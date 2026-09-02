Sport

Puiu Popoviciu, omul de afaceri cu o avere de 350 milioane de euro, în discuții să preia un pachet important de acțiuni la Universitatea Craiova

Puiu Popoviciu negociază intrarea în acționariatul Universității Craiova. Omul de afaceri ar urma să preia 10% din clubul lui Mihai Rotaru. Ce avere are, de fapt.
Alex Bodnariu
02.09.2026 | 13:58
Puiu Popoviciu omul de afaceri cu o avere de 350 milioane de euro in discutii sa preia un pachet important de actiuni la Universitatea Craiova
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Mihai Rotaru mai aduce un nume greu la Universitatea Craiova! Negocieri pentru 10% din club
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Universitatea Craiova ar putea da o nouă lovitură în afara terenului. Clubul patronat de Mihai Rotaru este în discuții cu Gabriel „Puiu” Popoviciu, unul dintre cei mai puternici oameni de afaceri din România. Negocierile vizează intrarea acestuia în acționariatul formației din Bănie.

Mihai Rotaru mai aduce un nume greu la Universitatea Craiova! Negocieri pentru 10% din club

Conform informațiilor publicate de TRUmedia, discuțiile dintre cele două părți durează de aproximativ două luni. Puiu Popoviciu ar urma să preia un pachet de 10% din acțiunile Universității Craiova. Deocamdată, tranzacția nu a fost oficializată.

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O eventuală venire a lui Popoviciu ar continua strategia pusă în aplicare de Mihai Rotaru în ultimii ani. Finanțatorul oltenilor încearcă să construiască un grup puternic de investitori și să reducă dependența clubului de o singură persoană. Mihai Bobonete a intrat și el în acționariat în această vară.

Cât valorează 10% din Universitatea Craiova

Mihai Rotaru a explicat în această vară că valoarea capitalului social al clubului este de aproximativ 10 milioane de euro. În aceste condiții, 5% din acțiuni erau evaluate la 500.000 de euro, ceea ce înseamnă că un pachet de 10% ar valora aproximativ un milion de euro. Președintele Consiliului de Administrație al clubului din Bănie a mai declarat că a rămas cu doar 25% din acțiuni.

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În structura clubului au fost implicați, de-a lungul timpului, oameni de afaceri precum Adrian Andrici, Iulian Bogdan Năstase, Adrian Racoviță, Florin Enceanu sau Eftimie Popescu, dar și societăți precum Delta Energy Solutions, Bookzone ori Microfruits. Ovidiu Costeșin, directorul general al Universității Craiova, apare, de asemenea, printre acționari.

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Cine este Puiu Popoviciu și cât de mare este averea sa

Gabriel „Puiu” Popoviciu este unul dintre cei mai cunoscuți și discreți oameni de afaceri români de după 1990. Acesta activează în principal în sectorul imobiliar. Este dezvoltatorul proiectului Băneasa Shopping City și a fost implicat în aducerea pe piața românească a unor importante branduri internaționale.

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Într-o ediție a Top 300 Capital, averea sa era estimată la 340-360 de milioane de euro, ceea ce îl plasa atunci între cei mai bogați zece români. Omul de afaceri a fost condamnat definitiv, în 2017, la șapte ani de închisoare în dosarul privind terenurile de la Băneasa și s-a stabilit în Marea Britanie, care ulterior a refuzat extrădarea sa. Condamnarea a fost anulată în urma unei cereri de revizuire, iar în ianuarie 2025 Înalta Curte de Casație și Justiție a menținut definitiv achitarea lui Popoviciu.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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