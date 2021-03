Puljic și Fabbrini, linie directă cu Cortacero! Ce discutau săptămânal

Pablo Cortacero și-a anunțat cu surle și trâmbițe prezența la procesul prin care voia să fie repus în drepturi la Dinamo. Însă, ibericul nu a apărut nici de această dată. FANATIK a aflat cum încerca ibericul să îi convingă pe jucători că va veni cu bani la club.

În luna august a anului 2020, Pablo Cortacero a preluat Dinamo de la Ionuț Negoiță, iar atunci a virat cei 550.000 de euro în club, singurii bani pe care i-a investit la club. Din august, ibericul a livrat doar promisiuni și salariile și cheltuielile curente ale clubului au fost suportate de suporteri.

Asta nu l-a împiedicat pe Pablo Cortacero să semneze jucători străini pe salarii uriașe, ajungând să aibă în echipă pe cel mai bine plătit fotbalist din Liga 1: Borja Valle, cu un salariu cifrat la 35.000 de euro lunar, cifre dezvăluite în exclusivitate de FANATIK.

Numai că, în momentul scadenței, Pablo Cortacero nu a adus niciun ban. Spaniolul i-a mințit pe jucători în fiecare săptămână că banii vor fi transferați. De fiecare dată se găsea o scuză. Cosmin Contra a fost primul care a tras un semnal de alarmă la finalul lunii octombrie când nu a intrat niciun ban.

O lună mai târziu, Cosmin Contra a plecat de la club spunând că a fost păcălit de Pablo Cortacero: “Am văzut că a zis Pablo Cortacero că mă va da afară că nu am fost loial. Poate ar trebui să se uite în dicționar să vadă ce înseamnă loialitate, poate se va uita în oglindă să vadă cine a fost loial și cine nu. Eu nu mai am ce discuta cu această persoană”, a spus Contra la plecare.

Din informațiile noastre, Pablo Cortacero a trecut apoi la discuții cu jucătorii. Întâi cu spaniolii pe care i-a adus la echipă, iar ulterior cu ceilalți jucători din lotul “câinilor”. FANATIK a aflat că după ce ibericii au plecat i-a sunat pe cei care au mai rămas: Diego Fabbrini sau Ante Puljic, fiind subiecții.

Cortacero le promitea săptămânal că banii vor intra și că situația financiară se va rezolva. Însă, la finalul anului trecut, niciun jucător nu mai avea încredere că Pablo Cortacero va investi vreodată vreun euro la club.

În ultimele luni, ibericul a renunțat să îi sune și pe jucători și n-a dat niciun semn la echipă. În schimb, Pablo Cortacero a anunțat pentru FANATIK că va reveni în România să preia controlul clubului după ce a fost destituit din fruntea Consiliului de Administrație.

Managerul sportiv al lui Dinamo, Marius Nicolae a declarat pentru FANATIK că fotbaliștii nu mai vor să audă de Cortacero: “Jucătorii se simt trădați. Eu am venit după. Ei au fost aici. S-au simțit trădați și mințiți. Luni de zile i-a sunat și i-a mințit că banii intră săptămâna viitoare. Este foarte ușor din pix să adaugi câte un zero”, a spus Nicolae pentru FANATIK.

Pablo Cortacero nu a mai venit în România din luna decembrie. El nu s-a prezentat la niciunul dintre termenele procesului pe care l-a intentat pentru destituirea pe care o consideră ilegală din funcția de președinte al CA de la Dinamo.

Între timp, fanii sunt cei care adună bani pentru licență și pentru cheltuielile curente ale clubului. Dinamo se află într-o situație dificilă și din punct de vedere sportiv, fiind pe locul 14 cu 27 de puncte.

“Eu m-am bucurat când am văzut că vine. Ziceam că e gata, s-au rezolvat problemele. Apoi, chiar credeam placa asta cu săptămâna viitoare se dau banii. În fiecare săptămână eu și colegii mei chiar credeam că vin banii. Apoi, când am văzut ce se întâmplă, am renunțat și nu am mai crezut”, Ricardo Grigore într-un interviu FANATIK