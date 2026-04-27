Punctul sensibil al celui mai bun fotbalist al Universității Craiova: „Mister, nu mă băga! Nu pot să joc”

S-a aflat punctul sensibil al titularului incontestabil de la Universitatea Craiova. De ce s-a dus la Filipe Coelho să îi ceară să îl scoată din primul 11 într-un moment crucial.
Mihai Dragomir
27.04.2026 | 10:30
Punctul sensibil al celui mai bun fotbalist al Universitatii Craiova Mister nu ma baga Nu pot sa joc
S-a aflat punctul nevralgic al unuia dintre cei mai buni jucători de la Universitatea Craiova.
Universitatea Craiova a jucat a doua zi de Paștele ortodox din acest an un meci extrem de important în play-off. Oltenii aveau să cedeze cu 0-4 pe terenul lui U Cluj, într-o partidă în care semnele contrare unei seri memorabile s-au arătat încă dinaintea fluierului de start. FANATIK a aflat motivul pentru care titularul formației din Bănie s-a dus la Filipe Coelho și i-a cerut să nu joace.

Motivul pentru care Anzor Mekvabishvili nu a jucat în U Cluj – Universitatea Craiova 4-0

Cu 4-0 a câștigat U Cluj în fața Universității Craiova în etapa a 4-a din play-off-ul SuperLigii, aplicându-le oltenilor una din rarele eșecuri categorice din acest sezon. Filipe Coelho nu a beneficiat însă de ajutorul unuia dintre cei mai importanți jucători ai echipei sale, iar FANATIK a aflat ce s-a întâmplat de fapt cu mijlocașul Anzor Mekvabishvili (24 de ani). Mai exact, un telefon primit chiar înaintea partidei de la soția însărcinată, cea care a dat naștere între timp unei fetițe, și care i-a spus la momentul respectiv că se simte rău l-a destabilizat psihic total pe fotbalistul georgian. Acesta i-a cerut antrenorului său să nu îl bage contra ardelenilor, fiind incapabil să se mai concentreze.

„Cu o oră înainte cu o oră înainte de meci îl sună nevasta lui: ‘Mi-e rău!’. Nevasta lui fiind însărcinată. Omul îl ia capul. Deci pur și simplu se duce la Coelho și îi spune, ‘Mister, nu mă băga că nu pot să să mă concentrez. Îmi vâjâie capul, nu mă gândesc decât la soție’. Înainte de meciul cu Cluj cu o oră se duce la Coelho și îi spune, ‘Mister, nu pot să joc. Pur și simplu nu pot să mă concentrez!’. S-a panicat. A avut chiar un atac de panică, aceasta este expresia”, a precizat moderatorul Horia Ivanovici la FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ.

Anzor Mekvabishvili, jucătorul-cheie de la Universitatea Craiova. Fără el pe teren, oltenii au pierdut aproape toate meciurile

În aproape toate eșecurile formației din Bănie din acest sezon, un fotbalist a lipsit din echipa de start, iar numele său este chiar Anzor Mekvabishvili. Mijlocașul central joacă un rol extrem de important în jocul prestat de olteni. Fotbalistul cu 31 de selecții pentru naționala Georgiei este un adevărat stâlp pentru jocul de construcție, deși nu se remarcă neapărat prin cifre spectaculoase la finalizare.

Drept dovadă, absența sa de pe teren sau scoaterea sa prematură a condus către rezultate dure. Iată lista meciurilor în care absența fotbalistului gruzin s-a cunoscut la Universitatea Craiova:

  • U Cluj – Universitatea Craiova 4-0
  • Universitatea Craiova – FC Argeș 0-1
  • Farul – Universitatea Craiova 4-1 (OUT min. 46)
  • AEK – Universitatea Craiova 3-2 (OUT min. 90, la 2-1 pentru olteni)
  • Universitatea Craiova – Sparta Praga 1-2 (OUT min. 57)
  • Universitatea Craiova – UTA 1-2
  • FCSB – Universitatea Craiova 1-0
  • Raków – Universitatea Craiova 2-0
  • Oțelul – Universitatea Craiova 1-0
  • Spartak Trnava – Universitatea Craiova 4-3
  • Sarajevo – Universitatea Craiova 2-1

 

  • 1,5 milioane de euro valorează Anzor Mekvabishvili
  • 750.000 de euro a plătit Universitatea Craiova către Dinamo Tbilisi pentru mijlocașul georgian în ianuarie 2024

Punctul sensibil al celui mai bun fotbalist al Universității Craiova

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
