PSV, anunț oficial despre Dennis Man după doar două meciuri!

Dennis Man a primit vestea mult așteptată. Antrenorul celor de la PSV a luat decizia în privința fotbalistului român după doar două meciuri jucate în Olanda.
Alex Bodnariu
05.09.2025 | 14:49
PSV anunt oficial despre Dennis Man dupa doar doua meciuri
PSV, anunț oficial despre Dennis Man după două meciuri. Decizia luată de antrenor pentru fotbalistul român

Dennis Man a jucat primele sale meciuri pentru PSV. Internaționalul român nu a reușit încă să puncteze pentru formația din Eredivisie, dar fostul jucător de la Parma și FCSB a primit însă o veste uriașă: a fost inclus pe lista pentru UEFA Champions League!

Dennis Man, inclus de PSV pe lista pentru Champions League!

Atacantul adus de PSV în această vară a jucat doar câte o repriză în primele sale meciuri din Eredivisie, iar fanii l-au criticat pentru lipsa realizărilor pe faza ofensivă. Dennis Man speră să spargă gheața în Olanda, după pauza cauzată de meciurile echipelor naționale.

Chiar în ziua în care România va da piept cu Canada într-un meci amical pe National Arena, Dennis Man a primit o veste excelentă. Antrenorul celor de la PSV a trimis lista pentru cupele europene la UEFA, iar pe ea se regăsește și numele fotbalistului român.

Astfel, Dennis Man ar putea debuta în acest sezon în Champions League. PSV are un program de foc: olandezii se vor duela cu nume mari din fotbalul european, iar atacantul român speră să impresioneze și să-și câștige un loc de titular.

Programul celor de la PSV în UEFA Champions League:

  • PSV – Royal Union SG
  • Bayer Leverkusen – PSV
  • PSV – Napoli
  • Olympiacos – PSV
  • Liverpool – PSV
  • PSV – Atletico Madrid
  • Newcastle – PSV
  • PSV – Bayern Munchen
Lotul anunțat de PSV pentru duelurile din UEFA Champions League:

  • Portari: Nick Olij, Matej Kovar, Niek Schiks
  • Fundași: Anass Salah-Eddine, Yarek Gasiorowski, Armando Obispo, Ryan Flamingo, Sergiño Dest, Mauro Junior, Kiliann Sildillia, Adamo Nagalo
  • Mijlocași: Paul Wanner, Guus Til, Jerdy Schouten, Joey Veerman, Ismael Saibari
  • Atacanți: Ivan Perišić, Ruben van Bommel, Ricardo Pepi, Couhaib Driouech, Esmir Bajraktarevic, Myron Boadu, Dennis Man
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
