Pus la zid după meciurile naționalei, a fost ales ”tricolorul” lunii septembrie! Jucătorul este la al patrulea premiu în 2026

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Fanii au votat pentru premiul ”tricolorul” lunii septembrie al anului 2026, iar învingător a ieșit un fundaș care a avut evoluții sub așteptări în partidele din Liga Națiunilor. În ciuda faptului că a fost criticat vehement, jucătorul pare să fie un punct fix în formula lui Gică Hagi.

Un fundaș a primit premiul pentru ”tricolorul” lunii septembrie

Câștigătorul lunii septembrie este fundașul dreapta Andrei Rațiu (28 de ani). El a fost votat de suporteri pentru prestațiile excelente pe care le-a avut în startul acestui sezon în tricoul lui Rayo Vallecano.

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Conform al FRF, Rațiu s-a impus de o manieră categorică în bătălia din prima lună de toamnă, primind 62,5% din voturi. El a fost urmat de Răzvan Marin (21,4%), Ioan Vermeșan (12%) și Kevin Ciubotaru (4,1%).

Pentru apărătorul din La Liga este cel de-al patrulea asemenea trofeu primit în 2026, după cele din lunile februarie, aprilie și mai. De asemenea, Andrei Rațiu a ieșit ”tricolorul” anului în 2025.

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Cel mai criticat jucător după ultima acțiune a naționalei

Andrei Rațiu a jucat în trei din cele patru întâlniri pierdute de naționala României în startul noii ediții a Ligii Națiunilor. El a fost integralist în eșecurile cu Suedia (1-2 și 0-1) și în dezastrul din Polonia (0-6). .

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. După ce l-a făcut praf în urma prestației extrem de slabe de la Varșovia, oficialul de la FCSB l-a scos vinovat și la singurul gol al Suediei de pe Arena Națională.

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”Rațiu este la fel de vinovat, se oprește, nu vine cu adversarul. Dacă venea, îl bloca și nu mai ajungea niciodată în stâlpul porții și în piciorul lui Gyokeres. În schimb, Rațiu a fost senzațional ofensiv în prima repriză. (…)

Când ei îți fac semn să vii și tu te oprești… Iertați-mă, bine, atunci! Măi, Rațiu n-are nicio vină? Și inventez eu? N-are pic de responsabilitate defensivă și asta face meci de meci, iar nimeni nu zice nimic.

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Noi avem o mare problemă, să nu cumva să se supere Rațiu… Așa a zis nea Mircea: ‘Dacă se supără și nu mai vine…’. De aia nu mai pot eu că nu vine Rațiu. Să-și facă treaba! Astea nu sunt erori. Este pentru că își bate joc. El vede că sunt doi contra lui Coubiș și el nimic”, a declarat Stoica.