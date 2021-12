Puci la Dinamo! La 4 ore după ce șefii și Rednic au decis într-o ședință noua strategie, antrenorul a fost dat afară fără să fie anunțat! Exclusiv

Bilanțul înregistrat la cârma lui Dinamo s-a dovedit fatal pentru Mircea Rednic, care a fost dat afară de conducerea ”câinilor”. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, fiind confirmată la circa 25 de minute de comunicatul oficial al clubului.

Mircea Rednic, dat afară de Dinamo la 4 ore după ședința în care el și șefii au stabilit noua strategie a clubului! A aflat după ce FANATIK a aruncat bomba!

Partea cu adevărat interesantă este că Mircea Rednic nu știa nimic de decizia din birouri. Asta cu atât mai mult cu cât abia se terminase, cu 4 ore în urmă, o discuție la sediul Computerland despre strategia clubului în perioada care urmează.

FANATIK a aflat că la ședința de la amiază au participat Mircea Rednic, Răzvan Zăvăleanu, Nicolae Badea și Iuliu Mureșan, ultimul telefonic. Site-ul nostru a dezvăluit cu o zi în urmă că nu este în București și nu a fost la meciul Dinamo – Farul 0-2, cel care a închis anul.

La întâlnire s-a discutat despre lista jucătorilor la care se va renunța în zilele următoare, apoi s-a decis ca Rednic să vină cât mai repede cu noile propuneri de jucători. Rednic ar fi promis că în momentul în care i se vor aduce noile achiziții, răspunderea va fi doar a lui.

Ei bine, la câteva ore după ședința de la Computerland, Mircea Rednic a fost dat afară de șefi! Nu bănuia ce i se pregătește, cum nici Nicolae Badea, unul dintre cei prezenți la discuția de la prânz, nu știa!

Mircea Rednic a anunțat după meciul cu Farul că el nu va renunța la luptă și că va da afară 14 jucători

Imediat după eșecul cu Farul Constanța, de luni seara, Mircea Rednic a declarat că nu va renunța la luptă și că va păstra doar 18 fotbaliști consacrați, plus câțiva tineri, din lotul de 40 pe care îl are la dispoziție.

„Accept să fiu judecat după ianuarie. Nu a fost uşor pentru mine, jucători cu care nu am lucrat, până m-am adaptat cu ei, ei cu mine….Pentru asta nu am ce să fac, sunt obligat să schimb. Şi voi schimba. De acum sunt răspunzător sută la sută.

O să rămână 18 jucători plus cei tineri, o să plece 14 jucători. E normal să plece, pentru că nu au demonstrat şi au şi salarii mari şi o să plece. Sunt soluţii, trebuie să găsesc soluţii, pentru că suntem la limită, nu mai avem voie să greşim. Au fost şi alţii în situaţia noastră. Jucătorii pe care îi voi aduce, după data de 5 ianuarie vor fi prezenţi.

Totdeauna când vine Rednic, bugetul se reduce. Până acum am avut 800.000, nici n-am voie să vorbesc, dar se reduce bugetul aproape la jumătate şi trebuie să mă descurc. O să mă descurc, nu e o problemă, dar trebuie să am şi susţinerea lor. Sunt de acord să remaniem lotul, e nevoie, pentru că valoric nu au demonstrat”, imediat după înfrângerea cu Farul.

Rezultatele nu l-au ajutat deloc pe Mircea Rednic. În cel de-al cincilea mandat în curtea ”câinilor”, cu care a câștigat și titlul de campion în sezonul 2006-2007, Rednic a înregistrat un singur succes, a terminat trei partide la egalitate și a pierdut opt partide.

Flavius Stoican va fi noul antrenor al lui Dinamo. Este la al treilea mandat la Dinamo

Noul antrenor al ”câinilor”, Flavius Stoican este la a treia aventură pe banca lui Dinamo. Pe 22 septembrie 2013, Stoican a fost numit în premieră antrenor principal la Dinamo, dar nu a rezistat decât până pe 12 noiembrie 2014, lăsând echipa pe locul 6.

În martie 2015, Stoican a revenit la Dinamo, dar al doilea mandat al fostului fundaș dreapta al naționalei a fost și mai scurt decât primul, fiind dat afară după doar două luni, în mai 2015. Ultima echipă antrenată de Stoican a fost FCU Craiova, unde l-a înlocuit pe Adrian Mutu. După doar câteva etape, a fost și el mazilit, fiind înlocuit cu Eugen Trică.

Comunicatul oficial al lui Dinamo a confirmat exclusivitatea FANATIK referitoare la demiterea lui Mircea Rednic

“Subsemnatul, Mureșan Iuliu Paul, administrator special al debitoarei DINAMO 1948 S.A., (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement), cu sediul în București, str. Ștefan Cel Mare, nr. 7-9, Sector 2, Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/1429/2001, Cod Unic de Înregistrare RO 13699971, conform Încheierii de ședință pronunţată la data de 22 Noiembrie 2021, în dosarul nr. 18583/3/2021, aflat pe rolul Tribunalului București, Secţia a VII-a Civilă, sub supravegherea ”RTZ & Partners” SPRL, Filiala Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str. Wilhelm Filderman nr. 18, etaj 3, birou 9, sector 3, ce a fost desemnată în calitate de administrator judiciar prin Încheierea de ședință pronunţată la data de 28 Iunie 2021, în dosarul nr. 18583/3/2021,

În vederea informării opiniei publice, a creditorilor și a participanților la procedură, vă aducem la cunoștință următoarele:

1. Contractul de activitate sportivă încheiat între clubul DINAMO 1948 S.A., (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement) și Domnul Mircea Rednic și-a încetat efectele cu efect imediat azi, 21 Decembrie 2021.

2. Începând de mâine, 22 Decembrie 2021, calitatea de antrenor principal al DINAMO 1948 S.A. – în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement, va fi preluată de Domnul Flavius Stoican.

Cu stimă,

Administrator special al DINAMO 1948 S.A., Mureșan Iuliu Paul”, se arată în comunicatul semnat de , care confirmă exclusivitatea FANATIK.