PSV, anunț oficial despre Dennis Man după doar două meciuri!

Dennis Man a jucat primele sale meciuri pentru PSV. Internaționalul român nu a reușit încă să puncteze pentru formația din Eredivisie, dar fostul jucător de la Parma și FCSB a primit însă o veste uriașă: a fost inclus pe lista pentru UEFA Champions League!
Atacantul adus de PSV în această vară a jucat doar câte o repriză în primele sale meciuri din Eredivisie, iar fanii l-au criticat pentru lipsa realizărilor pe faza ofensivă. Dennis Man speră să spargă gheața în Olanda, după pauza cauzată de meciurile echipelor naționale.
Chiar în ziua în care România va da piept cu Canada într-un meci amical pe National Arena, Dennis Man a primit o veste excelentă. Antrenorul celor de la PSV a trimis lista pentru cupele europene la UEFA, iar pe ea se regăsește și numele fotbalistului român.
Astfel, Dennis Man ar putea debuta în acest sezon în Champions League. PSV are un program de foc: olandezii se vor duela cu nume mari din fotbalul european, iar atacantul român speră să impresioneze și să-și câștige un loc de titular.