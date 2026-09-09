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Real Madrid are parte de un start de sezon ezitant, iar fanii au decis să-i taxeze pe celebrii Kylian Mbappe și Vinicius Junior. . La conferința de presă, antrenorul Jose Mourinho și-a apărat jucătorii!

Jose Mourinho, mesaj special pentru Vinicius după huiduielile de pe Santiago Bernabeu

Real Madrid a început sezonul cu o victorie la limită, scor 2-1, contra celor de la Espanyol, cu un gol marcat în minutul 90. Apoi, au urmat două victorii clare împotriva modestelor Real Sociedad (4-1, acasă) și Malaga (4-0, în deplasare), înaintea scurtcircuitul de pe terenul celor de la Betis Sevilla, scor 0-1, iar fanii au început să-și piardă cumpătul și au apărut primele huiduieli.

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Marți seară, la meciul cu Inter Milano, din nou pe fondul unui joc modest, axat doar pe contraatac, suporterii lui Real Madrid au început din nou să-și huiduie favoriții. Principalii vizați: Vinicius Junior și Kylian Mbappe.

La conferința de presă de după meci, Jose Mourinho a fost chestionat cu insistență pe marginea acestui subiect. Lusitanul a recunoscut că Vinicius nu se află în cea mai bună formă, dar este mulțumit de brazilian atâta timp cât acesta se pune în slujba echipei.

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„Nu critic suporterii, nu vorbesc despre suporteri. Vorbesc în calitate de antrenor și despre relația mea cu el: merită tot respectul meu. Nu este la capacitate maximă. Este ceva ce vezi tu, văd eu, vedem cu toții. Dar el este primul care știe. Muncește foarte mult pentru a redeveni acel Vinicius care decide meci după meci. Iar pentru că acum nu este la capacitate maximă și nu poate face asta, muncește mai mult ca niciodată, atât la antrenamente, cât și în meciuri. A avut o implicare foarte, foarte bună în acest meci. Iar eu trebuie să apreciez enorm acest lucru. Am foarte mult respect pentru acest Vinicius pe care l-am găsit aici. Și va veni… va veni și momentul în care va decide meciuri. Și le va câștiga”, a declarat Mourinho, conform .

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După ce a fost întrebat de Vinicius Junior, jurnaliștii l-au întrebat pe tehnician ce le poate spune suporterilor madrileni care au plecat nemulțumiți de la stadion, dar și dacă înțelege huiduielile primite de Kylian Mbappe în momentul schimbării sale, pe final de joc. Din nou, Jose Mourinho a preferat să fie diplomat.

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„Nu, nu pot spune nimic. Opiniile suporterilor sunt, evident, importante, dar eu nu comentez. Nu vreau să comentez reacțiile publicului. Nu le comentez astăzi și nu le voi comenta până în ultima mea zi aici. Nu o voi face. Dar când Mbappe a fost schimbat, l-am sărutat. Iar pentru mine acel sărut înseamnă respect pentru munca pe care a depus-o pentru echipă”, a completat Mourinho.

Momentul care l-a enervat pe Jose Mourinho la conferința de presă

În continuare, jurnaliștii au marșat pe întrebări care se legau de reacțiile vehemente ale suporterilor din tribune, iar Jose Mourinho a început să se arate iritat. Antrenorul a simțit nevoia să-i taxeze pe jurnaliștii veniți să caute „senzaționalul”.

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„(n.r. – Ați făcut schimbări după golul lui Inter. Înțelegeți reacția Bernabeului la acele schimbări? Au fost multe huiduieli) Nu… Puneți prea multe întrebări despre stadion, despre suporteri, iar eu nu voi comenta. Nu voi comenta ce s-a întâmplat în tribune. Cred că vouă vă plac astfel de întrebări. Poate reușiți să mă faceți să spun că sunt supărat pe suporteri sau nu știu ce. Nu sunt supărat pe nimeni. Sunt mulțumit de puncte, sunt mulțumit de ceea ce au oferit jucătorii. Și mergem înainte, sâmbătă avem un nou meci”, a răspuns Mourinho.

Jose Mourinho, cuvinte mari despre Interul lui Cristi Chivu

Jose Mourinho a avut numai cuvinte de laudă și pentru adversara Realului. .

„Este o echipă extraordinară. Este clar cea mai bună echipă din Italia, de departe. Doar Roma mi se pare că are forța necesară să se apropie de ei și, poate, să realizeze ceva extraordinar. Inter este o echipă dominantă în Italia. Este un club care a jucat două finale de Champions în ultimele cinci sau șase sezoane. O echipă extrem de puternică, ce va avea cu siguranță ambiția să câștige Champions League. Are un antrenor curajos și un lot perfect pentru a realiza lucruri mari”, a spus Jose Mourinho despre formația pregătită de Cristi Chivu.