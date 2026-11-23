ADVERTISEMENT

Cu două zile înainte de PSG – AS Roma din UCL, PSG are dileme mult mai importante decât un meci oarecare din Champions League. PSG are 12 puncte, 4 victorii din 4 meciuri în grupa UCL, cu golaveraj 20-5, astfel că grijile sunt mai degrabă îndreptate spre noua perioadă de transferuri.

PSG îi caută înlocuitor lui Khvicha Kvaratskhelia, după accidentarea nedorită din UCL

Asta, după ce în mai puțin de o lună, PSG a pierdut doi dintre titularii săi incontestabili din atac. După Khvicha Kvaratskhelia, Desire Doue a ajuns și el pe lista indisponibililor și ar urma să rateze aproape întregul sezon 2026-2027. Ambele vedete ale parizienilor au suferit rupturi ale ligamentelor încrucișate ale genunchiului,

ADVERTISEMENT

din Liga Campionilor, câștigată de PSG cu 4-2. Internaționalul francez a avut aceeași soartă sâmbătă, în meciul cu Nice, încheiat cu victoria parizienilor, scor 3-2. În acest context, Luis Enrique a fost întrebat despre intențiile clubului în următoarea perioadă de mercato. Ca de obicei, antrenorul lui PSG a evitat să ofere informații concrete, insistând că își dorește să se bazeze pe jucătorii pe care îi are deja la dispoziție. Totuși, tehnicianul a reiterat strategia clubului de a rămâne deschis oricărei oportunități de pe piața transferurilor.

„Suntem o echipă adevărată și trebuie să așteptăm până mâine pentru a afla exact cât de gravă este accidentarea. Suntem mereu deschiși oricărei oportunități de pe piața transferurilor, dar nu ne gândim la transferuri doar pentru că avem jucători accidentați. Avem fotbaliști care nu au putut evolua în ultimele meciuri, dar care pot juca pentru echipa noastră. Nu este o problemă”, a declarat Luis Enrique.

ADVERTISEMENT

PSG încearcă să aducă la Paris un nume greu, dar are în vizor și trei tineri de perspectivă

Potrivit presei din Franța, PSG ar putea încerca să transfere un nume important, precum Vinicius Junior (Real Madrid) sau Luis Diaz (Bayern München), însă șansele ca asemenea mutări să se concretizeze sunt foarte mici, chiar dacă brazilianul traversează o perioadă dificilă în Spania.

ADVERTISEMENT

Transferul lui Nico Williams (Athletic Bilbao) pare ceva mai realizabil, însă internaționalul spaniol, campion european cu naționala sa, se confruntă frecvent cu probleme medicale. În plus, Luis Enrique trebuie să țină cont și de viitorul echipei, în condițiile în care îi consideră pe Kvaratskhelia și Doue, doi jucători esențiali pentru proiectul său, lucru subliniat de presa franceză.

ADVERTISEMENT

Parizienii s-ar putea reorienta și spre jucători mai puțin consacrați, cum ar fi Estevao (Chelsea) sau Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen). În condițiile în care contractul lui Maza tocmai a fost prelungit până în 2031, negocierile se anunță de pe acum foarte dure. O 3-a variantă ar fi Antonio Nusa (RB Leipzig), internaționalul norvegian fiind la 21 de ani unul dintre cei mai interesanți tineri jucători din Europa.