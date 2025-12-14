PSG, victorie mare la tribunal în războiul cu Mbappe pentru sute de milioane de euro!

ADVERTISEMENT

Kylian Mbappe a scris istorie în cei 7 ani petrecuți la PSG, însă a părăsit echipa cu scandal în 2024 pentru a semna cu Real Madrid din postura de jucător liber. Din acel moment, fotbalistul francez și clubul parizian se află într-un adevărat război privind diverse sume care ar trebui achitate. Campioana Europei a obținut o primă „victorie” în acest sens, însă „lupta” continuă.

PSG, victorie la tribunal contra lui Kylian Mbappe

În aprilie, Kylian Mbappe a obținut un sechestru preventiv pe 55 de milioane de euro din conturile lui PSG, însă decizia a fost „întoarsă” o lună mai târziu de către tribunal. Avocații fotbalistului au depus un apel, însă acesta nu a avut succes, decizia definitivă a tribunalului sosind în această săptămână.

„Războiul” dintre cele două părți continuă însă, iar pe 16 decembrie, Tribunalul pentru Litigii de Muncă din Paris ar trebui să ia o decizie în .

Avocatul lui PSG, „săgeți” către Kylian Mbappe

Renaud Semerdjian, avocatul lui PSG, a oferit o primă reacție după „victoria” obținută de club la tribunal. Acesta nu a ratat oportunitatea de a-l taxa pe . „Pentru a doua oară, instanțele au confirmat lipsa de temeinicie a afirmațiilor domnului Mbappe privind sechestrul pe care l-a solicitat asupra conturilor clubului în aprilie.

Fundamental, întreaga dispută este pur și simplu o chestiune de bună-credință, de susținere a valorilor și de respectare a angajamentelor asumate”, a declarat Semerdjian, conform .

Kylian Mbappe, perioadă fabuloasă la PSG

Înainte de a părăsi echipa cu scandal în 2024, Kylian Mbappe a avut o perioadă excelentă la PSG. Adus de la AS Monaco în 2017, mai întâi sub formă de împrumut, iar apoi definitiv, în schimbul sumei de 180 de milioane de euro, francezul avea să devină cel mai bun marcator din istoria clubului, cu 256 de reușite în doar 308 partide.

Atacantul a depășit vechiul record, deținut de Edinson Cavani, care marcase de 200 de ori pentru parizieni. Din punct de vedere al trofeelor, Mbappe a avut succes doar pe plan intern, cucerind 6 titluri, 4 Cupe, două Cupe ale Ligii și 3 Supercupe, cea mai bună performanță a sa în Champions League fiind finala disputată în 2020 contra lui Bayern, pierdută cu 0-1.