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Pus pe liber de Dinamo, și-a găsit echipă chiar înaintea derby-ului cu Rapid! Uluitor în ce ligă a ajuns să joace

Dinamo s-a despărțit de un jucător chiar înaintea meciului cu Rapid! Despre cine este vorba: clubul a făcut anunțul oficial! A fost cedat la o echipă din Italia: „Clubul se declară încântat”
Catalin Oprea
15.08.2026 | 09:19
Pus pe liber de Dinamo sia gasit echipa chiar inaintea derbyului cu Rapid Uluitor in ce liga a ajuns sa joace
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Pus pe liber de Dinamo, și-a găsit echipă chiar înaintea derby-ului cu Rapid! Uluitor în ce ligă a ajuns să joace. Foto: Sport Pictures
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S-a confirmat plecarea unui jucător de la Dinamo chiar înaintea meciului cu Rapid din etapa a cincea a SuperLigii. Răzvan Pașcalău (22 de ani) a fost pus pe liber de gruparea din „Ștefan cel Mare” în urmă cu ceva timp, iar acum a semnat cu o echipă din Italia, țară în care de altfel fundașul central a fost format înainte de a ajunge în România.

Răzvan Pașcalău a fost prezentat la o altă echipă, chiar înainte de Rapid – Dinamo

Este vorba despre Cosenza, formație din Serie C, liga a treia a fotbalului din Peninsulă. Clubul italian a făcut anunțul oficial prin intermediul rețelelor de socializare: „Cosenza Calcio anunţă sosirea fundaşului Răzvan Paşcalău. Fotbalistul român în vârstă de 22 de ani a semnat un contract pe doi ani cu formaţia rossoblu, valabil până la 30 iunie 2028.

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În perioada 2020–2024, Paşcalău a evoluat pentru echipa Primavera a lui Lecce, alături de care a câştigat titlul de campion al Italiei în sezonul 2022/2023, sub comanda antrenorului Federico Coppitelli. Clubul rossoblu se declară încântat de venirea tânărului talent şi îi doreşte mult succes”. 

Răzvan Pașcalău a ajuns la Dinamo în vara anului 2024 de la echipa Primavera a celor de la Lecce, dar nu a făcut parte din planurile lui Zeljko Kopic, fiind împrumutat la CS Dinamo. Revenit la echipa din SuperLiga, nu a fost văzut drept o soluție pentru centrul liniei defensive a „câinilor” nici de către noul antrenor Nuno Campos.

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Răzvan Pașcalău a semnat cu Cosenza, din Serie C, liga a treia italiană

Astfel, în mod firesc de altfel în contextul dat, s-a considerat că ar fi mai bine ca tânărul fundaș central să meargă la o altă echipă pentru a avea mai multe șanse de a evolua constant, cu atât mai mult cu cât este vorba despre o grupare din fotbalul italian, în care jucătorul s-a format. În perioada petrecută în tricoul „câinilor”, Pașcalău a bifat doar trei meciuri oficiale.

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