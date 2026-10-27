Sport

Punct final în scandalul Cristiano Ronaldo – Jorge Jesus!? CR7, pe lista preliminară a convocaților la naționala Portugaliei

Gabriel Neagu
27.10.2026 | 15:59
Punct final in scandalul Cristiano Ronaldo Jorge Jesus CR7 pe lista preliminara a convocatilor la nationala Portugaliei
breaking news
Cristiano Ronaldo a fost selectat pe lista preliminara a Portugaliei. sursa foto: hepta
Federația Portugheză de Fotbal a făcut anunțul listei preliminare de 55 de jucători pentru duelurile internaționale din luna noiembrie. Printre aceștia se află și Cristiano Ronaldo.
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Cristiano Ronaldo (41 de ani) a fost implicat într-un scandal de proporții, la începutul lunii octombrie. Starul lusitanilor a plecat din cantonamentul echipei naționale după ce Jorge Jesus a decis să nu îl utilizeze în partida contra Norvegiei, 2-1. Cazul lui Ronaldo a fost anchetat de Comisia de Disciplină a Federației Portugheze de Fotbal, care l-a suspendat pentru o perioadă de 30 de zile.

Cristiano Ronaldo se află pe lista preliminară a naționalei Portugaliei

La mai puțin de două săptămâni de la decizia suspendării jucătorului lui Al-Nassr, Federația Portugheză de Fotbal a făcut un anunț ce îi bucură pe fanii lusitani. Forul de la Lisabona a publicat lista preliminară, formată din 55 de jucători, pentru ultimele două partide din Liga Națiunilor, ce urmează să fie disputate la mijlocul lunii noiembrie.

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Printre fotbaliștii aleși de fosta campioană europenă se află și numele lui Cristiano Ronaldo. O posibilă convocare a cvintuplului câștigător al Balonului de Aur nu ar încălca predeapsa administrată de forul lusitan. Suspendarea lui Cristiano Ronaldo este calculată din momentul executării actului de indisciplină, adică 30 septembrie. În momentul în care Comisia Federației Portugheze a acordat verdictul, fotbalistul executase deja 19 zile din pedeapsă, anunță publicația O Jogo.

Astfel, în ziua primului duel pe care Portugalia îl va disputa în noua fereastră internațională, Cristiano Ronaldo va avea drept de joc. Pe data de 14 noiembrie, când selecționata lui Jorge Jesus va primi vizita Danemarcei, vor fi consemnate 45 de zile de la plecarea sa din cantonamentul echipei naționale.

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Cristiano Ronaldo a primit cea mai blândă pedeapsă

După scandalul provocat de atacantul lui Al Nassr, Comisia de Disciplină a Federației Portugheze de Fotbal a fost obligată să analizeze cazul. Cristiano Ronaldo a primit una dintre cele mai blânde pedespe posibile, conform regulamentul forului de la Lisabona: 30 de zile de suspendare din activitatea echipei naționale și o amendă în valoare de 255 de euro.

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Oficialii lusitani au acționat blând cu Cristiano Ronaldo. Jucătorul risca o suspendare de până la 6 luni și o amendă de 1.000 de euro. Totuși, decizia a fost luată pentru a putea evolua în meciurile internaționale de luna viitoare, contra Danemarcei (14 noiembrie – Braga) și Țării Galilor (17 noiembrie – Cardiff).

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