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Iată care este, în realitate, destinația de vacanță în care a ajuns iubita lui Jake Paul. E o locație de vis iubită de multă persoane publice din întreaga lume datorită peisajelor, dar și atracțiilor turistice. Se află în Europa.

În ce locație specială se relaxează Jutta Leerdam

A devenit campioană olimpică la patinaj viteză, în proba de 1000 de metri de la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, și . După una dintre cele mai uimitoare curse din istorie Jutta Leerdam (27 ani) a fost taxată pentru că care a ieșit în evidență după ce și-a deschis costumul de concurs.

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A stabilit un nou record olimpic pentru că a atins timpul de 1:12.31. Astfe, superba blondină a reușit să doboare rapid recordul stabilit cu doar câteva minute înainte, de conaționala sa Femke Kok (1:12.59). Diferența dintre cele două a fost infimă, de doar 28 de sutimi de secundă. Superba sportivă a simțit din plin presiunea.

În plus, vedeta care are o relație amoroasă cu boxerul american Jake Paul (29 ani) a cucerit și medalia de argint la aceeași competiție. La câteva luni de la eveniment a fost în vizorul internauților cu o apariție incendiară. Aflată în vacanță patinatoarea a ales să profite de temperaturile crescute dintr-o destinație spectaculoasă.

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Italia este țara spre care s-a orientat, iar Capri a făcut-o să se îndrăgostească de peisaje. Jutta Leerdam a împărtășit pe rețelele de socializare mai multe fotografii, unele în costum de baie, care au fost însoțite de mesajul: „Pupici din Capri”. Postarea de pe Instagram a adunat peste 164.000 de like-uri și numeroase comentarii savuroase și inedite.

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„Regină”, „Ea va fi a mea” sau „Faci ca totul să arate bine”, sunt o mică parte dintre mesaje. Un internaut l-a etichetat pe iubitul patinatoarei, atrăgându-i atenția asupra faptului că are o parteneră de viață superbă. „Jake Paul, uau, trăiești o viață bună. Priveliștea e incredibilă”, a notat acesta, pe social media.

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Jake Paul și iubita sa, pregătiți să fie părinți

Sunt împreună din 2023, iar în 2025 s-au logodit și deja au planuri mărețe de viitor. Jutta Leerdam și Jake Paul au discutat de multe ori despre posibilitatea de a avea copii. În multe dintre filmările pe care le realizează în mediul virtual discută deschis legat de acest subiect. Mai mult, cuplul face clipuri pentru viitori urmași.

„Hei, copilași. Sunt părinții voștri. Nici măcar nu v-ați născut încă, dar facem un videoclip pentru voi”, spunea în urmă cu ceva vreme boxerul, în perioada în care se desfășurau Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, conform . „Mama voastră concurează pentru aur”, a completat sportivul.

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„Asta e tot ce pot face. Voi face tot ce pot”, a ținut să precizeze patinatoarea de mare viteză, mai arată sursa citată anterior. În această filmare pugilistul apare cu un buchet de flori, dar și cu mesajul care susține că copilul lor din viitor are o figură maternă frumoasă. „Mama ta e foarte drăguță. Te iubim, chiar dacă încă nu te-ai născut”.