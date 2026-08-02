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PSV – AZ Alkmaar 0-0, LIVE VIDEO. Dennis Man, titular în Supercupa Olandei

PSV o întâlnește pe AZ Alkmaar în Supercupa Olandei, iar antrenorul Peter Bosz l-a titularizat pe internaționalul român Dennis Man. Meciul se dispută chiar pe arena campioanei.
Bogdan Mariș
02.08.2026 | 18:59
PSV AZ Alkmaar 00 LIVE VIDEO Dennis Man titular in Supercupa Olandei
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Dennis Man (27 de ani) e titular în Supercupa Olandei, PSV - AZ Alkmaar. FOTO: Hepta
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Campioana Olandei, PSV Eindhoven, debutează oficial în noul sezon cu duelul din Supercupa Olandei. Echipa lui Dennis Man (27 de ani) o întâlnește pe AZ Alkmaar chiar pe propria arenă, Philips Stadion, duminică, 2 august, începând cu ora 19:00. Internaționalul român a fost titularizat de antrenorul Peter Bosz.

LIVE UPDATE: PSV Eindhoven – AZ Alkmaar 0-0

Min. 1: A început partida.

PSV Eindhoven – AZ Alkmaar în Supercupa Olandei. Dennis Man e titular

PSV își poate începe oficial sezonul 2026-2027 cu un trofeu. Gruparea din Eindhoven, campioană în sezonul trecut din Eredivisie, întâlnește câștigătoarea Cupei, AZ Alkmaar, în Supercupa Olandei. Partida se joacă pe Philips Stadion, arena celor de la PSV. Dennis Man a fost titularizat de antrenorul Peter Bosz.

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Echipele de start la Supercupa Olandei

  • PSV: Kovar – Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Fernandez – Junior, Veerman – Man, Mijnans, Til – Bouhamdi. Rezerve: Olij – Bajraktarevic, Bassey, Cornecion, Merien, Obispo, Pepi, Perisic, Plea, van Bommel, van den Berg, Wanner. Antrenor: Peter Bosz
  • AZ Alkmaar: De Busser – Chavez Garcia, Goes, van Duijl, Dijkstra – Kwakman, Koopmeiners, Schouten – Patati, Meerdink, Daal. Rezerve: Verhulst, Owusu-Oduro – De Grand, de Wit, Ichihara, Jensen, Kovacs, Maikuma, Oufkir, Parrott, Smit, Stengs. Antrenor: Lee-Roy Echteld

Ce rezultate a înregistrat PSV în meciurile amicale din această vară

PSV a disputat 5 partide de pregătire în luna iulie, având un bilanț de trei succese, o remiză și un eșec. Duelul cu Antwerp s-a încheiat la egalitate, 1-1, dar apoi olandezii i-au învins cu 3-2 pe cei de la Rakow și s-au impus cu un uluitor 7-3 în partida contra echipei lui Darius Olaru, Royale Union Saint-Gilloise.

Singurul eșec a sosit în partida cu Villarreal, 1-3, iar echipa lui Dennis Man a încheiat perioada de pregătire cu un succes clar, 3-0, contra rivalei din oraș, FC Eindhoven. Internaționalul român a vorbit în presa olandeză despre obiectivele sale în noul sezon, al doilea al său la PSV, echipă cu care a semnat după plecarea de la Parma.

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PSV, cea mai titrată echipă din istoria Supercupei Olandei

PSV a cucerit în 15 rânduri Supercupa Olandei, cunoscută și ca „Johan Cruyff Schaal”, fiind cea mai titrată echipă din istoria competiției. Gruparea din Eindhoven este urmată în această ierarhie de marea rivală Ajax, care are în palmares 9 Supercupe. AZ Alkmaar a câștigat o singură dată trofeul, în 2009.

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