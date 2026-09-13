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Suporterii Corvinului au fost la înălțime în meciul de duminică seara. Echipa din Hunedoara a primit la Arad vizita celor de la Universitatea Craiova. În peluză, „ultrașii” au afișat o scenografie cu totul specială. Nici oltenii nu au rămas datori.

Corvinul Hunedoara vrea să îi pună o piedică campioanei U. Craiova la Arad

într-un duel programat la Arad, pe stadionul „Francisc Neuman”. Hunedorenii nu pot evolua pe propria arenă, care urmează să fie demolată pentru construcția unui nou stadion. Echipa lui Florin Maxim a început bine sezonul după promovare și are 10 puncte după primele opt etape.

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Universitatea Craiova a ajuns la Arad după . Oltenii au 14 puncte și încearcă să rămână aproape de Dinamo, liderul ierarhiei din SuperLiga României. Echipa lui Filipe Coelho are însă și probleme de lot, iar tehnicianul a recunoscut înaintea partidei că nu se poate baza pe toți jucătorii.

„Puls mărit, devotament infinit”. Fanii Corvinului au impresionat înaintea duelului cu Universitatea Craiova

Suporterii Corvinului au făcut spectacol în tribune încă de la startul meciului. Fanii hunedoreni au afișat o scenografie impresionantă, însoțită de mesajul „Puls mărit, devotament infinit”. Galeria continuă astfel să fie alături de echipă, chiar dacă formația lui Florin Maxim este nevoită să joace meciurile de acasă la Arad. Și câțiva suporteri olteni sunt prezenți la partidă pentru a-și susține favoriții.

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După meciul de la Arad cu Corvinul, Universitatea Craiova revine în Bănie. Pe 19 septembrie este programat duelul de foc cu FCSB. Oltenii speră să obțină o nouă victorie în fața roș-albaștrilor, care au avut probleme și în acest start de sezon.