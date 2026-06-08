Pus pe liber de FCSB, Vlad Chiricheș primește o „lovitură” de la UEFA

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Vlad Chiricheș (36 de ani) se gândește atent la următorii pași din cariera sa, după ce Gigi Becali a ales să nu-i mai prelungească contractul cu FCSB. În ciuda ieșirilor patronului de la TV, omul de afaceri i-a oferit lui Chiricheș posibilitatea de a rămâne în conducere, însă rămâne de văzut dacă el va vrea să-și continue cariera de fotbalist. Între timp, UEFA a postat un clip în care fostul jucător al FCSB este făcut de râs de Rayan Cherki.

UEFA, „lovitură” pentru Vlad Chiricheș. Ce a postat forul european

Vlad Chiricheș se află în fața unei decizii extrem de importante. Fostul căpitan al naționalei a fost măcinat de accidentări în ultimii ani, iar în acest moment ar putea alege să renunțe la fotbalul profesionist. Chiar dacă el a făcut meciuri bune pentru FCSB de la revenire, Gigi Becali l-a distrus la TV după meciurile din acest play-out.

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Tocmai de aceea, latifundiarul din Pipera a luat decizia de a nu-i mai prelungi contractul, mai ales că era unul destul de costisitor. Aflat într-un impas, Chiricheș a mai primit o „lovitură”. UEFA a postat luni, 8 iunie, un videoclip din dubla FCSB – Lyon din Europa League, în care Rayan Cherki, actualul star al lui Manchester City, îi dă mingea printre picioare fotbalistului român.

Cherki 🫢 | — UEFA Europa League (@EuropaLeague)

Ce spunea Gigi Becali despre Vlad Chiricheș

. Omul de afaceri a avut la un moment dat iar Mirel Rădoi nu îl mai poate introduce pe teren: „Am avut recunoștință. Am câștigat bani cu el, a luat mai mult de un milion de euro de când a revenit. Îi merită pe toți. Băi, dar gata, mă! Gata! Toată viața îi sunt recunoscător și îi mulțumesc, dar asta nu înseamnă că trebuie să vii acum să ne nenorocești! Nu, tată, fii demn, că voi avea în continuare respect pentru tine. Băi, te faci de râs. Te văd moderatorii, jurnaliștii de sport, sunt de aceeași părere ca mine. Nu te face de râs. El trebuie să îmi zică: ‘Nu mai pot!’. Bă, voi chiar nu vedeți că nu mai poate?”, spunea Gigi Becali.

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Vlad Chiricheș nu a ezitat să-i răspundă patronului la un flash-interviu: „Ce este de spus? Am încercat să evit, să mă gândesc la ce a declarat dânsul. E clar că nu e un lucru plăcut pentru un jucător. Dar cred că, în general, în fotbal, nu există recunoștință. E doar următorul meci. Dacă ești bun, toată lumea se bucură, dacă nu, la revedere. Asta face parte din trecutul meu, am jucat la un nivel foarte bun, dar nu contează asta în prezent. Să vorbesc de o retragere? Nu, nici nu mă gândesc la asta. Am spus-o tot timpul, îmi doresc să mă simt bine, să mă antrenez cu plăcere.V

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Încă am pasiune, mă bucur de fotbal. Îmi e greu să fac un lucru doar pentru că patronul echipei spune că nu mai pot. Un om care nu e zi de zi cu mine la antrenament e greu să îmi spună ce am de făcut. Da, e patronul echipei, poate să mă dea afară. Eu mă bucur de antrenamente, de jocuri. Cât a fost Mirel, mă bucur că am fost acolo în echipă. Să vedem, citesc și eu știrile”, a fost răspunsul lui Vlad Chiricheș.