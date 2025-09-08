Pus pe liber de Dinamo, a făcut spectacol în preliminariile Cupei Mondiale! A înscris după 40 de secunde de la intrarea de pe teren. Video

, formație pentru care . Convocat de selecționerul Madagascarului pentru partidele din preliminariile Cupei Mondiale, Abdallah a marcat un gol important în disputa contra naționalei din Ciad.

Impact instant pentru fotbalistul din Superligă în preliminariile mondialului

După ce a evoluat în ultima jumătate de oră a partidei contra Republicii Centrafricane (2-0), Hakim Abdallah și-a făcut apariția pe gazon în prelungirile meciului pe care Madagascar l-a disputat la Casablanca împotriva reprezentativei din Ciad. Oaspeții marcaseră primii, prin Allarabaye, însă malgașii au întors rezultatul în partea secundă, prin Caddy și Raveloson, iar în momentul intrării lui Abdallah, în minutul 90+2, tabela arăta 2-1.

La mai puțin de un minut după ce și-a făcut apariția pe gazon, fotbalistul celor de la UTA a fost lansat bine de N’Zi și a scăpat singur cu portarul Mbaynassem, pe care l-a învins simplu, stabilind scorul final al întâlnirii, 3-1. Cu această victorie, Madagascar a urcat pe locul 2 în grupă, la egalitate de puncte, 16, cu liderul Ghana, care are însă un meci în minus.

A fost al doilea gol pe care Abdallah l-a marcat pentru prima reprezentativă a Madagascarului, după cel înscris în 2021, într-o partidă cu Tanzania, din preliminariile Cupei Mondiale din 2022. Atacantul a strâns în total 15 selecții pentru echipa națională, pe care o poate reprezenta datorită mamei sale, el fiind născut pe insula Reunion.

Oportunitate istorică pentru Madagascar

Naționala lui Hakim Abdallah are o oportunitate istorică în aceste preliminarii. Dacă va ocupa primul loc în grupă, reprezentativa Madagascarului s-ar califica în premieră la un turneu final de Cupă Mondială. În ultimele două runde, malgașii vor evolua în deplasare, cu Insulele Comore și Mali.

La finalul grupelor preliminare din Africa, liderii din cele nouă serii se vor califica direct la turneul final, iar patru dintre echipele care au ocupat locul 2 în grupe vor avansa în următorul tur, unde se vor lupta pentru un loc la barajul intercontinental, care se va disputa în martie 2026. Într-un clasament intermediar, naționala din Madagascar ocupă locul 2 în ierarhia formațiilor de pe pozițiile secunde în grupe.

