Purtătorul de cuvânt al PNL se însoară! Ionuț Stroe și Andra Pleșa fac nuntă cu 500 de invitați și au chemat-o pe Delia să le cânte

Ionuț Stroe și fiica iubitei lui Marcel Vela, Andra Pleșa, sunt personajele principale ale nunții anului din lume politică de la noi. Evenimentul, care are loc în orașul de baștină al tinerei, Caransebeș, acolo unde a și candidat la postul de primar, are loc joi, 19 mai 2022, și va fi unul de amploare.

Ionuț Stroe, purtătorul de cuvânt al PNL, se căsătorește cu Andra Pleșa

În exclusivitate pentru FANATIK, Ionuț Stroe, purtătorul de cuvânt al liberalilor, a vorbit despre evenimentul la care se va strânge lumea bună a politicii: nunta lui cu fiica ”vitregă” a vicepreședintelui PNL, Marcel Vela. Iar momentul, recunoaște politicianul, este unul cu mari emoții, atât el, cât și viitoarea sa soție, Andra Pleșa, fiind ocupați până peste cap cu punerea la punct a ultimelor detalii ale nunții.

”Este cel mai important eveniment. Emoții am, mai ales că este vorba de organizarea unui asemenea eveniment. Este o petrecere privată… Vor fi cam 4-500 de persoane”, ne-a dezvăluit Ionuț Stroe. Iar cum o asemenea nuntă trebuie să aibă asigurată o distracție pe măsură, purtătorul de cuvânt al liberalilor a mers pe mâna nevestei.

Delia, invitată să cânte la nunta Andrei Pleșa, “fiica vitregă” a lui Marcel Vela

”Miresei îi place foarte mult Delia, așa că ea va veni să cânte la nuntă”, ne-a mai dezvălui Ionuț Stroe, în exclusivitate.

Politicianul nu s-a uitat la bani când vine vorba de plăcerile mai tinerei sale viitoare soții, tarifele practicate de Delia, la evenimente private, ajungând chiar și la 10.000 de euro.

”Evenimentul are loc la Caransebeș, soția este aici și de aceea facem. Facem la o sală de evenimente de aici, din Caransebeș, nu depindem de vreme, dar, oricum, aici e frumos acum. Nașii sunt prieteni, nu sunt persoane publice”, ne-a mai precizat Ionuț Stroe.

Ionuț Stroe a amânat nunta de două ori deja

Formând un cuplu asumat cu Andra Pleșa de doi ani deja, Ionuț Stroe a cerut-o în căsătorie pe femeia mai tânără decât el cu nouă ani în Grecia. Și, după cererea în căsătorie, cei doi s-au apucat de organizarea nunii, dar pandemia le-a dat planurile peste cap de fiecare dată.

”Nunta e joi pentru că doar așa am găsit. Noi am amânat evenimentul de două ori, până acum, a treia oară ne pregătim deja. Am tot amânat din cauza pandemiei, erau alte norme de organizare ale evenimentelor. Trebuia să o facem anul trecut, dar am tot reprogramat-o”, ne-a mai dezvăluit Ionuț Stroe.

În altă ordine de idei, Ionuț Stroe ne-a mărturisit că vor fi și câteva surprize la nuntă, dar, din motive evidente, nu le poate dezvălui momentan, așteptând ca invitații să se bucure de ele fără să se aștepte. ”Noi ne facem cadouri tot timpul, nu am pregătit nimic special. Noi mereu ne facem cadouri”, a mai spus Ionuț Stroe, pentru FANATIK, despre cum își va surprinde soția, la nuntă.

Ionuț Stroe nu are timp de luna de miere. În schimb, mai vrea copii

Politicianul liberal ne-a mărturisit că, după nuntă, el și Andra Pleșa nu vor merge în luna de miere. ”Nu avem planuri făcute acum pentru luna de miere”, spune fostul ministru al Tineretului și Sportului și actualul purtător de cuvânt al PNL.

În schimb, ne-a precizat el, își dorește ca familia pe care o face cu Andra să devină una completă cât mai repede. ”Ne dorim copil, mie îmi plac foarte mult copii. Sunt un părinte destul de implicat. Sunt un tată foarte implicat, îmi place să fiu părinte.

Și ea își dorește copii, sunt împlinirea unei familii”, ne-a mai spus politicianul liberal care are doi copii dintr-o relație anterioară, dar care nu vor asista la evenimentul fericit din viața tatălui lor.

Ionuț Stroe a divorțat și, după câteva luni, și-a asumat relația cu Andra

Acum doi ani, Ionuț Stroe divorța de prima sa soție, alături de care are doi copii, iar câteva luni mai târziu își asuma relația cu Andra Pleșa. Cei doi, uniți și de politică – el ministru și deputat liberal, ea fiica iubitei lui Marcel Vela, fost ministru de Interne – au dezvăluit că se iubesc în 2020, printr-o postare pe conturile de socializare.

Andra Pleșa și-a dorit să devină primar al Caransebeșului din partea PNL, oraș condus, timp de 16 ani, de bărbatul cu care se iubește mama ei, Marcel Vela. Din păcate pentru ea, nu a reușit să câștige alegerile. E adevărat, insuccesul din campania lui 2020 nu i-a adus mari probleme, ea fiind numită de premierul României, Nicolae Ciucă, în funcția de vicepreședinte peste Ariile Protejate.

Potrivit declarațiilor de avere depuse, conform legii, de cei doi viitori miri, situația lor financiară este una de invidiat. Andra Pleșa deține conturi bancare în valoare totală de circa 25.000 de lei, are un credit de 50.000 de lei scadent anul viitor, a încasat dividente din firma la care are o treime din acțiuni în valoare de peste 100.000 de lei și a câștigat salarii în valoare de peste 28.000 de lei, în 2021, până în momentul depunerii declarației de avere, la jumătatea anului trecut.

Ionuț Stroe deține conturi a căror valoare este de peste 215.000 de lei, are un credit de 208.000 de lei (scadent în 2040) și a câștigat peste 150.000 de lei în 2021, până în momentul depunerii declarației de avere. De asemenea, lui Ionuț Stroe i s-au decontat 130.000 de lei din contribuția făcută în campania electorală a PNL.