PSV, anunț oficial despre Dennis Man după doar două meciuri!

Internaționalul român nu a reușit încă să puncteze pentru formația din Eredivisie, dar fostul jucător de la Parma și FCSB a primit însă o veste uriașă: a fost inclus pe lista pentru UEFA Champions League!

ADVERTISEMENT

Dennis Man, inclus de PSV pe lista pentru Champions League!

în această vară a jucat doar câte o repriză în primele sale meciuri din Eredivisie, iar fanii l-au criticat pentru lipsa realizărilor pe faza ofensivă. Dennis Man speră să spargă gheața în Olanda, după pauza cauzată de meciurile echipelor naționale.

Chiar în ziua în care România va da piept cu Canada într-un meci amical pe National Arena, Dennis Man a primit o veste excelentă. Antrenorul celor de la PSV a trimis lista pentru cupele europene la UEFA, iar pe ea se regăsește și numele fotbalistului român.

ADVERTISEMENT

Astfel, Dennis Man ar putea debuta în acest sezon în Champions League. PSV are un program de foc: olandezii se vor duela cu nume mari din fotbalul european, iar atacantul român speră să impresioneze și să-și câștige un loc de titular.

Programul celor de la PSV în UEFA Champions League:

PSV – Royal Union SG

Bayer Leverkusen – PSV

PSV – Napoli

Olympiacos – PSV

Liverpool – PSV

PSV – Atletico Madrid

Newcastle – PSV

PSV – Bayern Munchen

ADVERTISEMENT

Lotul anunțat de PSV pentru duelurile din UEFA Champions League:

Portari : Nick Olij, Matej Kovar, Niek Schiks

: Nick Olij, Matej Kovar, Niek Schiks Fundași : Anass Salah-Eddine, Yarek Gasiorowski, Armando Obispo, Ryan Flamingo, Sergiño Dest, Mauro Junior, Kiliann Sildillia, Adamo Nagalo

: Anass Salah-Eddine, Yarek Gasiorowski, Armando Obispo, Ryan Flamingo, Sergiño Dest, Mauro Junior, Kiliann Sildillia, Adamo Nagalo Mijlocași : Paul Wanner, Guus Til, Jerdy Schouten, Joey Veerman, Ismael Saibari

: Paul Wanner, Guus Til, Jerdy Schouten, Joey Veerman, Ismael Saibari Atacanți: Ivan Perišić, Ruben van Bommel, Ricardo Pepi, Couhaib Driouech, Esmir Bajraktarevic, Myron Boadu, Dennis Man