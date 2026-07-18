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PSV – Union Saint Gilloise, live video. Meci tare pentru fanii FCSB. Darius Olaru, aproape de gol!

PSV și Union Saint Gilloise se confruntă într-o partidă amicală. Acest duel este unul deosebit pentru fanii FCSB, Dennis Man și Darius Olaru fiind rivali într-un meci direct.
Iulian Stoica
18.07.2026 | 13:41
PSV Union Saint Gilloise live video Meci tare pentru fanii FCSB Darius Olaru aproape de gol
SPECIAL FANATIK
PSV - Union Saint Gilloise, live video. Duel tare pentru FCSB! Dennis Man și Darius Olaru, „rivali” pentru prima oară. Foto: Colaj Fanatik
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Dacă SuperLiga a debutat cu FC Voluntari – FC Botoșani 2-2, campionatele puternice din vestul Europei vor începe abia în luna august. Cluburile importante dispută în această perioadă meciuri de pregătire, iar unul care a atras atenția publicului din România este cel dintre PSV și Union Saint-Gilloise. Această partidă este difuzată de Voyo.

LIVE UPDATE: PSV – Union Saint Gilloise 0-0

Min. 4: Darius Olaru a fost foarte aproape de a marca. Mijlocașul s-a demarcat excelent în careu, pasa a venit, însă un fundaș advers a reușit să respingă în lovitură de colț.

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Min. 1: Meciul a început!

PSV – Union Saint Gilloise, live video. Duel tare pentru fanii FCSB

Partida dintre PSV și Union Saint-Gilloise este programată sâmbătă, 18 iulie, de la ora 13:30. Fanii FCSB vor urmări cu siguranță cu sufletul la gură această înfruntare, în condițiile în care doi dintre cei mai reprezentativi jucători ai roș-albaștrilor din ultimii ani, Dennis Man și Darius Olaru, se vor înfrunta.

Cei doi sunt prieteni foarte buni, aceștia evoluând pentru aceleași culori atât în perioada petrecută la FCSB, cât și în cea de la echipa națională. PSV a cucerit titlul în Olanda, Dennis Man fiind protagonist, pe când Union Saint-Gilloise este vicecampioana Belgiei, iar Darius Olaru și colegii săi vor începe în turul 3 preliminar al UEFA Champions League.

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Dennis Man și Darius Olaru, titulari pentru echipele lor

Echipele de start arată astfel:

  • PSV: Olij, Yarek, Flamingo, Driouech, Plea, Mauro Jr., Mijnaans, Veerman, Sildillia, Man, Fernandez.
  • Union St. Gilloise: Chambaere, Leysen, Sylla, Mac Allister, Guilherme, Olaru, Van de Perre, Zorgane, Patris, Fuseini, Raul.

Cine transmite PSV – Union Saint Gilloise

Veste importantă pentru susținătorii FCSB! Partida dintre PSV și Union Saint Gilloise va putea fi văzută de către suporterii din România. Mai exact, cunoscuta platformă Voyo va difuza partida amicală, spre entuziasmul iubitorilor de fotbal din România. Revenind la meci, acesta va începe sâmbătă, 18 iulie, de la ora 13:30.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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