturile Prima Sport 1 și Digi Sport 1 vor fi responsabile de transmisiunea directă, alături de platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

Site-ul FANATIK.ro vă va oferi de asemenea acest meci, cu care veți putea fi la curent datorită formatului LIVE TEXT. Rămâne de văzut cine se va impune în prima finală europeană din startul acestui sezon.

Ce cote de piață au formațiile din Supercupa Europei

Cu un sezon trecut de excepție, valoarea lotului lui PSG a crescut semnificativ. Cu Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia și Désiré Doué cu o cotă de 90 de milioane de euro, jucătorii din portofoliul lui Luis Enrique ating suma totală de 1,16 miliarde de euro.

Nici Tottenham nu stă deloc rău la capitolul cotă de piață. Cristian Romero, Dejan Kulusevski și Micky van de Ven sunt evaluați la 50 de milioane de euro, iar întreg lotul atinge suma de 832,10 milioane de euro. De menționat e faptul că, în ciuda accidentării, Radu Drăgușin și-a păstrat cota de 25 de milioane de euro.

Cotele la pariuri pentru confruntarea de pe Stadio Friuli din Udine

Favorită în acest derby este văzută formația „gazdă”, PSG. Victoria parizienilor este cotată cu 1,47, în timp ce un succes al lui Tottenham este cotat cu 6,40.

Un eventual rezultat de egalitate pe Stadio Friuli din Udine este cotat cu 4,60. Pentru cei care mizează pe goluri, varianta “ambele echipe marchează” (GG) are o cotă de 1,60.

Vezi live video PSG – Tottenham, în Supercupa Europei. Formații de start, actualizări în timp real, rezumat și declarații

Toate detaliile legate de meciul de pe Stadio Friuli din Udine, dintre PSG și Tottenham, sunt pe FANATIK.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.

De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor celor două echipe, inclusiv ale lui Luis Enrique, Thomas Frank, Vitinha și Cristian Romero, pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!