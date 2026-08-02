PSV – AZ Alkmaar 0-0, LIVE VIDEO. Dennis Man, titular în Supercupa Olandei

Campioana Olandei, PSV Eindhoven, debutează oficial în noul sezon cu duelul din Supercupa Olandei. Echipa lui Dennis Man (27 de ani) o întâlnește pe AZ Alkmaar chiar pe propria arenă, Philips Stadion, duminică, 2 august, începând cu ora 19:00. Internaționalul român a fost titularizat de antrenorul Peter Bosz.
Min. 1: A început partida.
PSV își poate începe oficial sezonul 2026-2027 cu un trofeu. Gruparea din Eindhoven, campioană în sezonul trecut din Eredivisie, întâlnește câștigătoarea Cupei, AZ Alkmaar, în Supercupa Olandei. Partida se joacă pe Philips Stadion, arena celor de la PSV. Dennis Man a fost titularizat de antrenorul Peter Bosz.
PSV a disputat 5 partide de pregătire în luna iulie, având un bilanț de trei succese, o remiză și un eșec. Duelul cu Antwerp s-a încheiat la egalitate, 1-1, dar apoi olandezii i-au învins cu 3-2 pe cei de la Rakow și s-au impus cu un uluitor 7-3 în partida contra echipei lui Darius Olaru, Royale Union Saint-Gilloise.
Singurul eșec a sosit în partida cu Villarreal, 1-3, iar echipa lui Dennis Man a încheiat perioada de pregătire cu un succes clar, 3-0, contra rivalei din oraș, FC Eindhoven. Internaționalul român a vorbit în presa olandeză despre obiectivele sale în noul sezon, al doilea al său la PSV, echipă cu care a semnat după plecarea de la Parma.
PSV a cucerit în 15 rânduri Supercupa Olandei, cunoscută și ca „Johan Cruyff Schaal”, fiind cea mai titrată echipă din istoria competiției. Gruparea din Eindhoven este urmată în această ierarhie de marea rivală Ajax, care are în palmares 9 Supercupe. AZ Alkmaar a câștigat o singură dată trofeul, în 2009.